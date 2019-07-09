«Пусть вещает»: Путин простил грузинского журналиста

Российский лидер Владимир Путин считает, что возбуждение уголовного дела по статье об оскорблении государства в отношении грузинского журналиста, который ранее нецензурно обратился к нему в телеэфире, сделает ведущему телеканала «Рустави 2» «много чести».

«Много чести — возбуждать какие-то уголовные дела. Пусть вещает дальше», — сказал глава России.

Вечером в воскресенье, 7 июля, начиная свою авторскую программу «P.S», ведущий телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния обратился на русском языке к российскому президенту Владимиру Путину. В течение почти целой минуты журналист оскорблял главу государства, а также его умерших мать и отца, используя при этом грубые выражения.

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В России в ответ на речь телеведущего призвали возбудить уголовное дело в отношении грузинского журналиста.

«Необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неподобающе, оскорбляя главу государства, экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что члены всех фракций посчитали слова Габунии оскорблением страны и всех россиян.

Речь грузинского телеведущего вызвала возмущение и в самой Грузии. Так, в тот же вечер к зданию телеканала вышли недовольные жители Тбилиси. Сотни грузин закидывали здание телекомпании вениками, яйцами и бутылками, требуя немедленного увольнения Габунии и отстранения Ники Гварамии от должности гендиректора грузинского телеканала. Из-за протестов было приостановлено вещание «Рустави 2» вплоть до утра 8 июля.

Вскоре после инцидента случившееся прокомментировал гендиректор телеканала Ника Гварамия. Хотя он и отметил, что авторский формат не оправдывает использование «столь тошнотворной брани» в эфире канала, увольнять ведущего он не собирается.

«Что бы ни сказал Габуния <...> это абсолютно в рамках закона и конституции. И решать этот вопрос может только руководство канала», — приводит его слова сайт «Громадське ТВ». Он добавил, что телеведущий был отстранен от работы на два месяца, так как руководство грузинского СМИ считает его поступок неприемлемым. Всем недовольным он предложил не смотреть передачи Габунии и переключаться на другие программы.

«Но я вас уверяю, после этого [высказываний Габунии] рейтинг канала только увеличился», — сказал гендиректор «Рустави 2».

Ранее медиаменеджер отметил, что подобная «самодеятельность» и «нецензурщина» недопустимы, но за нецензурную речь журналиста извиняться не стал. «Я не собираюсь извиняться за мат, так как полностью поддерживаю этот пафос. Но считаю, что эту позицию можно было передать в двух словах», — заявил Гварамия в фейсбуке.

Тем временем в России настаивают на том, что за оскорбительный поступок должно последовать наказание.Сенатор от Северной Осетии Арсен Фадзаев заявил, что грузинский журналист Геогрий Габуния является «провокатором, разжигающим межнациональную рознь между братскими странами», и заслуживает самого строгого наказания, передает РИА «Новости».

В Кремле отмечают, что выходка грузинского телеведущего — это последствие попустительства властей Грузии.

«Подобные хамские выводы являются ничем иным, как производным от попустительства тем, кто разжигал и разжигает русофобскую истерику. Вот это является с нашей точки зрения очень опасным элементом, безусловно, безумно опасным», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Между тем грузинские власти резко осудили скандальную речь журналиста. Президент страны Саломе Зурабишвили выразила мнение, что действия грузинского журналиста либо способствуют «началу новой войны, либо это реванш нескончаемому перевороту». Она отметила, что патриотизм отличается от того, что было в эфире телеканала, а «защита интересов страны агрессией, дестабилизацией и беспорядками не происходит». Глава Грузии также заявила, что слова журналиста, направленные против Грузии, вредят государственным интересам.

В то же время премьер-министр республики Мамука Бахтадзе уверен, что матерная речь телеведущего является «попыткой дестабилизации страны», что «полностью неприемлемо», написал он в твиттере.

Пожалуй, одними из немногих, кто выступил в поддержку грузинского журналиста, стали его украинские коллеги с телеканала «Прямой», владельцем которого является экс-президент Украины Петр Порошенко, пишет «Страна.ua». Ранее издание сообщало со ссылкой на источники, что сотрудники телеканала собираются устроить 10 июля флешмоб в поддержку грузинского журналиста Габунии.