«Не ожидала такого»: мать Габунии о выходке сына

Реакция матери грузинского телеведущего Георгия Габунии, заслуженной артистки Грузинской ССР Джульетты Вашакмадзе на мат сына в прямом эфире не была осуждающей. Об этом заявил в интервью «Московскому комсомольцу» член Союза грузин России Игорь Гвритишвили.

«Я слышал, что [мать Габунии] была очень шокирована тем, как общество восприняло пассаж ее сына. Не ожидала, что будут так его ругать. Но, конечно, в этом вопросе трудно рассчитывать на объективность матери», — заявил Гвритишвили.

Он добавил, что сейчас матери телеведущего около 80 лет. Когда-то, по словам грузинского эксперта, Джульетта Вашакмадзе была самой красивой ведущей Грузии с прекрасно поставленным голосом.

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Гвритишвили добавил, что Габунию он видел только в эфире телевидения и не воспринимает его как «серьезного журналиста». По словам собеседника «МК», скандальный ведущий «ничего из себя не представляет» и затрагивает темы, интересные оппозиции.

В связи с этим у его программы «P.S.» высокие рейтинги — на «крайне политизированном» канале «Рустави 2», подчеркнул Гвритишвили.

Директор телеканала Ника Гварамия незадолго до этого заявил, что рейтинги канала повысились после мата Габунии в адрес президента России Владимира Путина и последовавшего за этим общественно-политического скандала.

По мнению Гварамии, президент России Владимир Путин заслуживает произнесенные в его сторону слова. При этом директор канала принес извинения за случившийся инцидент — сам факт мата в эфире. Однако Гварамия считает, что журналист телеканала имел «легитимную» цель в своем обращении, но выбрал для своего выступления неприемлемую форму.

Руководство «Рустави 2» отстранило Габунию от эфира на два месяца. Вскоре после выходки Габунии возмущенные грузины вышли протестовать к студии «Рустави 2», требуя принести извинения за оскорбления в адрес российского президента.

По данным СМИ, на акцию пришли сотни граждан. Протестующие также потребовали от руководства телеканала уволить Габунию.

Грузинские власти впоследствии извинились за недостойное поведение телеведущего. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе отметил, что выходка Габунии — это «омерзительная провокация». Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что оскорбления в адрес Путина идут вразрез со всеми грузинскими традициями и «служат только для разделения и повышения напряженности в стране, с Россией и в регионе».

Впоследствии российский президент Владимир Путин не выразил желания накладывать санкционные ограничения на Грузию. По его словам, это объясняется уважением к грузинскому народу.

«Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изoбражая из себя нечто, о нем раньше никтo не знал, а сейчас все говорят, — сказал Путин. — Много чести. Пускай дальше вещает».

Как сообщает ФАН, грузинские пользователи сети одобрили решение Путина, не поддержавшего введение антигрузинских санкций.

Многие из жителей Грузии считают, пишет издание, что позиция российского президента является «наиболее взвешенной и разумной» в сложившейся ситуации.

«Народ, Путин не собирается начинать войну, успокойтесь. Не будем наезжать друг на друга из-за некоторых безответственных журналистов, будем любить друг друга. Хочу жить в мирной и спокойной Грузии», — написала одна из пользовательниц фейсбука.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что такая реакция Путина — это шанс для грузинских властей прийти в себя и прекратить русофобскую риторику, передает НСН.

По словам спикера, депутаты не дали шанса грузинским властям, а вот президент РФ такой шанс предоставляет. Говоря о возможных санкциях, Володин уточнил, что речь идет о запрете на ввоз грузинских вин и минеральной воды — в частности, киндзмараули, саперави и «Боржоми», а также на перечисление денежных средств.