Прорвать блокаду: что Россия получила от G20

Президент России Владимир Путин на саммите G20 в Осаке провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, по итогам которых российский лидер заявил о налаживании непростого для двух стран диалога по мирному договору. В последний год Москва и Токио обсуждают этот вопрос достаточно интенсивно, однако судьба островов малой Курильской гряды все еще остается камнем преткновения: Россия настаивает на своем суверенитете над ними, тогда как Япония рассчитывает в перспективе получить эти территории в свой состав. При этом декларация 1956 года, заключенная между СССР и Японией, подразумевает, что в знак доброй воли два острова из четырех могут быть переданы Токио.

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В целом, Россия не отказывается от договора, однако

Путин ранее заявил, что передача островов исключена. Пока не ясно, будет ли найдено приемлемое решение, но японская сторона контакты не прерывает.

На встрече с российским президентом Абэ отметил совместные проекты двух стран, которые развиваются на всех четырех островах. Сам Путин, в свою очередь, сообщил о налаживании диалога по мирному договору. По его словам, Москве и Токио удалось продвинуться вперед по вопросу хозяйственной деятельности на Курилах.

На саммите подписан ряд документов, в том числе о сотрудничестве в области цифровизации, повышения энергоэффективности и туризма.

Японский премьер подтвердил, что с сентября Токио начнет смягчать визовый режим для российских бизнесменов, задействованных в проектах совместной деятельности. Кроме того, будет упрощена процедура выдачи виз студентам российских вузов.

Саммит встреч

Путин за два дня работы саммита «большой двадцатки» провел более десятка встреч с ведущими мировыми лидерами, что, по мнению даже критиков Москвы, говорит о том, что Россию невозможно изолировать от решения мировых проблем. Среди его собеседников была канцлер Германии Ангела Меркель, с которой у Путина сложился хороший многолетний контакт, несмотря на разногласия по многим проблемам. Символичным на встрече выглядело то, что Меркель сверяла с Путиным время по часам.

В кулуарах форума она заявила, что с состоянием ее здоровья все в порядке. «Я убеждена, что такая реакция как появилась, так сама и пройдет. Мне нечего особо сообщить. Но я в порядке»,

— ответила она на вопрос по поводу дрожи во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (к слову, ранее Меркель бросило в дрожь во время официального мероприятия с участием президента Украины Владимира Зеленского).

Встречу с Путиным провел и президент Франции Эмманюэль Макрон, который заявил о возможности нового партнерства с РФ. По его словам, необходимо построить новую архитектуру доверия и безопасности ЕС и РФ, передает РИА «Новости».

C наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом Путин обсудил сотрудничество на рынке энергоносителей: оба государства координируют политику в этой области в рамках ОПЕК. В ходе встречи президент России отметил, что ситуация на энергорынке развивается успешно, в том числе благодаря усилиям Эр-Рияда.

«Рад возможности обменяться с вами соображениями о том, как мы будем строить нашу совместную работу на мировых энергетических рынках», — сказал Путин.

Российский президент отметил, что накануне уже начал обсуждение интересующих Москву и Эр-Рияд вопросов с саудовским кронпринцем в рамках мероприятий «двадцатки».

На полях G20 Путин также провел встречу с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, страна которого также активно сотрудничает с Саудовской Аравией. Как отметил Путин, отношения стран развиваются очень стремительно, в планах вывести их на более продвинутый уровень.

В октябре этого года у президентов будет возможность обсудить это более подробно во время работы саммита «Россия — Африка», который пройдет в России.

В беседе с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждались поставки российских С-400, передает РИА «Новости». По словам турецкого лидера, Анкара наблюдает за поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400. «Насколько я понимаю, в процессе этой поставки нет какой-либо отсрочки», — заявил Эрдоган.

Он добавил, что для турецко-российского сотрудничества приоритетное значение имеет совместное производства ракет и передача технологий.

Контракт по поставкам С-400 Турции, кстати, подразумевает частичную передачу технологий турецкой стороне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Частичную», — отдельно подчеркнул представитель Кремля.

В США выражают недовольство этой покупкой. Американский президент Дональд Трамп заявил, что сложившаяся в связи с этим ситуация является сложной, но Вашингтон и Анкара ее обсуждают. «Это, безусловно, проблема», — признал Трамп.

28 июня Трамп и сам встретился с Путиным, и, несмотря на внешнеполитические разногласия, тон их беседы, по крайней мере, открытой ее части был весьма дружественен. Владимир Путин пригласил американского коллегу в 2020 году в Москву на празднование 75-летия Победы, и Трамп даже заявил, что серьезно рассматривает эту возможность.

«У них будет 75-я годовщина, празднование. <…> Я сказал, что серьезно рассмотрю это», — отметил он.