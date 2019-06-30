«Достаточно доходчиво»: что Путин ответил Мэй по Скрипалям

Российский лидер Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в рамках саммита «большой двадцатки» дал ей доходчивые объяснения по всем вопросам, которые касаются так называемого «дела Скрипаля», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Путин объяснил ей все, что требовало объяснений по делу Скрипалей», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Он добавил, что британский политик вела диалог в «достаточно жесткой форме», а Путин отвечал ей «достаточно доходчиво».

Песков напомнил, что со стороны британских властей до сих пор не было каких-либо доказательств по делу Скрипалей. Причем, как отметил представитель Кремля, информация не предоставлялась ни России, ни союзникам в Европе, ни союзникам за океаном.

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«Иначе эти доказательства были бы уже каким-то образом опубликованы. Мы до сих пор не знаем, где Скрипали, есть ли они вообще, было ли с ними что-то, и так далее», — сказал Песков.

Он обратил внимание на то, что та часть беседы, что проходила с глазу на глаз, только в присутствии переводчика, «была действительно жесткая, она была предельно откровенная».

«А вот дальше, когда присоединились делегации, нам весьма импонировал конструктивный и весьма миролюбивый подход госпожи Мэй, которая вместе с Путиным говорила о необходимости прощупывания механизмов для вывода наших торгово-экономических отношений из состояния оцепенения», — рассказал пресс-секретарь главы России.

По словам самого российского лидера, эта встреча с британским премьером, которая прошла 28 июня, была необходима.

«Нужна [была встреча] или не нужна? Мне кажется, что нужна. Она уходит [премьер-министр Великобритании Тереза Мэй], да, но она сегодня действующий глава правительства, во-первых, а во-вторых, даже пускай маленький шаг в нужном направлении, он всегда даром не проходит», — сказал Путин, подводя итоги саммита.

Между тем, как передает РИА «Новости», офис британского премьера распространил информацию о том, что Тереза Мэй заявила Владимиру Путину на двусторонней встрече, что до тех пор, пока Россия проводит «враждебные вмешательства» в дела других государств, дезинформацию и кибератаки, нет возможности нормализации отношений стран.

В ответ на это Путин заявил, что у российской стороны никогда не было агрессивных намерений в отношении какой-либо страны. Однако ответные действия в отношении международных партнеров будут зеркальными.

«У нас и не было намерения совершать никаких агрессивных действий в отношении кого бы то ни было. Это иллюзия, это стремление выдать желаемое за действительное, а желаемое — для того, чтобы иметь какого-то внешнего противника, наличие которого позволяет решать внутриполитические вопросы», — обратил внимание глава России.

По словам Путина, во время переговоров Мэй «высказала свою позицию в достаточно жесткой форме». «Я сообщил ей позицию РФ по ряду проблем, которые являются раздражителями в наших отношениях», — рассказал российский политик, добавив, что «хочет, чтобы все запомнили», что действия России «всегда будут зеркальными».

Между тем Владимир Путин считает, что его интервью британскому изданию FT вызвало интерес Терезы Мэй к вопросу отравления Скрипалей.

«Действительно, премьер-министр ставила вопросы по господину Скрипалю, они возникли в связи с тем, что ваши коллеги из FT сами подняли снова этот вопрос, и вынужден был на него отвечать. Но это спровоцировало и возврат к этой теме», — сказал российский лидер. Он отметил, что премьер-министр «настроена очень жестко по этому вопросу».

В разговоре с британскими журналистами президент заявил, что «возня» вокруг шпионов и контршпионов не стоит межгосударственных отношений. По его словам, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был наказан до инцидента в Солсбери и не представлял никакого интереса для России, передает РИА «Новости».

Происшествие, о котором шла речь в ходе переговоров Путина и Мэй, произошло 4 марта 2018 года. Тогда в Солсбери обнаружили без сознания Скрипаля и его дочь Юлию. Стоит отметить, что ранее экс-полковник был осужден в России за госизмену.

Как сообщали британские ведомства, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». В произошедшем обвинили России, в то время как Москва категорически отрицает свою причастность к инциденту.