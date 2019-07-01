«У меня там бандеровцы»: команду Зеленского дернули за язык

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что языковой вопрос является важным для страны. При этом он подчеркнул, сообщает «РБК-Украина», что команда президента Владимира Зеленского выступает против русского языка как второго государственного.

«Я сам со Львова, у меня же там «бандеровцы», я за украинский язык, и я за Украину», – заявил чиновник.

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Богдан подчеркнул, что языковой вопрос нужно решать – причем нельзя заставить всю страну говорить по-украински. Он отметил, что разрешил бы Донецкой и Луганской областям иметь русский язык в качестве регионального, если бы юго-восток признал себя частью Украины, а украинский язык – государственным. По словам главы администрации президента, другие области тоже могут претендовать на русский язык как региональный – поскольку

«если всех заставлять говорить по-украински, то страна уменьшится до Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областей».

Так Богдан ответил на вопрос журналистов о том, что делать Киеву, если «Одесса и Харьков тоже захотят русский язык как региональный».

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что при выборе государственного языка важно принимать во внимание «культурный фон», передает RT.

«Есть вещи, которые не могут оговариваться условиями. Если человек хочет разговаривать на каком-то языке — это его право. Естественно, что на территории Украины украинский язык не может не быть государственным», – отметил российский парламентарий.

Он отметил, что на Украине огромное количество людей использует русский в повседневном общении. Новиков добавил, что русский язык должен быть государственным языком на Украине наравне с украинским – поскольку он для многих украинцев родной.

Языковой вопрос — один из наиболее щекотливых для администрации нового президента Украины Владимира Зеленского. На своей инаугурации свежеиспеченный глава государства в какой-то момент перешел на русский язык, и тогда его одернул депутат Верховный рады Олег Ляшко, который присутствовал на торжественном мероприятии. Он перебил президента Украины свои выкриком о том, что «вокруг все понимают украинский».

В ответ на это избранный украинский лидер «поблагодарил пана Ляшко» за то, что он «продолжает делить людей на два сорта». «Украинец — это не в паспорте, украинец — это в сердце», — заявил Зеленский.

Впоследствии лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в телеэфире отказался выполнить просьбу ведущей разговаривать на украинском языке. «Как только я стану народным депутатом и у меня будет такая возможность, я обязательно перейду на украинский», — подчеркнул лидер партии Зеленского.

Интересно, что ранее Разумков заявил, что украинский язык должен остаться единственным государственным языком в стране. По его словам, это решение не оспаривается. При этом он отметил, что прежние власти Украины пошли по пути «кнута», а надо было встать на путь «пряника».

В середине мая тогда еще президент Украины Петр Порошенко подписал закон об украинском языке. Согласно документу, украинцы обязаны использовать его практически во всех сферах жизни, в том числе в магазинах и заведениях общепита. Против этого законопроекта выступали российские политики, считая его дискриминирующим права русскоязычного населения.

«Он [закон] выверен настолько, чтоб ни одна политическая сила, которая стоит на государственных патриотических позициях, не имела оснований инициировать его пересмотр. Нет оснований», — заявил Порошенко.

Согласно закону, «украинский язык как единый государственный язык выполняет функции языка межэтнического общения, является гарантией защиты прав человека для каждого украинского гражданина независимо от его этнического происхождения, а также является фактором единства и национальной безопасности Украины».

При этом все должностные лица страны: правительство, судьи, офицеры ВСУ, а также учителя, преподаватели вузов и врачи обязаны разговаривать и писать только на украинском языке при исполнении служебных обязанностей.

В личном общении украинский можно не использовать. Религиозные обряды также можно совершать на языках национальных меньшинств Украины.

Ранее TNS сообщило со ссылкой на соцопрос, что 49% украинцев используют русский язык при общении дома — наравне с украинским. При этом в общении с друзьями и знакомыми на русском разговаривают 52% украинских граждан, а на украинском — 44%. Однако на работе украинский язык пользуется большей популярностью — его используют в качестве «служебного» 48% украинцев, но русский не сильно отстает — на нем на работе говорят 47% респондентов.

Опрос проводился среди 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 55 лет.