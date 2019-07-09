Война-2008: Грузия хочет реванша?

Госдума во вторник, 9 июля, рассмотрит возможные меры реагирования на антироссийские действия Грузии, кульминацией которых стали недавние высказывания ведущего грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина.

Реклама

Популярный журналист в эфире своей авторской передачи выступил с оскорблениями в отношении Путина, что вызвало резкую реакцию не только в России, но и самой Грузии. Провокационный поступок журналиста осудили как грузинский президент Саломе Зурабишвили, так и премьер Мамука Бахтадзе.

Как рассказал глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий,

депутаты 9 июля могут рассмотреть проект заявления о реакции «на нагнетание антироссийской истерии в Грузии» и, в частности, на инцидент на телеканале «Рустави 2». Кроме того, на заседании Госдумы будет поднят вопрос и о возможности запрета ввоза в Россию грузинских вина, воды, а также отправки денежных переводов.

Авиационное сообщение между Россией и Грузией было временно прекращено еще с 8 июля.

В последний месяц отношения двух стран, которые только несколько лет назад начали налаживаться после конфликта в августе 2008 года, резко обострились. «Связи между соседями достигли самого низшего пункта за много лет», — пишет The Washington Post.

Поводом для нагнетания антироссийских настроений послужил визит в Грузию депутатов Госдумы в рамках Межпарламентской ассамблеи православия. Во время заседания МАП один из участников — Сергей Гаврилов — занял кресло председателя, предложенное ему организаторами. Это вызвало скандал в стане грузинской оппозиции, которая вышла на улицы под антироссийскими лозунгами.

Что касается развития конфликта, то стоит отметить, что премьер-министр Грузии Бахтадзе заявил, что выступление журналиста Габунии на телеканале «Рустави 2» является провокацией в интересах экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Сам политик отверг свою причастность к грузинскому телеканалу и сказал, что он не владеет в нем никакими долями.

Саакашвили в настоящее время находится на Украине, однако, по мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, экс-президент Грузии использует ситуацию в Грузии в своих целях. «У Саакашвили началась предвыборная кампания. Она и не прекращалась. Но сейчас стартовала фаза «последний бой». Всеми путями он будет прорываться к власти. Жестко, цинично, любой ценой. Даже ценой тотального раскола общества. «Рустави 2» — инструмент его политики. Маргинализация не пугает, она тоже элемент беспринципной борьбы», — написала Захарова на своей странице в фейсбуке.

Грузинской оппозиции, среди которой немало сторонников Саакашвили, не дают покоя события августа 2008-го, ставшие политическим и военным поражением тогдашнего президента. Обстрелы российских военных-миротворцев в Южной Осетии, а затем вторжение грузинской армии в республику привели к ответным действиям Москвы. Президент России — в то время Дмитрий Медведев — начал операцию по «принуждению Грузии к миру».



Ее целью не было свержение президента Грузии и установление в ней пророссийского правительства, операция была направлена лишь на вытеснение грузинских войск из Южной Осетии.

После конфликта Москва, которая долго не признавала независимость Южной Осетии и Абхазии, пошла на этот шаг. В Грузии считают эти территории оккупированными: об этом напоминали и плакаты в руках протестующих в Тбилиси в конце июня.

Несмотря на на то что воспоминания о предыдущем конфликте подогревают антироссийские заявления, сегодня повторение подобного, скорее, невозможно. Вместо импульсивного и радикального Саакашвили в Грузии у власти находятся более умеренные политические силы, которые не хотят идти на открытую конфронтацию с Москвой.

Вряд ли хочет этого и Кремль — государственные деятели не начинают военные действия из-за личных оскорблений, какие бы чувства они при этом ни испытывали.

Однако заявлений грузинского президента и премьера с осуждением действий журналиста тоже недостаточно. Позитивным шагом могло бы стать увольнение Габунии, однако дирекция телеканала «Рустави 2» приняла решение не делать этого, сообщают местные СМИ.

Решение подтвердил гендиректор телеканала Ника Гварамия. Он пояснил, что за неприемлемые действия Габуния отстранен от эфиров на два месяца, однако после этого продолжит работу на телеканале.

Не исключено, что отстранение может быть первым шагом к уходу журналиста, у которого немало противников в самой Грузии. Однако в любом случае представители радикальных кругов будут разыгрывать антироссийскую карту, учитывая, что Москва для многих из них — удобный противник.

Нельзя также исключать и возможных провокаций в Южной Осетии, на которые могут пойти радикалы, чтобы вызвать ответную реакцию России. Однако, несмотря на негативное отношение к признанию Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии, эти акции вряд ли найдут поддержку со стороны Европы и тем более США.

Вашингтон явно не поддерживает сторонников Саакашвили

и, в отличие от предыдущего руководства, США не станут поддерживать возвращение этих территорий под юрисдикцию Грузии силой.