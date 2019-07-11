«Здравствуйте, Владимир!» О чем Путин говорил с Зеленским

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявили в Кремле. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Главы двух стран обсудили вопросы урегулирования конфликта в Донбассе, в том числе продолжение работы по обмену пленными. «Также обсуждалась возможность продолжения контактов в «нормандском формате», — заключил пресс-секретарь.

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Со своей стороны, Зеленский заявил, что основной темой в разговоре с президентом России Владимиром Путиным было «освобождение украинских моряков».

Беседа состоялась после резонансного заявления Зеленского с требованием подвергнуть люстрации высших должностных лиц Украины времен экс-президента Петра Порошенко.

В случае, если это решение будет принято, преследованию подвергнутся украинские политики, занимавшие высшие должности на Украине с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 года. Причем в списке могут оказаться и сам Петр Порошенко, и спикер Верховной рады, депутаты, глава СБУ, руководители оборонных и силовых ведомств.

Закон «Об очищении власти», известный как закон о люстрации. Он вступил в силу в октябре 2014 года. По закону люстрации подлежат все государственные служащие, а также сотрудники органов местного самоуправления, которые занимали посты в период пребывания у власти президента Виктора Януковича (с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014).

Встрече быть?

Путин же ранее отреагировал на идею своего украинского коллеги провести встречу в формате «нормандской четверки», но с участием США и Великобритании.

«Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата», — цитирует ТАСС президента России.

Однако он отметил, что саммит должен быть хорошо подготовлен, а говорить о нем можно будет только после выборов в Верховную раду 21 июля и окончательного формирования украинского правительства.

Путин также подчеркнул, что необходимо выяснить отношение к такому формату переговоров остальных потенциальных участников.

«Я не знаю, как реагируют [на это приглашение] другие участники предложенного формата»,— сказал он, напомнив, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй скоро покинет свой пост. «Она в каком качестве приглашается на эту встречу? Она вообще согласна или нет? Непонятно», — сказал российский лидер.

8 июля Зеленский опубликовал в своем фейсбуке видеообращение, в котором предложил российскому коллеге Владимиру Путину устроить переговоры с участием не только «нормандской четверки» — России, Франции, Украины и Германии, но и при посредничестве лидеров США и Великобритании.

Как выразился Зеленский, «компанию для разговора» он предлагает созвать в лице президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.

При этом президент Украины отметил, что киевские власти «не меняют и не отказываются ни от каких дипломатических форматов».

«Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», — конкретизировал тему переговоров Зеленский.

Украинский президент также выразил уверенность, что белорусский лидер Александр Лукашенко «с удовольствием предоставит площадку» для встречи представителей шести стран.

При этом премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее встретился в Москве с украинскими политиками — лидерами партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и Юрием Бойко.

Для российского премьера встреча с Медведчуком была беседой близких родственников: супруга Медведева — крестная мать дочери украинского политика. Однако главным на встрече была поддержка «Оппозиционной платформы» на выборах в Раду. Согласно опросам, это вторая политическая сила на Украине после «Слуги народа» Владимира Зеленского.

С российской стороны присутствовало все высокое руководство партии «Единая Россия» — председатель Высшего совета ЕР Борис Грызлов, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, вице-спикер Госдумы, глава фракции ЕР Сергей Неверов.

Сама встреча прошла на площадке исполкома «Единой России».