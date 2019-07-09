«Не надо подменять»: Лавров об идее Зеленского провести переговоры

Российская сторона приветствует инициативы по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, однако это стоит делать в соответствии с утвержденными Совбезом ООН минскими соглашениям, которые были подписаны в 2015 году главами России, Германии, Украины и Франции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после участия в неформальной встрече глав МИД ОБСЕ, передает ФАН.

«Мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию СБ ООН, утвердившую минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами минские договоренности», — сказал глава российского ведомства.

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Он также напомнил о необходимом прямом диалоге киевских властей и представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Для цели украинского урегулирования созданы действующие форматы — контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и «нормандский формат», который, в общем-то, является коллективным автором этих самых минских договоренностей», — обратил внимание Лавров.

Он отметил, что и «нормандский», и «минский» форматы одобрены Совбезом ООН и «являются непосредственным инструментом, который необходимо использовать международному сообществу».

В то же время он предположил, что могут существовать и «другие предложения». «Но упор надо делать на прямой диалог [сторон конфликта], это сердцевина минских договоренностей», — считает российский министр.

Кроме того, он обратил внимание на то, что предложения, подобные тому, что ранее высказал президент Украины Владимир Зеленский, не оглашаются в социальных сетях, а «делаются сначала по дипломатическим каналам».

Днем ранее украинский лидер «предложил поговорить» главе российского государства Владимиру Путину. Сделал он это через видеообращение в фейсбуке. Владимир Зеленский предложил провести саммит по урегулированию конфликта в Донбассе с участием не только «нормандской четверки», но и пригласить также США и Великобританию в лице американского лидера Дональда Трампа и британского премьера Терезы Мэй. При этом он заявил, что киевские власти «не меняют и не отказываются ни от каких дипломатических форматов».

«Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», — уточнил тему Зеленский, выразив мнение, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «с удовольствием» предоставит площадку для переговоров.

Это предложение возникло после того, как из-за угроз в адрес украинских журналистов был отменен телемост между украинским каналом NewsOne и «Россей 1».

Между тем в Кремле заявили, что идея Владимира Зеленского будет рассмотрена.

«Пока я не готов как-то отвечать, это же абсолютно новый формат. Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается. <…> Это новая инициатива, безусловно, она будет рассмотрена, но пока я не могу высказать какой-то реакции», — сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также отметил, что Соединенные Штаты не являются участником нормандского формата, передает РИА «Новости». В связи с этим возникает вопрос, «как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей Соединенных Штатов Америки», добавил Песков.

Тем временем стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко «абсолютно поддерживает» инициативу украинского коллеги, сообщили в пресс-службе главы республики.

«Наш президент абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского. Эта позиция неизменна — и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало», — приводит РИА «Новости» слова из заявления пресс-службы.

Однако в Крыму считают, что переговоры между президентами Украины и России должны пройти один на один. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

«Зеленский должен попросить о личной встрече с президентом России, без присутствия рядом переговорщиков, посредников или помощников в лице президентов других государств. Это бред, когда для диалога с ближайшим соседом нужны посредники», — сказал парламентарий в комментарии РИА «Новости».

Он отметил, что неспособность инициировать прямой диалог с президентом России говорит о слабости Зеленского как главы государства.

«До тех пор, пока Зеленский не научится брать на себя ответственность, его будут дергать как марионетку за ниточку. Подобные его обращения больше похожи на предвыборный пиар накануне парламентских выборов», — уверен Шеремет.