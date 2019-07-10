Ошибка перевода: глава «Рустави 2» не хотел мочиться в вино

Скандальное заявление генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2» Николоза Гварамии о том, что он якобы готов «помочиться» в «Боржоми» и вина, поставляемые в Россию, было неправильно переведено, передает «Спутник. Грузия».

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На самом деле в его фразе выражалось негативное отношение к тем грузинским производителям, которые экспортируют продукты питания в Россию, а не оскорбление российских потребителей.

«Плевать я хотел и на «Боржоми», и на вино. Что значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того чтобы кто-то мог ввозить в Россию «Боржоми», вино и «Набеглави»? Ссать я хотел на все три, плевать мне», — так в правильном переводе звучала реплика медиа-менеджера.

Он также посетовал на то, что для грузинских бизнесменов получение выгоды стоит выше политических вопросов.

«Очень извиняюсь, но мы страна или торговый объект? Валите и продавайте на Украине. Да за... весь народ. Нам чуть ли не запрещают выражать мнение, лишь бы ваш «Боржоми» туда поступал. Валите на Украину и продавайте там этот «Боржоми», — добавил Гварамия.

Кстати, позднее он извинился за то, что упомянул минеральную воду «Набеглави» беспричинно, указав, что ее производители — патриоты, а их доля экспорта в Россию не превышает 7%.

Накануне

председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что одобряет решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси.

«Конечно же, это решение хорошее и приветствуется. Моя личная позиция такова, что барьеров между народами быть не должно», — сказал политик.

Как ранее заявил сам российский лидер, экономические санкции не стоит вводить из-за уважения к грузинскому народу. Он также отметил, что введение новых санкций означало бы осложнение отношений между двумя странами.

За несколько часов до этого Госдума поддержала санкции в отношении Грузии. Решение о введении «специальных экономических мер» в отношении Грузии, где продолжаются антироссийские провокации, остается за президентом по предложению правительства.

Нижняя палата парламента по сути отослала власти к резонансному законопроекту, который в экспертном сообществе был назван как контрсанкционный.

Его смысл в том, что президент имеет право принять те или иные меры экономического воздействия против стран, которые ведут себя «недружественно» по отношению к России.

По словам доцента торговой политики РЭУ им Г. В. Плеханова Вячеслава Чеглова, Грузия будет терять не менее €300 млн в год в случае введения российских санкций.

Вечером в воскресенье, 7 июля, начиная свою авторскую программу «P.S», ведущий телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния обратился на русском языке к Владимиру Путину, передает ФАН.

В течение почти целой минуты журналист оскорблял главу государства, а также его умерших мать и отца, используя при этом грубые выражения. В России в ответ на речь телеведущего призвали возбудить уголовное дело в отношении грузинского журналиста.

В Кремле после этого отметили, что

выходка грузинского телеведущего — это последствие попустительства властей Грузии.

Однако сам Путин – когда журналисты спросили его про возможную реакцию на поступок Габунии – ответил, что для телеведущего «много чести» в уголовном преследовании в России.

«Пусть вещает дальше», — добавил президент России.

Речь грузинского телеведущего вызвала возмущение в самой Грузии. В тот же вечер к зданию телеканала вышли недовольные жители Тбилиси. Сотни грузин закидывали здание телекомпании вениками, яйцами и бутылками, требуя немедленного увольнения Габунии и отстранения Гварамии от должности.

Из-за протестов было приостановлено вещание «Рустави 2» вплоть до утра 8 июля. Вскоре после инцидента случившееся прокомментировал Ника Гварамия. Хотя он и отметил, что авторский формат не оправдывает использование «столь тошнотворной брани» в эфире канала, увольнять ведущего он не собирается, передает НСН.

«Но я вас уверяю, после этого [высказываний Габунии] рейтинг канала только увеличился», — добавил гендиректор «Рустави 2».

На фоне всего происходящего владелица 9% доли телеканала «Рустави 2» Нино Нижарадзе заявила, что Гварамия должен быть уволен с поста директора телеканала.