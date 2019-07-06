Сами виноваты: Москва слезам Киева не верит

В ситуации, когда Украина стала на порог техногенной катастрофы из-за недостатка газа, виноваты только сами украинские власти – так член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на слова председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о том, что украинцы имеют все шансы замерзнуть грядущей зимой.

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«Разрушив отношения с «Газпромом», глава «Нафтогаза» пугает Украину замерзанием, а себя изображает ее спасителем, неустанно закачивающим газ в хранилища, чтобы выжить, даже если Россия прекратит в 2020 году транзит. Известный прием: сперва создать проблему, а затем ее героически решать», — пояснил российский сенатор.

Накануне Коболев сообщил, что сейчас в газовых хранилищах страны находятся 13,8 млрд кубометров, что на 6 млрд кубов газа меньше критической нормы, которую необходимо соблюдать для нормальной работы газовой системы страны в зимний период.

Украине требуются минимум 20 млрд кубометров газа, которые позволят пройти отопительный сезон без срыва в подаче топлива даже при условии прерывания транзита газа в Западную Европу из России с 1 января 2020 года, передает НСН.

Этот объем необходимо обеспечить до наступления 15 октября. Соответственно, для этого требуется ежедневно закачивать в хранилища на территории Украины около 60 млн кубометров, заявил Кобелев.

«Если на начало отопительного сезона в хранилище не будет 20 млрд кубометров — это огромный риск техногенной катастрофы. Того, что Украина, без преувеличения, замерзнет», — отметил топ-менеджер.

Ранее министр энергетики России Александр Новак указывал, что Москва готова возобновить поставки газа.

«Газпром» готов обеспечить для украинских потребителей снижение цены на 25% от сегодняшнего уровня,

указывал глава ведомства.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер также отмечал, что Москва готова продлить действующий газовый контракт с Киевом, если он будет выгодным.

Тем временем из-за того, что переговоры не сдвинулись с мертвой точки, а истечение действующих контрактов не за горами, даже среди украинских властей началась паника. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович сетовал, что если Украина не подпишет соглашение о транзите российского газа, то с 2020 года национальная газотранспортная система превратится в никому не нужный балласт.

«1 января следующего года наша труба становится металлоломом», — сказал нардеп.

По его словам, договор с Россией все еще не подписан, а без него Украина «не существует», передает ФАН.

Эксперты отмечают, что после пуска в эксплуатацию экспортных российских проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» по сути транзит газа через Украину потеряет для России привлекательность, так как все новые газопроводы полностью перекрывают потребности в транзите российского газа в Европу.

В мае нынешнего года Всемирный банк обнародовал специальный доклад о реализации потенциала экономического роста Украины.

По оценкам экспертов, страна с точки зрения ВВП на душу населения находится на одном уровне с Молдавией, Арменией и Грузией. А чтобы достичь уровня развития Польши, Киеву понадобится 50 лет.

С точки зрения уровня ВВП на душу населения Украина «остается одной из беднейших стран региона»,

констатируют во Всемирном банке.

В докладе отмечается, что одним из ключевых препятствий для привлечения инвестиций в украинскую экономику является нарушение принципов свободной конкуренции. А диверсификации экспорта для увеличения в его структуре товаров с высокой добавленной стоимостью препятствует зависимость экономики от экспорта сырья.

О том, что Украина переживает не лучшие времена, свидетельствуют и данные украинской службы статистики, показывающие низкий уровень зарплат, высокий уровень бедности и рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Так, минимальная зарплата в стране в долларовом эквиваленте составляет $150 — это самый низкий показатель среди стран Европы. А минимальная пенсия при этом — $53,2.

Еще в 2018 году директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен отмечала, что уровень бедности в стране намного выше, чем пять лет назад.

«Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сегодня — 25%», — констатировала Кахконен.