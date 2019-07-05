Вместе против санкций: Берлускони рассказал о встрече с Путиным

Бывший премьер-министр Италии, председатель партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони опубликовал на своей странице в фейсбуке пост о том, как прошла ночная встреча 4 июля с президентом России Владимиром Путиным в римском аэропорту. По мнению итальянского политика, она подтвердила взаимоотношения, основанные на дружбе и уважении.

«Беседа стала поводом подтвердить существующие между нами отношения уважения и сердечной дружбы, а также основополагающую важность отношений России с Италией и России с Европой», — написал Берлускони в социальной сети, прикрепив к посту 45-секундную видеозапись встречи политиков.

«Партия «Вперед, Италия» продолжит усилия по преодолению несправедливого и неэффективного механизма санкций против России — обязательство, которое находит все более широкую поддержку в нашей стране и в Европе», — пообещал бывший итальянский премьер.

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Российского президента и итальянского политика связывает многолетняя дружба. Ранее об этом рассказал сам Владимир Путин в интервью газете Corriere della Sera, которое он дал в преддверии визита в Италию. Тогда в разговоре с журналистами глава России назвал 82-летнего Берлускони «политиком мирового уровня».

«Сильвио — политик мирового уровня, настоящий лидер, который отстаивает интересы своей страны на международной арене. Его искреннее желание и стремление сохранить и преумножить потенциал между нашими странами заслуживает уважения», — считает российский лидер. Он отметил, что им не удается «часто видеться». Тем не менее, когда это происходит, они стараются не затрагивать тему «внутренней политики».

В четверг, 4 июля, Владимир Путин встретился не только с бывшим премьер-министром Италии, но и провел переговоры с итальянским коллегой Серджо Матареллой, действующим главой правительства страны Джузеппе Конте, а также пообщался с глазу на глаз с папой Римским Франциском.

Встреча с понтификом прошла в Ватикане в Папской библиотеке Апостольского дворца, которая расположена рядом с покоями Франциска. Папа встретил Путина и российскую делегацию, в которую входили министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр культуры Владимир Мединский и министр здравоохранения Вероника Скворцова, в холле перед библиотекой.

Понтифик, облаченный в белую мантию, и российский президент пожали друг другу руки, а затем последовали ко входу в комнату. Там произошла небольшая заминка: Владимир Путин жестом пригласил Франциска пройти первым, однако тот с улыбкой настоял на том, что российский лидер, как гость, должен пройти первым.

После этого они сели за письменный стол друг напротив друга. Спустя несколько минут, отведенных для протокольных снимков, главы государств начали переговоры с глазу на глаз. При их беседе присутствовал только переводчик.

В это время делегаты, прибывшие из России, и другие участники встречи ожидали окончания аудиенции в смежной комнате. Примерно спустя час их пригласили обратно в библиотеку, где папа Римский и Владимир Путин приветствовали вновь вошедших, стоя в другом конце комнаты.

В конце аудиенции со всеми членами делегации было сделано памятное фото. Кроме того, Путин и Франциск обменялись подарками. Так, российский президент подарил главе Ватикана икону в ризе «Святых Петра и Павла», стоимость которой оценивается примерно в 119 тыс. руб, передает РИА «Новости». Также Путин вручил Франциску копию фильма Андрея Кончаловского «Грех», который посвящен жизни художника и скульптора Микеланджело, и фотоальбом со съемок этой кинокартины.

«Надеюсь, Вы найдете пару минут, чтобы посмотреть», — отметил Путин, преподнося подарки.

Глава Святого Престола, в свою очередь, подарил президенту России гравюру с видом площади Святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года. «И чтобы вы не забыли Рим — это вам графика XVIII века», — обратился Франциск к главе России. Помимо этого, он преподнес медаль в честь шестого года понтификата и послание ко Всемирному дню мира 2019 года.

Во время встречи, как отмечается в официальном заявлении Службы печати Святого престола, главам государств удалось обсудить ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине.

«В ходе беседы затрагивались некоторые значимые вопросы жизни Римско-католической церкви в России, а также острые вопросы международной политики, включая ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине», — сообщили в службе.

Согласно документу, Франциск и Путин «выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений, которые закреплены подписанием меморандума о сотрудничестве российских детских больниц с детской больницей «Младенец Иисус».