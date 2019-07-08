Скандал на грузинском ТВ и военный парад на День независимости США: о чем пишут телеграм-каналы

Начнем с главного события последних часов — антироссийского демарша в эфире грузинского телеканала «Рустави-2», выдавшего в эфир брань в адрес Владимира Путина.

Владимир Соловьев в своем телеграм-канале задается сразу несколькими вопросами.

«После мерзости грузинского ТВ у кого-то ещё остались иллюзии? Кто-то еще хочет поусердствовать в произнесении вечных мантр о «высокой культуре, гостеприимстве, общих ценностях и народной дипломатии»?

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Может уже пора смотреть правде в глаза? Это НЕ провокация одного отдельного журналиста. Это позиция канала. Что руководство канала де-факто и подтвердило в письме по поводу грязной ругани в эфире. Да и позиция официальных властей Грузии не вызывает сомнения. Мы для них враги и оккупанты.

Не надо отвечать на оскорбления оскорблениями. Зачем? Просто надо наказывать рублем. Авиасообщение уже остановили. Туристический поток упал. Но это только начало.

Может быть уже пора ограничить наш рынок для грузинских товаров? А тем нашим компаниям, которые так стремились вложиться в грузинский бизнес, сочувствовать не надо. Они прекрасно понимали все риски.

Настало время спокойных ответов. Не эмоциональных. Прагматичных.

Ну, а если одумаются, извинятся, то тогда и поговорим о туризме, торговле и дружбе народов. Не нам за их рынок надо бороться, а им за наш. Хватит чувствовать себя вечно всем должными и во всем виноватыми», — считает Соловьев.

На прошедшей неделе США отмечали День независимости.

»Дональд Трамп распорядился использовать военную технику в праздничных мероприятиях. Демократы накинулись на президента за это решение: и солдатиков им жалко, которые могли отправиться на праздники домой, и техника дороги попортит, и, вообще, по их мнению, все это вульгарный милитаризм.

Тем не менее, несмотря на все политические споры, и демократы, и республиканцы, и черные, и белые, и азиаты, и родившиеся в США, и иммигранты гуляли по улицам американских городов и радоваться тому, как почти 250 лет назад колонисты надавали тумаков метрополии. Поскольку параллели с 9 мая неизбежны, отметим, что 4 июля – это не день победы, а день формального объявления войны.

Никогда не слушайте «мудрых» советов западных партнеров, но всегда внимательно смотрите за тем, как они сами поступают в той или иной ситуации. Не грех и поучиться у умных людей», — делает вывод «Мейстер».

Тем временем украинский олигарх Игорь «Уникальный проходимец» Коломойский продолжает зрадничать, отмечает ИА «Стекломой».

«В свежем интервью он заявил, что война на Донбассе - это внутриукраинский конфликт, в котором «украинцы воюют с украинцами». Строго говоря, откровение это не новое: вскоре после победы Зеленского ушлый олигарх публично говорил ровно тоже самое, правда, тогда почему-то это не вызвало столь широкого резонанса в российских и даже украинских СМИ. Учитывая масштаб влияния Коломойского на новую украинскую власть и его личные связи с президентом Зеленским, очевидно, простым балабольством такие слова не назовешь.

Всё это прекрасно, непонятно только одно: с чего это вдруг Коломойский, «спасший» пять лет назад свой родной Днепропетровск от «рашистской оккупации», внезапно стал транслировать официальную позицию Кремля и, де-факто, выступать за выполнение Минских соглашений?

Можно было бы воскликнуть «ну наконец-то одумался!», однако будем откровенны: Коломойскому плевать на жителей Донбасса, да и вообще на всех украинцев, равно как и на Минские соглашения. Ему и на Зеленского плевать, в лучшем случае, для него это удобный и податливый инструмент в деле окончательного раздербанивания Украины. И если для этого нужно будет стать условно «пророссийским» и со всех трибун показательно взывать к миру, то почему бы и нет?

Только вот жизненные перспективы большинства украинцев от всех этих идеологических кульбитов менее грустными не станут», — констатирует телеграм-канал.

«Адекват», в свою очередь, обратил внимание на визит президента Украины в Донбасс.

«Две минуты на Зеленского-говорящего-по-русски-в-Донбассе стоит выкроить ради не содержания, а формы. Получился по-своему эталонный этюд «лицедей, играющий гетмана». В том смысле, что в каких пределах удалось примериться к образу, то и играет.

Глазками, мимикой и особенно эволюциями всей головы играть пытается, а получается утренник. Интонациями папика, лучшего друга студенток - пытается, а получается карканье. На самом занюханном тренинге пикаперов за то и другое незачет на месте.

Вопроса, способно ли за такой формой существовать какое угодно собственное содержание, даже не ставлю. Поставлю лучше другой: может, на сопредельную территорию десантировать Безрукова? Со спецзаданием, а также для опытов?» — предлагает канал.

Не прошли телеграм-каналы и мимо новостей из Голливуда.

Так, «Доктор прописал» заметил, что британский актер Том Холланд, сыгравший Человека-паука, поддержал идею сделать своего персонажа гомосексуалистом.

«Ибо, по его словам, «мир не так прост, как какой-нибудь гетеросексуальный белый парень». Так что, поклонники, готовьтесь. Будет вам Человек-паук, спасающий мужиков, а потом страстно их лобзающий…», — пообещал канал.

Кстати, к понедельнику, картинка набрала в мировом прокате $580 млн.

Ну а вот РИАN обратил внимание, что весь мир сходит с ума из-за новости, что в ремейке диснеевской «Русалочки» эту самую русалочку сыграет темнокожая актриса.

«Одни говорят, что это прекрасно и правильно, другие, что такой ход противоречит закрепившемуся образу русалочки.

Мы не расисты, но западная толерантность, кажется, снова победила здравый смысл и научный подход. Напомним, что кожа темнеет из-за выработки меланина. Он синтезируется, благодаря солнцу. Русалки (коих не существует) живут... под водой», — пишет канал.

Ну и в заключении Никита Кричевский, заметил, как Владимир Путин в интервью крупнейшей итальянской газете «Коррьере делла Сера» похвалился проектом «Россия – страна возможностей».

«Надо... каждому прочувствовать, что мир вокруг стремительно меняется. Технологии развиваются нарастающими темпами. Поэтому наши планы устремлены в будущее. Мы создаём условия для реализации талантов, способностей каждого человека, особенно для молодежи.

Среди многих востребованных программ в этой сфере считаю очень важным проект «Россия – страна возможностей», направленный на профессиональный, личностный рост молодежи, людей разных поколений. На то, чтобы дать им возможность проявить себя в государственном управлении, бизнесе, других важнейших сферах», — сказал президент.

«Сам конкурс «Россия – страна возможностей» направлен как на поиск одаренных людей, нуждающихся в государственной поддержке, так и на укрепление нитей, связывающих вертикаль власти с простыми людьми, — продолжает мысль президента «Антискрепа». — Нынешний призыв «резервистов» не в пример удачливее предшественников из кадрового резерва или «президентской сотни»: многие из победителей конкурса заняли высокие должности, получили финансовую поддержку, улучшили свои компетенции. А главное – заимели новые полезные знакомства среди своих настоящих и будущих коллег».

Вот так.

До следующей недели!