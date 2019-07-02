«Ползучий реванш»: Порошенко осадил Зеленского за русский язык

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложение установить русский язык на территории Донбасса в качестве регионального — это «ползучий пророссийский реванш». Об этом бывший украинский лидер написал в фейсбуке.

«События разворачиваются так, что ползучий пророссийский реванш становится все более очевидным. Прозвучало предложение предоставить русскому языку статус официального на Донбассе. Но торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов», — отметил Порошенко.

Таким образом Порошенко ответил на предположение главы офиса президента Украины Андрея Богдана о возможности предоставления русскому языку статуса регионального для юго-восточных областей Украины. Такая опция руководителем администрации Владимира Зеленского могла бы быть рассмотрена при условии, что Донбасс вернулся бы в состав Украины, а украинский язык будет продолжать оставаться государственным.

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Порошенко же считает, что такое развитие событий «и не остановит Россию». «Потому что Россия пришла не по Луганск, не по Донецк и даже не по Крым», — подчеркнул экс-президент Украины.

По его мнению, основной задачей «реванша» является препятствие членству Украины в Евросоюзе и НАТО, а также установление российского влияния над «всей Украиной, от Донбасса до Галичины».

Порошенко уверен, что российская сторона понимает, что членство Украины в ЕС и НАТО гарантирует мир, безопасность и независимость страны.

Он напомнил о созданной партией «Европейская солидарность» (бывший Блок Петра Порошенко) Евроатлантической хартии, призвав политические силы присоединиться к ней.

«Это и как клятва, и как присяга, и как план согласованных действий различных политических сил с целью ускорить вступление Украины в НАТО. Там четкие обязательства, которые уже никому не позволят вильнуть хвостом в случае изменения политической конъюнктуры», — написал бывший глава украинского государства.

К слову, Богдан подчеркивал, что выступает против предоставления русскому языку статуса второго государственного. «Я за украинский язык, и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать», — заключил Богдан.

Между тем, его поддержал представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко, который считает, что такая необходимость есть и не только в Донбассе.

«Конечно же, региональные языки должны быть. Русскоязычное население на сегодняшний день составляет более 60% на Украине. Мы же не против украинского языка, как государственного, это очень правильно», — отметил депутат Верховной рады, добавив, что госязык «надлежащим образом защищен».

В то же время парламентарий обратил внимание на то, что есть «потребность» в существовании и защите региональных языков. «И вопрос в том, что это может быть не только Донецк и Луганск», — заявил Нимченко в эфире телеканала «112. Украина».

В то же время Андрея Богдана не стали поддерживать в самой партии «Слуга народа». Так, представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук отметил, что высказывание главы офиса украинского лидера не соответствует программе партии.

«Мне кажется, следует рассматривать [заявление Богдана] как личную позицию Андрея Богдана. <...> Для нас определяющим является положение конституции Украины, согласно которой единственным государственным языком на Украине является украинский язык», — сказал Стефанчук в эфире телеканала ICTV.

Между тем, в России считают, что у каждого человека есть право выбора языка, который он будет использовать. «Есть вещи, которые не могут оговариваться условиями. Если человек хочет разговаривать на каком-то языке — это его право. Естественно, что на территории Украины украинский язык не может не быть государственным», — сказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в интервью RT.

Он также отметил, что нельзя не учитывать культурный фон жителей страны. Российский политик уверен, что «для человека, у которого есть корни на Украине, русский язык тоже должен быть государственным языком».

Ранее, в апреле, Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно документу, все украинцы должны использовать государственный язык почти во всех сферах жизни.