Паралич власти? Европа не может выбрать лидера

Саммит Евросоюза приостановлен, чтобы провести двусторонние встречи с лидерами — такое решение принял глава Евросовета Дональд Туск, передает ТАСС.

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Туск намерен обсудить с лидерами стран ЕС кандидатов на пост председателя Еврокомиссии, который заменит уходящего с поста Жан-Клода Юнкера, полномочия которого истекают 31 октября.

Претенденты на должности председателя ЕК, председателя Европейского совета, главного дипломата, председателя Европейского парламента и председателя Европейского центрального банка должны быть определены до 2 июля.

Главная кандидатура из этого списка — именно председатель Еврокомиссии, который может инициировать принятие законов, обязательных для всех стран-членов.

Представитель Евросовета заявил, что саммит возобновится уже завтра, 2 июля.

РИА «Новости» со ссылкой на европейские дипломатические источники пишет, что список кандидатур на главные посты в настоящий момент выглядит следующим образом:

— Франс Тиммерманс (Нидерланды) – первый замглавы Еврокомиссии, предлагается на пост главы ЕК;

— Шарль Мишель (Бельгия) — бельгийский премьер, на пост главы Евросовета или главы европейской дипломатии;

— Кристалина Георгиева (Болгария) — исполнительный директор Всемирного банка, на пост главы Евросовета;

— Маргрет Вестагер (Дания) — еврокомиссар по конкуренции, на пост замглавы Еврокомиссии;

— Манфред Вебер (Германия) – лидер Европейской народной партии, на пост спикера Европарламента.

При этом ранее сообщалось, что лидеры ЕС отказались от кандидатуры Вебера (соратника канцлера ФРГ Ангелы Меркель) на пост главы Еврокомиссии, хотя в Европе его называли «лучшим» кандидатом. Данное решение было принято в рамках встречи лидеров ЕС на саммите G20, завершившем на прошлой неделе свою работу в Осаке.

Борьба за распределение постов в Евросоюзе пока не дала результатов. Как пишет Die Welt, выбранная французским президентом Эммануэлем Макроном стратегия кажется успешнее, чем у немецкого канцлера Ангелы Меркель. Вебера активно поддерживал Жан-Клод Юнкер, он давал понять, что это его единственный кандидат. «Плана «Б» нет», — говорил Юнкер.

Против этой кандидатуры активно выступал как раз Эммануэль Макрон. По мнению французского лидера, Веберу не хватает опыта и харизмы.

Кроме того, он выступает категорически против того, чтобы должность председателя ЕК занимал политик, являющийся лидером своей партии в Европейском парламенте.

В сложившейся ситуации в ЕС Юнкер является единственным, кто пока не потерял чувства юмора. По словам действующего председателя Еврокомиссии, он с удовольствием узнал, что его сложно заменить.

Утверждать нового главу должны депутаты избранного недавно Европейского парламента, и процедура не обещает быть легкой.

По итогам выборов в парламент ЕС немало мест получили националисты-евроскептики, которые настроены против европейской бюрократии. Наибольшие проценты евроскептики получили в Бельгии, Великобритании, Германии, Италии и Франции.

Не исключено, что объединенные силы националистов и евроскептиков смогут использовать свои силы, чтобы укрепить свое мнение при распределении должностей.

В ведении Европарламента также — вопросы торговой политики, сельского хозяйства, а также вопросы монетарной политики стран зоны евро. Все эти вопросы имеют большое значение для националистов, которые считают, что бюрократия в Брюсселе лишает их страны суверенитета в собственных делах.

Однако, как ранее отмечал глава аналитического департамента «Минченко-Консалтинг» Кирилл Петров, популистам вряд ли удастся серьезно поколебать европейские институты. « У популистов есть сильная эмоция и порыв, но работающих институциональных альтернатив предложить никто из них не в состоянии. А на эксперименты на себе готовы только самые отчаянные, поэтому чудес не будет. Новый Европарламент продолжит поддержку предыдущего курса Еврокомиссии», — отмечал эксперт в статье для «Газеты.Ru».