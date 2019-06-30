«Танго — только вдвоем»: чем Трамп обнадежил Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Путину о готовности Вашингтона к развитию диалога с Москвой. Это заявление американский лидер сделал на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Осаке, передает ФАН.

«[Трамп] достаточно концентрировано выражал свое намерение активизировать диалог», – подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря, это первое подобное заявление от американского президента, хотя Путин раньше неоднократно выступал в поддержку нормализации российско-американских отношений. Песков отметил, что лидеры двух держав много и «уверенно» обсуждали продолжение контактов на высшем уровне, а дискуссия по Украине «прошла конструктивно и по-деловому».

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«Танго можно танцевать только вдвоем. Поэтому мы до последнего ждали подтверждения наших американских коллег», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

28 июня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп около полутора часов разговаривали в кулуарах саммита «большой двадцатки» в японской Осаке. Белый дом заявил в твиттере по итогам встречи, что два лидера обсуждали ситуацию на Украине, а также в Иране, Венесуэле и Сирии.

Встреча Путина и Трампа в Осаке проходила с участием делегаций, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, и формат переговоров был выше, чем в случае с встречей «на ногах» На встрече обсуждались и экономические вопросы — все же в этом году между Россией и Америкой слега возрос товарный оборот.

С российской стороны на встрече также присутствовал помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. С американской стороны был госсекретарь Майк Помпео, врио руководителя аппарата президента Мик Малвейни, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

На итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что разговор с Трампом получился хорошим и предметным.

«Мы практически прошлись по всему перечню вопросов, которые представляют взаимный интерес», — подчеркнул Путин. Он также упомянул экономические вопросы и проблемы двусторонних отношений. Кроме того, российский лидер сообщил, что по итогам саммита было решено начать консультации по СНВ-III — двустороннему российско-американскому договору по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Однако неизвестно, добавил Путин, приведут ли эти консультации к продлению расторгнутого ранее договора.

По словам российского лидера, он также обсудил с Трампом ситуацию в Венесуэле и «российском вмешательстве» в выборы президента США. Напомним, в преддверии встречи Трамп пошутил на эту тему, погрозив Путину пальцем и сказав «Не вмешивайся в выборы!». Путин ответил на эту шутку улыбкой.

Спустя сутки президент СШA Донaльд Трaмп нaзвaл глaву российского госудaрствa Влaдимирa Путинa «прекрaсным пaрнем», a состоявшуюся нaкaнуне встречу — «отличной», передает НСН.

По словaм Трaмпa, они с Путиным многого достигли и даже нaчaли обсуждaть международную торговлю. «У нaс должнa быть торговля — между Россией и СШA, двумя великими стрaнaми. Вчерa былa прекрaснaя встречa. Он необычaйный человек. Спaсибо большое», — подчеркнул aмерикaнский президент.

Представитель Кремля Дмитрий Песков впоследствии подчеркнул, что один час 20 минут — довольно большая продолжительность для встречи на международном саммите. Однако, по его словам, даже такого времени мало, чтобы вникнуть во все проблемы, стоящие перед РФ и США.

Кроме того, Владимир Путин в ходе пресс-конференции 29 июня рассказал об итогах саммита «большой двадцатки». По его словам, накануне саммита настроения были скептическими, но в итоге Осака «показала определенные результаты, хоть и без прорывных решений».

Одновременно с этим российский президент подчеркнул, что участники G20 договорились об улучшении мировой торговой системы, в том числе — Всемирной торговой организации (ВТО), а также о противостоянии пропаганде терроризма в интернете.