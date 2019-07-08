«Мразь и подонок»: Кадыров предупредил грузинского ведущего

Ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния, жестоко оскорбивший в прямом эфире президента России Владимира Путина и его родителей, является «мразью и подонком» — подчеркнул глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«Мразь и подонок! Только так можно назвать журналиста телеканала «Рустави 2» Георгия Габуния. Габуния — урожденный трус и бесполое существо», — указал глава российского региона.

Кадыров также указал, что у руководства телеканала и Грузии в целом не получится отнекиваться от слов Габунии, поскольку произошедшее не могло быть осуществлено без ведома руководства «Рустави 2» и Тбилиси должен крайне строго наказать журналиста.

«Любые попытки свести случившееся к выходке отдельно взятого журналиста несостоятельны, неуклюжи и не могут быть ни каком уровне приняты к сведению. Все произошло, как и было задумано телеканалом, а возможно и за стенами «Рустави – 2». Иначе Габуния был бы отключен от прямого эфира на первых же секундах», — пояснил Кадыров.

Он добавил, что реакция властей Грузии на инцидент прояснит – кто стоял за словами грузинского телеведущего.

«В мире миллионы молодых людей, которые глубоко уважают Владимира Путина. Габунию нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил», — подытожил Кадыров.

Крымский блогер Александр Горный уже заявил, что он готов сразиться с Габунией. По словам Горного, он шокирован тем, что произошло в эфире «Рустави 2». Крымчанин подчеркнул, что подобной выходкой был оскорблен не только глава российского государства, но и все жители России.

«Нанесена смертельная, кровная обида и по закону Кавказа я...вызываю это существо на бой.

В любом месте и в любое время», — подчеркнул Горный.

Он добавил, что является обычным человеком, который готов отстоять честь не только россиян, но и грузинского народа, «где случилось появиться на свет этому существу».

После своего заявления Габуния был временно отстранен от работы. Кроме того, 9 июля Госдума рассмотрит проект заявления о мерах реагирования РФ на ситуацию в Грузии, передает НСН.

«Совет Государственной думы принял единогласное решение подготовить заявление, мы его завтра будем рассматривать на заседании Государственной думы, — о ситуации в Грузии», — сказал Володин, добавив, что это заявление, конечно, коснется и ситуации с телеканалом «Рустави 2».

Кремль также прокомментировал скандал вокруг «Рустави 2»: подобные высказывания Москва расценивает как неприемлемые.

«Что касается оскорблений в адрес и нашей страны, и нашего президента, то, конечно, мы их считаем абсолютно неприемлемыми, мы их решительно осуждаем. Мы отмечаем, что, действительно, все руководство Грузии — и президент, и премьер-министр, и парламентарии, и спикер парламента — решительно осудили эту выходку», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Руководство «Рустави 2» также выступило с осуждением поступка Габунии, однако и выразил замечание в адрес грузинских властей, заявив, что

реакция органов власти на произошедшее может стать актом «узаконивания цензуры».

Стоит напомнить, что новый всплеск антироссийских настроений в Грузии начался 20 июня после выступления депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова в местном парламенте. Оппозицию возмутило, что чиновника из России посадили на место грузинского спикера.

Со временем акции вылились в массовые беспорядки в Тбилиси, а недавно избранная президент Грузии Саломе Зурабишвили в фейсбуке опубликовала провокационный пост, в котором назвала Россию «врагом и оккупантом», передает ФАН.

23 июня к протестам присоединились и спортсмены: футболисты клубов «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотив» (Тбилиси) и «Рустави» вышли на матчи 19-го тура чемпионата Грузии в майках с надписями о том, что Россия оккупировала часть их страны.

В ответ на эти действия президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете для российских компаний авиасообщения с Грузией с 8 июля и обязал до этого времени обеспечить возврат на родину российских туристов, находящихся на территории Грузии.