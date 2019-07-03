«Кровоточащая рана»: премьер Нидерландов обсудил MH17 с Путиным

Катастрофа Boeing 777 рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» обсуждалась премьер-министром Нидерландов Марком Рютте с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает нидерландское издание NL Times, Рютте обсудил крушение с Путиным на саммите G20 в Осаке.

«Я поговорил с президентом Путиным. Для нашей страны эта авиакатастрофа — кровоточащая рана. Если у меня есть возможность обсудить эту ситуацию с президентом России, то я ей воспользуюсь. Мы обсудили крушение MH17, и если случай подвернется снова, то я буду готов», — заявил премьер.

Владимир Путин ранее заявил, что Россия никогда не уклонялась от ответственности, однако в ситуации с крушением малайзийского Boeing нет никаких улик и доказательств.

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Двумя неделями ранее представитель Совместной расследовательской группы (JIT) Вильберт Паулиссен заявил, что у властей России есть «вся информация» о крушении самолета, но Москва якобы отказывается помогать следствию.

«Мы знаем — у нас сейчас есть информация и доказательства, что Российская Федерация имеет отношение к этой трагедии, к этому преступлению, в той или иной степени», — подчеркнул нидерландский чиновник.

Паулиссен также заявил, что «отсутствие доказательств не является доказательством их отсутствия». По его словам, ракетная установка «Бук» была переброшена из России.

Прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, в свою очередь, заявил, что JIT ждет подтверждений — действительно ли попавшие на видео ракетные установки были из России, и где они находились в июле 2014 года в момент авиакатастрофы.

«Уже год мы ставим этот вопрос, и Российская Федерация на него не отвечает», — добавил прокурор.

Авиакатастрофа произошла в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени. Самолет следовал рейсом MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту судна, большинство из них были гражданами Нидерландов, среди них — много несовершеннолетних.

После публикации итогов работы нидерландской следственной группы официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва разочарована отсутствием изменения в расследовании крушения Boeing MH17. По мнению МИД РФ, выводы прокуратуры Нидерландов подтверждают предвзятость и политическую подоплеку этого дела.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что российские зенитные ракетные комплексы «Бук-М1-2» не пересекали российско-украинскую границу, равно как и зенитно-ракетные комплексы Вооруженных сил РФ иных моделей и систем. Ракета, которой был сбит самолет, действительно была сделана в Москве — но еще в советское время. После распада СССР эта ракета оказалась на территории Украины.

Малайзия считает незавершенным расследование дела о крушении Boeing-777, поскольку не было представлено убедительных доказательств причастности подозреваемых к трагедии. Такое заявление сделал малайзийский министр иностранных дел Сайфуддин Абдулла, передает ФАН.

«Мы не видим четких и убедительных доказательств того, что названные JIT лица являются виновными в крушении самолета», — указал глава внешнеполитического ведомства. Ранее международные следователи обвинили в атаке на самолет трех россиян и одного украинца, воевавших в 2014 году за самопровозглашенную Донецкую народную республику. В их числе — экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

При этом доказательствами их вины стали фотографии из социальных сетей и новостные заметки.

Сам Стрелков в разговоре с НСН заявил, что отношения к сбитому самолету не имеет. «Мои комментарии не меняются! Ополчение Boeing не сбивало. Больше ничего не комментирую», — подчеркнул он.