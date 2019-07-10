Борьба с фейк-ньюс: Песков рассказал о визите Путина в Екатеринбург

Девушка не перебегала дорогу перед кортежем президента России Владимира Путина в Екатеринбурге. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

«Все не совсем так. На встрече со студентами одна из девушек действительно почти упала в обморок, просто перенервничала,

и потом врачи президентские ей помогли, и она пришла в себя», — заявил представитель Кремля.

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Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что девушка якобы бросилась к президентскому кортежу, когда машины уже отъезжали от здания Уральского федерального университета (УРФУ). Путин, говорится в статье Андрея Колесникова, сам оказал помощь «наткнувшейся на этот кортеж» юной екатеринбурженке.

О случае с обмороком студентки, которую вынесли из зала на руках, в тексте газеты также сообщается. В сети опубликовали видео инцидента. Вслед за охраной, выносящей девушку, вышла заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

«Помогите девушке. Тихонечко, тихонечко. <...> И доктора поищите там. Надеюсь, ничего серьезного нет?» — осведомился в микрофон президент РФ.

Песков отметил, что уже после встречи Путин также отдельно остановил кортеж, чтобы поговорить с жителями Екатеринбурга.

«Вот как было на самом деле», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

В УРФУ Путин общался с аспирантами. Общение президента с молодыми учеными продлилось немногим более часа. Российский лидер пообещал УрФУ помощь «Ростеха» в выводе продукции на рынок, финансовую поддержку науки, а также — новые корпуса и общежития.

Наконец, президент Путин был весьма впечатлен просьбой екатеринбургских студентов провести всероссийскую «Ночь карьеры», на которой выпускники и студенты встретились бы с потенциальными работодателями.

По словам российского лидера, лучше такие встречи проводить днем, потому что ночью руководители предприятий обычно спят.

«По ночам другие задачи должны стоять, в сфере демографии… Но если это создает базу для общего развития и профессионального роста, я попрошу представителей администрации обратить на это внимание», — отшутился Путин.

Президент также одобрил идею «цифрового следа» для граждан России — сбора информации о гражданине с первого класса школы для создания индивидуальной образовательно-карьерной траектории.

В Екатеринбурге Владимир Путин также посетил выставку «Иннопром-2019», сообщает ФАН.

На стенде Минпромторга российскому лидеру показали мобильную операционную систему, предназначенную для органов государственного управления — «Аврору», установленную на российский планшет Aquarius.

Разработчики сообщили президенту, что планируют установить «операционку» на гаджеты китайской компании Huawei, однако, по их мнению, «выстрелить» отечественной системе на рынке могут помешать планы китайских конкурентов по разработке собственной ОС, которые «подсознательно тормозят нашу разработку».

«Нет-нет, они не подсознательно, просто они хотят нарастить, завоевать клиентов», — высказался Путин в защиту китайских конкурентов.

Российский лидер также ознакомился с системой «умного дома» SmartFlat и механизмом удаленного управления большегрузной техникой — Путину показали, как дистанционно оператор управляет многотонным грузовиком БелАЗ, находящемся в Белоруссии на полигоне.

В этом году в «Иннопроме» участвуют, помимо российских изобретателей и предпринимателей, Китай, Япония, ЮАР, Казахстан, Австрия, Франция, Германия, Чехия, Италия, Словакия, Венгрия и Белоруссия.

Страной-партнером выставки стала Турция — одна из наиболее быстрорастущих экономик стран «большой двадцатки».