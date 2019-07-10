Обама обманул? Путин рассказал о договоренностях с США

США не стали выполнять договоренности по Украине, заключенные между президентом России Владимиром Путиным и бывшим главой Белого дома Бараком Обамой в 2014 году. Об этом российский лидер заявил в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну, сообщает РИА «Новости».

«Могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены», — подчеркнул Путин.

По словам российского президента, вдаваться глубже в детали этих договоренностей он бы не стал.

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Историю о телефонном разговоре Путина и Обамы вспоминал годом ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, в 2014 году Обама позвонил Путину и попросил его не отговаривать экс-президента Виктора Януковича от соглашения с оппозицией на «евромайдане».

Согласно этому документу, Янукович отказывался применять военную силу против манифестантов и обещал провести досрочные выборы президента.

«Американцы, наверное, почувствовали, что это перебор. Мы не отговаривали. Путин сказал, что если Янукович, как легитимный президент, принимает решение его подписать — это его суверенное право», — заявил российский министр иностранных дел.

Лавров отметил, что буквально на следующий день после заключения соглашения и разговора с Обамой в Киеве начался захват правительственных зданий. Янукович же в спешке покинул столицу. Украинская оппозиция заявила, что президент «самоустранился от власти».

Путин по этому поводу заявлял, что «так грубо и нагло Россию обманули впервые». Президент РФ также подчеркнул, что США своими руками совершили государственный переворот на Украине, поэтому сейчас вынуждены оказывать поддержку действовавшим на тот момент властям в лице Петра Порошенко и его клики.

Президент отметил в фильме «Миропорядок 2018» журналиста Владимира Соловьева, что политические действия Америки «невозможно предсказать», а это усложняет взаимодействие с Вашингтоном.

При этом он добавил, что не разочаровался в президенте США Дональде Трампе: с ним, отметил Путин, можно искать компромиссы и договариваться. Американская система же, по словам российского лидера, показывает «явную неэффективность» и «поедает сама себя».

Кроме того, Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что на Украине нет военнослужащих российских Вооруженных сил. Путин отметил, что на Украине есть большое количество оружия, и что в условиях гражданской войны у обеих сторон конфликта есть возможности получить вооружения.

Российский лидер добавил, что вооруженный конфликт в Донбассе ужасен и на него всегда производит сильнейшее впечатление гибель мирных жителей. «От каких снарядов и пуль они гибнут?», — задался вопросом Путин, подчеркнув, что «там все — наши».

Кроме того он добавил, что не считает себя главным «мировым злодеем» — это мнение «западных источников», и кроме того — отнюдь не абсолютное, подчеркнул Путин.

Экс-президента США Барака Обаму называли ответственным за кризис на Украине и в Вашингтоне — это косвенно сделал его преемник на посту президента, республиканец Дональд Трамп. Летом 2018 года он заявил, передает ФАН, что «Обама потерял Крым» задолго до того, как сам Трамп стал главой государства.

Трамп объяснил, что предыдущий американский лидер потерял Крым из-за того, что российский президент Владимир Путин не считался с мнением США и Обамы. Ранее Трамп заявил, что именно Обама позволил Москве вернуть Крым в состав России.

Эту же мысль Трамп повторил и в ноябре прошлого года. «Было много разговоров о том, что президент Обама позволил взять большую часть Украины», — заявил политик.

Репортер Reuters уточнил, что «аннексию» Крыма совершил президент РФ, однако Трамп заявил, что виноват именно Обама, передает НСН.

«Это случилось во время режима Обамы. Это было не в мое время. Это был президент Обама, кто допустил это», — заявил Трамп.

Крым вошел в состав России на правах субъекта федерации после госпереворота на Украине и общенародного референдума, на котором более 90% крымчан поддержали воссоединение с Россией.