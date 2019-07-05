«Хайп закончился»: Зеленский теряет популярность

ЦИК Украины заявил, что не согласен с решением Шестого апелляционного административного суда, обязавшего провести новую жеребьевку партий для досрочных выборов в Верховную раду, которые пройдут 21 июля. Ранее партия «Движение новых сил Михаила Саакашвили» была зарегистрирована без дополнительной жеребьевки, что было оспорено в суде.

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«Обеспечение прав одного субъекта избирательного процесса не может иметь следствием нарушения прав и законных интересов других субъектов избирательного процесса и законного хода избирательного процесса в целом как реализации права избирателей на свободное волеизъявление», — заявили в комиссии, цитирует ТАСС.

Проблема в том, что партии уже ведут избирательную кампанию и используют порядковые номера в бюллетенях в своей рекламной агитации. Пережеребьевка может вызвать путаницу у избирателей и даже привести к срыву голосования.

ЦИК Украины также выступает против этого решения, так как опасается, что у нее может попросту не хватить новых бюллетеней для голосования.

Ранее о возможности срыва выборов из-за повторной печати бюллетеней заявил глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Между тем, несмотря на то что партия президента Украины Владимира Зеленского лидирует в опросах общественного мнения, она начинает терять поддержку украинцев. По данным опроса центр «Рейтинг», среди тех, кто определился, за кого пойдет голосовать, у партии Зеленского — 42,3% популярности, хотя в начале июня рейтинг достигал 48,2%.

По мнению директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева,

уменьшение рейтинга «Слуги народа» связано с «ситуационными колебаниями», но, по его словам, рейтинг партии больше расти не будет — Зеленский, за которого голосовали разные группы населения, воспринимался как «кандидат надежды», однако у избирателя появился «кризис ожидания» в отношении нового президента и проблем, которые он может решить.

Эксперт сравнивает доверие к Зеленскому с доверием к различного рода финансовым пирамидам на постсоветском пространстве после того, как граждане разуверились в советской банковской системе, которая уже была дискредитирована.

«Феноменом завышенных ожиданий» объясняет падение рейтинга Зеленского и политолог Андрей Окара, который отмечает, что созданная под президента политическая сила — это проект, который «образовался на волне общенационального хайпа» и в отличие от других политических партий не имел региональных структур и не вел работу на местах.

Опытные политические игроки упрекают Зеленского, что аморфность партийной структуры, завязанной исключительно на лидера, может стать проблемой для президента на выборах. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что Зеленский не знает 99% людей, вошедших в списки его партии «Слуга народа».

В свою очередь, Окара указывает, что электорат Зеленского отпугивают разоблачения политиков, которые идут в Раду по списку партии «Слуга народа». Как пример он привел одного из «слуг» Михаила Соколова, который оказался российским гражданином. Эксперт добавляет, что в отличие от политиков прошлых лет многие члены команды Зеленского — малокомпетентные люди: «Герой нашего времени, прошедший в Верховную раду от команды «Зе», — это массовый человек без лица и индивидуализирующих признаков, человек из сферы «нематериального производства», точнее, из сферы услуг — из людей, делающих вам хорошее настроение», — пишет Окара в своем фейсбуке.

Перефразируя известное выражение Иосифа Сталина «об обострении классовой борьбы» по мере «продвижения к социализму», Окара предрекает, что «классовая борьба» внутри политической структуры партии Зеленского еще больше обострится к концу кампании. Эксперт не исключает «глобального обвала снежного кома против Зеленского» к этому времени.

На фоне падения рейтингов Зеленского растет популярность партии экс-президента Петра Порошенко. Ее рейтинг составляет 8,3%, что больше, чем у партии Святослава Вакарчука «Голос» и Юлии Тимошенко «Батькивщина».

Относительное увеличение поддержки Порошенко связано с тем, что экс-президент еще сохраняет позиции благодаря своему ресурсу во власти — в руководстве Украины остается немало верных ему людей. Они ориентируются на тех украинцев, кто воспринимает любое слово о «демилитаризации» как реванш против национальных интересов страны, объясняет Вадим Карасев.

Знающий специфику работы украинской политической машины Порошенко активно выступает с критикой Зеленского. Недавно он заявил, что предложение установить русский язык на территории Донбасса в качестве регионального — это «ползучий пророссийский реванш». «События разворачиваются так, что ползучий пророссийский реванш становится все более очевидным. Прозвучало предложение предоставить русскому языку статус официального на Донбассе. Но торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов», — написал Порошенко в фейсбуке.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что опция с возможностью предоставления русскому языку статуса регионального в Донбассе может быть рассмотрена при условии, что Донбасс полностью вернется под юрисдикцию Киева, а украинский останется государственным языком.

В свою очередь, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука улучшила показатели с 10,7% до 13,4%. По мнению обозревателей украинского портала «Страна.ua», рост рейтинга этой политической силы происходит на фоне «отсутствия какого-либо заметного прогресса по ситуации в Донбассе». «Поэтому в «Оппозиционной платформе» показывают, что не просто готовы, а уже ведут переговоры и с Россией, и с сепаратистами (так Киев называет ополченцев Донбасса. — «Газета.Ru»)», — пишет издание.

Недавно Медведчук заявил, что вернуть пленных можно только путем переговоров с Донбассом. Он подчеркнул, что украинские власти должны заниматься обменом пленных, а не их освобождением. При этом, по его словам, у Украины ничего не получится без переговоров с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. «Без диалога, без переговоров ничего не будет. Рассчитывать на кого-то, что кто-то на кого-то подействует, кто-то кого-то заставит, кто-то кого-то вынудит — это рассчитывать на нулевой результат», — подчеркнул Медведчук, которому недавно удалось добиться освобождения четырех украинских военных.