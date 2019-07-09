Габуния — гей, речь писал Саакашвили: откровения в Грузии

Грузинский телеведущий Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире канала «Рустави 2», — гей. Об этом сообщает Daily Storm со ссылкой на главреда информационно-аналитического агентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили.

«Телеведущий Габуния и генеральный директор телекомпании [«Рустави 2» Ника] Гварамия относятся к сексуальным меньшинствам, они геи, Гварамия является сексуальным партнером телеведущего», – заявил грузинский журналист. Он добавил, что это — «общеизвестный всем жителям Грузии факт».

По словам Хидирбегишвили, он опирается на достоверные источники. Кроме того, он назвал настоящим автором скандального монолога бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

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Журналист предположил, что нетрадиционная сексуальная ориентация Габунии и Гварамии может стать «защитой» от ответной реакции тех, кто посчитал матерный монолог оскорбительным для Путина. Он также добавил, что Саакашвили осудил выступление Габунии, чтобы отвести от себя подозрения.

Экс-президент Грузии в своем фейсбуке ранее написал, что действия грузинского журналиста являются «безвкусным и необдуманным выпадом».

В то же время он осудил власти Грузии, которые, по его мнению, не смогли наладить отношения с российским государством. Кроме того, Саакашвили выразил уверенность, что в скором времени власть в Грузии сменится.

Он отметил, что при нем все было иначе: россияне относились к Грузии «как минимум с уважением». «Сейчас вконец развалились отношения, туристов не пускают, полеты приостановились, все перевернулось», — подчеркнул Саакашвили.

Кроме того, политик отверг свою причастность к грузинскому телеканалу «Рустави 2» и заявления о том, что он владеет долей в проекте.

«Рустави» — это потрясающий политический институт. Он принадлежит братьям Караманишвили», — подчеркнул Саакашвили. При этом он отметил, что руководство телеканала, скорее всего, не контролирует происходящее на канале.

Директор телеканала Ника Гварамия вскоре после этого заявил, что рейтинги канала повысились.

По мнению Гварамии, президент России Владимир Путин заслуживает произнесенные в его сторону слова. При этом директор канала принес извинения за случившийся инцидент — сам факт мата в эфире. Однако Гварамия считает, что журналист телеканала имел «легитимную» цель в своем обращении, но выбрал для своего выступления неприемлемую форму.

«Пафос для меня абсолютно приемлем, никаких запретов и самоцензуры в отношении Путина у меня нет», — сказал Гварамия.

Руководство «Рустави-2» отстранило Габунию от эфира на два месяца. Вскоре после выходки Габунии возмущенные грузины вышли протестовать к студии «Рустави 2», требуя принести извинения за оскорбления в адрес российского президента. По данным СМИ, на акцию пришли сотни граждан. Протестующие также потребовали от руководства телеканала уволить Габунию.

Грузинские власти впоследствии извинились за недостойное поведение телеведущего. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе отметил, что выходка Габунии — это «омерзительная провокация». Президент Грузии Саломе

Зурабишвили заявила, что оскорбления в адрес Путина идут вразрез со всеми грузинскими традициями и «служат только для разделения и повышения напряженности в стране, с Россией и в регионе».

Возмущение грузинской общественности по поводу слов Габунии можно объяснить тем, что Грузия не хочет терять последнюю надежду на дружбу с Россией и русскими, заявил президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики в разговоре с НСН.

«Народ Грузии проснулся и понял пагубность того, что творит команда Михаила Саакашвили. Видимо, его задача совсем разругаться с Россией. Сегодняшние протесты против грязной оппозиции, главным рупором является канал «Рустави 2». Ни в корне, ни в ментальности грузинского народа такое поведение, которое продемонстрировал ведущий этого канала. Это насаждение грязной западной культуры», — подчеркнул эксперт.

Российская Федерация пока не реагирует на оскорбления со стороны Георгия Габунии официально — хотя Госдума предложила ввести санкции. Как сообщает ФАН, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение пока не принято — точку в вопросе поставит Владимир Путин.