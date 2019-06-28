Контрабанда гашиша: Порошенко стал подельником Плахотнюка

Премьер-министр Молдавии Майя Санду обвинила бывшего президента Украины Петра Порошенко в организации коррупционных схем и контрабанде, пишет Politico.

По словам Санду, власти Порошенко сотрудничали с бывшим главой Демократической партии Молдавии, бизнесменом Владимиром Плахотнюком. Вместе они занимались контрабандой через Приднестровье, что «позволяло властям [непризнанной республики] выживать».

Молдавский премьер отметила, что еще не разговаривала с президентом Украины Владимиром Зеленским по этому поводу. Тем не менее, Санду надеется на содействие со стороны Киева в расследовании и ликвидации преступных схем. Стоит отметить, что глава молдавского правительства не сообщила, в контрабанде чего именно подозревает Порошенко.

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26 июня Следственный департамент МВД России заочно обвинил Владимира Плахотнюка в 28 эпизодах контрабанды наркотических веществ и сбыте их в особо крупном размере. Олигарху грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Как сообщает ФАН, в ведомстве ведут также расследование по уголовному делу о создании транснационального преступного сообщества, которое занималось контрабандой гашиша из стран Северной Африки через территорию Евросоюза в страны СНГ, где наркотик сбывали — в том числе, и в России.

По данному делу к уголовной ответственности привлечены более 60 человек из международного наркосиндиката. Полиция изъяла более 1 тонны марокканского гашиша.

Плахотнюк, по версии следствия, используя свое политическое влияние, сговорился с лидерами организованной преступности. Его помощник — спортсмен и экс-депутат парламента Константин Цуца — осуществлял контроль за деятельностью преступного синдиката.

За неделю до этого вице-премьер и глава МВД Молдавии Андрей Нэстасе заявил, что Владимир Плахотнюк сбежал через Украину в Лондон после завершения политического кризиса.

«Бежал <...> на автомобиле Mercedes, через Приднестровье, воспользовавшись тем, что граница не контролируется молдавскими пограничниками в полном объеме. В Одессе он сел на частный самолет и перелетел в другой город Украины, откуда отправился в Лондон», — заявил молдавский вице-премьер.

В РФ на Владимира Плахотнюка заведено два уголовных дела. За два дня до парламентских выборов МВД РФ обвинило олигарха в том, что он незаконно вывел из России 37 млрд руб. В 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск из-за обвинения в покушении на убийство.

Ранее Молдавию и Испанию называли в качестве «запасных аэродромов» для побега Петра Порошенко после поражения на выборах президента Украины. В Испании у Порошенко есть много недвижимости, а в Молдавии «всем заправляет его друг и партнер по бизнесу» Владимир Плахотнюк.

Украинский политолог Михаил Погребинский в разговоре с НСН заявил, что Испанию Порошенко никогда не выберет в качестве укрытия.

«Я думаю, что в Испанию не сбежит, хоть у него там все, как говорится, в шоколаде. Но Испания может его выдать, а Молдавия — менее вероятно, ведь там правит его дружок, олигарх, который фактически контролирует ситуацию в стране. Так что в Молдавии он будет в большей безопасности», — предположил эксперт.

Впрочем, впоследствии СМИ сообщили, что Порошенко если и сбежит с Украины, то в Бельгию или Великобританию. Портал Elise Journal утверждает, что для побега экс-президент хочет создать общественную организацию за рубежом.

«Получается, что Петр Порошенко не удрал из Украины, а поехал представлять ее интересы», — отмечается в статье.

Штаб-квартира организации Порошенко может быть создана в Лондоне или Брюсселе. Отмечается, что сейчас команда Порошенко ведет переговоры с миллиардерами Рокфеллерами.

18 июня на Украине в отношении Порошенко было заведено пятое по счету уголовное дело. Четвертым уголовным делом для экс-главы государства стало обвинение в узурпации судебной власти. Еще одно дело было заведено из-за обстрелов ВСУ в Донбассе. Второе возбуждено по факту приказа экс-главы для группы кораблей ВМС Украины отправиться из Одессы к Мариуполю. Третье основано на обращении Юлии Тимошенко, касающемся украинской газотранспортной системы.