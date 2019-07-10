Битва за Прохоровку: зачем немцы переписывают историю войны

Призыв редактора исторического раздела влиятельной консервативной немецкой газеты Die Welt Свена Феликса Келлерхофф снести памятник на Прохоровском поле, установленный в честь погибших в танковом сражении в 1943 году, вызвал бурную реакцию в России.

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Немецкий журналист мотивировал свои заявления тем, что крупного танкового сражения под Прохоровкой якобы не было, а количество советских танков почти в пять раз превысило количество немецких. Автор охарактеризовал действия советских войск как «атаку камикадзе», при которой их танки стали идеальной мишенью для противника.

Келлерхофф ссылается на исследования немецкого военного историка, отставного полковника бундесвера Карла-Хайнца Фризера и британского исследователя Бенджамина Уитли, который обнаружил «в одном из американских архивов» кадры аэрофотосъемки Прохоровского поля, сделанные якобы пилотами люфтваффе.

Опираясь на эти данные, журналист пишет, что в знаменитом сражении, являвшемся частью оборонительной фазы Битвы на Курской дуге, 186 немецким танкам противостояли 672 советских, причем Германия потеряла лишь пять единиц бронетехники, а СССР — 235.

«Точка была поставлена в 1945 году»

Комментируя слова немецкого автора, член международного комитета Совета Федерации России Олег Морозов заявил, что история давно стала частью информационных войн. Он отметил, что мнение немецкого журналиста ошибочно и показывает суть кампании против России, и напомнил, что названное сражение было крупнейшим танковым боем Второй Мировой войны.

Негативно на заявления немецкого журналиста отреагировал и российский историк Николай Сванидзе, отмечает Ura.ru. По его мнению, итог битвы на Курской дуге очевиден для советских военных, однако если рассматривать конкретное сражение под Прохоровкой, то историкам нужно все тщательно изучить и прийти к четким выводам, не политизируя эту тему.

Депутат бундестага Вальдемар Хердт в беседе с телеканалом «360» заявил, что рассуждения в Die Welt — это «фейковый вброс с непонятным смыслом». По мнению политика, это могло произойти, чтобы отвлечь внимание от других проблем. Как считает депутат, в Германии тема не получит большого резонанса.

Руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов, в свою очередь, констатирует, что журналист в данном случае выступил как «пешка», цель которой — провокация, в то время как «точка была поставлена 9 мая 1945 года».

По словам германиста, издание Die Welt часто публикует статьи негативного толка по отношению к России. По мнению Белова, такая статья не последняя и подобных публикаций появится больше к годовщине Победы, которая будет отмечаться в 2020 году.

При этом, несмотря на негативный тон статьи, Белов считает, что она демонстрирует, что, несмотря на высокую цену, «хребет немецкой машины был сломан». Он также обратил внимание, что и российские, и немецкие историки активно работают над сохранением памяти о совместной истории России и Германии.

Так, во вторник, 9 июля, в Москве прошла презентация учебного пособия «Россия — Германия. Вехи совместной истории в коллективной памяти. XVIII--XX вв.».

«Уверен, что данная публикация вызовет большой интерес со стороны ученых, преподавателей, студентов, а также любителей истории в России и Германии, и, конечно, послужит укреплению доверия и взаимопонимания между народами двух стран», — говорится в телеграмме, присланной в адрес авторов пособия президентом России Владимиром Путиным.

Стоит отметить, что на празднование 75-летия Победы президент России Владимир Путин пригласил канцлера Германии Ангелу Меркель. Сама Меркель иногда приезжает в Россию 10 мая — после официальных торжеств — и возлагает цветы к памятнику Неизвестному солдату.

На территории Германии несколько советских военных мемориалов, и все они сохраняются достаточно бережно. В центре Берлина в Трептов-парке находится памятник воину-освободителю. Солдат с девочкой на руках, созданный скульптором Евгением Вучетичем, наверное, один из самых узнаваемых в мире символов Победы. В апреле правительство Германии начало реконструкцию памятника, которая, по данным газеты Berliner Morgenpos, будет оплачена из госбюджета и обойдется в 8 млн евро.

В апреле в городе Байльроде (земля Саксония) был восстановлен памятник в честь встречи советских и американских войск на Эльбе. В центре мемориала — легендарный советский танк Т-34.

В последние годы Москва и Берлин достигли немалого прогресса в сохранении советских воинских мемориалов и кладбищ на территории Германии. Благодаря деятельности Народного союза Германии сохраняются и захоронения военных вермахта, погибших в России.

В настоящее время в РФ и странах бывшего СССР насчитывается 1722 немецких воинских кладбища. Крупнейшее в России немецкое воинское захоронение находится в Ленинградской области, там покоятся тела около 70 тыс. немецких солдат. Как отмечает Белов, подобные захоронения символизируют не «прощение» нацизма, а «историческое примирение двух народов».

При этом инциденты с советскими памятниками в Германии хотя и редко, но случаются. Например, в мае монумент «Скорбящая мать» в Трептов-парке, посвященный памяти погибших в Великой Отечественной войне советских солдат и мирных граждан, был осквернен неизвестными вандалами и облит машинным маслом.

Аналогичный случай произошел в том же месяце и в соседней Австрии накануне Дня Победы в России: неизвестные облили краской постамент памятника советским солдатам-освободителям. Инцидент имел место в преддверии визита в Россию австрийского президента Александера Ван дер Беллена, который напомнил о значении подвига советских воинов при освобождении Австрии.

«Я считаю, что все в Австрии знают о жертвах, понесенных русскими солдатами в то время, и об этом напоминает великий памятник на Шварценбергплац в Вене», — сказал президент страны.