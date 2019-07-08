Надо поговорить: Зеленский обратился к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в Минске, а также назвал идею телемоста между Москвой и Киевом, предложенную телеканалами NewsOne и «Россия 1», «дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом». Соответствующее заявление он сделал в видеообращении в своем фейсбуке.

«Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», — сказал Зеленский.

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Встретиться он предложил при участии президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель, а также премьер-министра Великобритании Терезы Мэй (которая, к слову, в скором будущем покинет свой пост). По словам украинского лидера, площадку для переговоров «с удовольствием» предоставит президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В Кремле уже отреагировали на предложение Зеленского. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобный формат переговоров еще не использовался, и нужно понять, «есть ли перспективы» у такой встречи.

«Нужно понять, что это за новый формат предлагается.

Дело в том, что США не являются участниками «нормандского процесса», и как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников «нормандского процесса», но не стоят подписи никаких представителей США», — заявил он.

Представитель российского лидера добавил, что инициативу Зеленского рассмотрят в Кремле.

Встреча «ради встречи» никому не нужна

4 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что диалог Москвы и Киева состоится в том случае, если глава Украины Владимир Зеленский выполнит предвыборные обещания, одно из которых — диалог с гражданами Донбасса, сказал Путин. Он напомнил, что сейчас Зеленский называет их сепаратистами.

Разговор двух лидеров состоится в том случае, «если украинские власти будут выполнять минские соглашения, а не игнорировать их», отметил президент России. Он добавил, что украинцы ждут от нового президента реальных действий и изменений к лучшему.

1 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Зеленского «ради самой встречи» никому не интересна, передает ФАН.

«Путин не отвергает никаких контактов априори, не исключает. Он абсолютно готов к контактам. Он просто говорит, что, безусловно, нам нужно понять политику наших собеседников, их стратегическую линию», — отметил представитель Кремля.

Песков также заявил, что в международных отношениях «нет ничего невозможного». При этом Россия не до конца понимает позицию украинского президента по минским соглашениям и прямому контакту с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

При этом первую встречу с Путиным Зеленский планирует начать с заявления, что Донбасс и Крым принадлежат Украине. По словам нового украинского лидера, для него Крымский полуостров «останется украинским навсегда». Еще будучи кандидатом в президенты, Зеленский заявлял, что на встрече с Путиным заявит ему о якобы «оккупированных Россией» Крыме и Донбассе.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России. Украина не признает результаты референдума.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что не исключает возможной встречи с Зеленским.

Российский лидер отметил, что подискутировал бы с ним о том, как он собирается закончить конфликт в Донбассе без исполнения минских соглашений.

«Все устали от конфликта в Донбассе... все ждут от будущего президента его решений», — сказал Путин.

При этом какого-либо прогресса в минском процессе со стороны Украины следует ожидать не раньше конца июля — после выборов в Верховную раду. Такую точку зрения выразил в разговоре с НСН директор Института глобальных стратегий Украины Вадим Карасев.

«Это будет возможно только после выборов. После того, как уже будет новый парламент и сформировано новое правительство. На темп дальнейших шагов и действий команды президента по разблокированию минского процесса будет влиять результаты парламентских выборов», — подчеркнул политолог.

Минские соглашения были заключены в 2014 году, когда власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Эти республики заявили о своей независимости после госпереворота в феврале 2014 года. Пакет документов был подписан главами нескольких стран, которые представляют собой «нормандскую четверку». В рамках минских договоренностей должен был прекратиться вооруженный конфликт на востоке Украины. Окончательно минские соглашения были оформлены в начале 2015 года.

Тогда Киев обязался выйти на прямой диалог с представителями ополчения Донбасса, а также прекратить огонь. Политическую часть соглашений Киев систематически игнорирует. Зеленский также уже объявил, что не собирается идти на переговоры с ДНР и ЛНР, а также не планирует предоставлять региону особого статуса внутри украинского государства.