Трамп и «другие милые ребята»: что ожидает Путина в Осаке

Встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом должна пройти в Осаке 28 июня. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ФАН.

Встреча состоится в 8 часов утра по местному времени (14:00 мск). Два лидера самостоятельно определят повестку двусторонней встречи. Стороны ожидают, что Трамп и Путин проговорят не меньше часа.

Президент США накануне заявил журналистам, что с предвкушением ждет встречу с Владимиром Путиным.

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«У нас будет очень хороший разговор с ним», — заявил Трамп журналистам перед тем, как вылететь в Японию на самолете. В ответ на вопрос одного из репортеров, будет ли обсуждаться тема «вмешательства» России в выборы президента США в 2016 году, американский лидер ответил кратко: «Не ваше дело».

Трамп также отметил, что готов к встречам с «другими милыми ребятами» — международными лидерами — на полях саммита «большой двадцатки».

Накануне президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза и обсудил с ними предстоящий саммит G20, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Состоялся обмен мнениями в плане подготовки к предстоящему в Осаке саммиту «двадцатки», а также двусторонних контактов на полях этого форума», — уточнил он.

Песков также добавил, что встреча Трампа и Путина может пройти «в кулуарах» и обладать «определенным содержанием».

Год назад, перед двусторонним саммитом президентов России и США в финляндском Хельсинки, Трамп заявил, что он «всю жизнь готов» к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, Трамп считает налаживание отношений с Москвой и Пекином «хорошим делом» и убежден, что на встрече с президентом РФ «все будет хорошо», потому что «Путин в порядке».

Впервые Путин и Трамп провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита «большой двадцатки» в Гамбурге. Встреча носила напряженный характер из-за разразившегося дипломатического кризиса и антироссийских санкций.

В ноябре того же года на саммите Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме Трамп и Путин пересеклись в кулуарах Дананга и одобрили совместное заявление Москвы и Вашингтона касательно ситуации в Сирии. Президенты договорились поддерживать действующие военные каналы связи для обеспечения безопасности вооруженных сил США и России, а также предотвращения опасных инцидентов с участием сил партнеров, ведущих борьбу с террористами. Путин и Трамп подтвердили, что эти усилия будут продолжены вплоть до окончательного разгрома боевиков-исламистов.

Кроме того, за полтора года с момента инаугурации Дональда Трампа, он несколько раз разговаривал с Владимиром Путиным по телефону. Последний такой диалог состоялся 20 марта 2018 года — два дня спустя после победы Путина на президентских выборах в России.

Грядущая встреча в Осаке — долгожданная, но эксперты не ждут от нее особого прорыва в российско-американских отношениях. В прошлый раз Трамп и Путин не встретились в Буэнос-Айресе — американский лидер отменил встречу с российским коллегой за час до мероприятия из-за инцидента в Керченском проливе.

В этот раз отменять встречу ни одна из сторон не собирается, но и глубокого обсуждения ждать не стоит.

«Полноформатного саммита не ожидается. Это обычное мероприятие, которое происходит в таких случаях, это не официальный саммит», — подчеркнул неназванный чиновник в Белом доме в разговоре с журналистами.

Он отметил, что Трамп и Путин обсудят положение дел в Сирии, Иране, Венесуэле и на Украине. Кроме того, темой для разговора двух лидеров станет вопрос ядерного разоружения. Представитель Белого дома подчеркнул, что список тем — пока что приблизительный, и конкретики стоит ждать уже по итогам разговора Трампа и Путина.

В последние несколько лет российско-американские отношения переживают глубочайший кризис. Хотя президент США Дональд Трамп не раз признавался в симпатиях как к Путину, так и к России и русским, на политической арене Вашингтон совершает совершенно недружелюбные шаги. Именно при Трампе на РФ наложили множество новых санкций, по его инициативе США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и инспирируют госпереворот в Венесуэле.