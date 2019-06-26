Разговор с глазу на глаз? Как пройдет встреча Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин может провести отдельную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Осаке на полях саммита «большой двадцатки», который пройдет 28-29 июня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, никаких совместных заявлений по итогам встречи двух президентов подписано не будет.

«Мы не исключаем возможности проведения отдельной встречи Путина и Трампа с определенным содержанием. <...> Идет работа по подготовке возможной встречи», — ответил Песков на вопрос журналистов о формате грядущего разговора.

Кроме того, Трамп и Путин могут встретиться в ходе саммита G20 «на ногах».

Реклама

В Кремле и Белом доме ждут встречи двух президентов: об этом заявили замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

«Я исхожу из того, что [встреча] состоится», — передает слова замглавы МИД ФАН.

Болтон, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым в Иерусалиме, отметил интерес США к саммиту в Осаке.

«Президент Трамп в ближайшее время ждет встречи с президентом Путиным на конференции стран G20», — заявил Болтон.

Ранее представитель администрации Трампа заявил журналистам, что на саммите «большой двадцатки» президенты будут обсуждать двусторонние отношения и ситуацию на международной арене. «Полноформатного саммита не ожидается. Это обычное мероприятие, которое происходит в таких случаях, это не официальный саммит», — подчеркнул американский чиновник.

Он отметил, что Трамп и Путин обсудят ситуации в Сирии, Иране, Венесуэле и кризис на Украине. Кроме того, темой для разговора двух лидеров станет вопрос ядерного разоружения и улучшения международных отношений. Представитель Белого дома добавил, что список тем — приблизительный, и может измениться ближе к делу.

Путин двумя днями ранее заявил, что Россия готова ждать, пока США «созреют» для диалога. «Это пускай они сами там решают — нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен им диалог, пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождем, пока они созреют», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что его американский коллега скован в свободе действий политической системой США. Тем не менее, Трамп способен и к самостоятельным решениям, добавил президент РФ. «Многое зависит от политической воли, — подчеркнул он.

В середине июня президент России Владимир Путин заявил, что российско-американские отношения переживают не лучшие времена. «Они [отношения с США] деградируют, становятся все хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что Кремль по-прежнему надеется на улучшение ситуации — возможно, наладить отношения с США удастся после встречи в Осаке. За неделю до этого президент США Дональд Трамп заявил в интервью прореспубликанскому каналу Fox News, что отношения между Вашингтоном и Москвой «скоро наладятся».

Директор Института США и Канады Российской Академии Наук (РАН) Валерий Гарбузов в разговоре с НСН заявил, что Трамп скован — особенно в отношениях с Россией.

«Трамп в очень тяжелой ситуации. Его президентство блокированное, особенно в отношении России. Вряд ли что-то за последние месяцы произошло, чтобы разблокировало его возможности строить отношения с Путиным и Россией. Каждый неосторожный шаг по русскому вопросу будет использован противниками Трампа в ходе начавшейся избирательной кампании против него», — отметил американист.

По мнению Гарбузова, Путин прекрасно понимает ситуацию Трампа. В Осаке два президента поговорят обо всем понемногу, но каждый «останется при своем мнении», предположил эксперт.

Он также подчеркнул, что признаки «подготовки прорыва» в российско-американских отношениях «отсутствуют» и значительных перемен ждать не приходится.