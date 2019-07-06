Против России: в ОБСЕ поддержали резолюцию по Крыму

Резолюция, осуждающая действия России в Крыму, одобрена комитетом по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Украинский депутат Артур Герасимов, который является автором документа, призывает осудить «продолжающуюся незаконную оккупацию» и «попытку аннексии» Крыма. Он настаивает на том, что Россия должна вывести свои «вооруженные силы» и вернуть полуостров под контроль правительства Украины, передает РИА «Новости».

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Помимо этого, в проекте резолюции автор осуждает решения российской стороны в связи с задержанием украинских моряков и конфискацией кораблей Украины в прошлом году в Керченском проливе. При этом говорится о «неспровоцированном акте вооруженной агрессии и неоправданном несоразмерном применении военной силы» со стороны российских спецслужб.

Кроме того, автор текста резолюции требует «осуществить полный вывод крупнокалиберных орудий обеими сторонами, незамедлительно положить конец применению противопехотных мин» на юго-восточной территории Украины. При этом, отмечается в тексте, необходимо урегулировать конфликт в Донбассе на основе полного выполнения минских соглашений, в частности, тех установленных этими договоренностями обязательств, «которые не были выполнены Российской Федерацией».

Между тем член российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что документ «насыщен заведомо неприемлемыми формулировками, в том числе антироссийского характера, которые не позволяют рассчитывать на продуктивное сотрудничество».

«А главное — они не соответствуют реальности. В проекте резолюции содержится терминология об оккупации Крыма и Севастополя, российских вооруженных силах на Украине», — приводит слова депутата ТАСС. Он напомнил, что, согласно восьми докладам мониторинговой миссии ОБСЕ, в Донбассе нет российских военных.

«Крым был оккупирован в 1991 году и сейчас навсегда вернулся в родную гавань, в состав России. Это навсегда закреплено на политической карте мира», — обратил внимание Слуцкий.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, в котором участвовали большинство жителей полуострова. Однако их выбор до сих пор не признают европейские страны, а также США и Украина.

Тем временем первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что многие европейцы могли бы выступить против антироссийской резолюции, если бы голосование проходило тайно.

«У Ассамблеи есть один недостаток в процедуре — все голосования открытые, и здесь европейцы боятся влияния США, их давления и послушного голосуют по антироссийской тематике», — выразил свое мнение Джабаров в разговоре с корреспондентом РИА «Новости».

По его словам, европейские политики в кулуарах подходили к российским депутатам и выражали свою поддержку.

«Но на Ассамблею приехало огромное количество американцев, и европейские парламентарии подчиняются их давлению», — считает собеседник агентства.

Ранее глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что российская сторона не будет поддерживать итоговую декларацию ПА ОБСЕ, если будут приняты резолюции против России, передает ТАСС.

«Для того, чтобы принять декларацию, должны быть одобрены резолюции. Пока абсолютно понятно, что они будут продавливать большинством и украинскую, и грузинскую резолюции. Мы будем возражать и в случае, если они будут комитетом [ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности] приняты, мы будем против декларации итоговой», — сказал депутат.

Кроме того, комитет организации принял поправку в резолюцию представителя Ирландии в ПА ОБСЕ Алана Фаррелла. В документ, который призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия при помощи переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, были приняты изменения, которые перекладывают всю ответственность за приостановку договора на российскую сторону.

По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, этот вопрос стоит переадресовать США, так как американские власти первыми заявили о выходе из договора.

«В данном случае вызывает недоумение, почему европейцы возлагают ответственность на Россию. Именно США первыми вышли из договора из ДРСМД, Россия наоборот всегда выступала за диалог по этому вопросу, но Вашингтон дистанцировался», — сказал РИА «Новости» Морозов.