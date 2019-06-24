«Я свой выбор сделал»: Евкуров объявил об отставке

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, занявший пост руководителя республики в 2008 году, заявил о своем решении уйти в отставку.

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«Я свой выбор сделал. Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики», — заявил Евкуров в ходе своего телевизионного обращения к жителям Ингушетии.

К слову, такой способ сообщить об отставке в сегодняшней политической практике встречается нечасто — обычно граждане узнают о подобных решениях из сводок новостей.

«Давайте наберемся мужества сказать, что все мы — власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации — ответственны за то, что сегодня мы разобщены.

Каждый из нас стоит перед выбором: личные интересы или интересы республики. И каждый, я подчеркиваю, каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами», — заявил глава региона.

Харизматичный боевой генерал-десантник, Евкуров начал свою политическую карьеру при тогдашнем президенте РФ Дмитрии Медведеве. Однако широкую известность он получил еще в середине 1990-х годов как командующий российскими военными, совершившими знаменитый марш-бросок на Приштину в Косово.

Свой текущий пост он занял после ухода непопулярного руководителя Ингушетии Мурата Зязикова.

В 2009 году Евкуров пережил покушение боевиков незаконных вооруженных формирований — тогда они подорвали его автомобиль. Он выжил благодаря хорошей броне своей машины. В 2013 году Евкуров был избран руководителем Ингушетии депутатами местного парламента — его кандидатура была внесена в парламент страны президентом России Владимиром Путиным. Срок полномочий Евкурова истекал в 2023 году.

В первые годы своего правления Евкуров был известен демократичным стилем общения — его телефон для связи с гражданами был напечатан публично, он сторонился пышных церемоний и свою инаугурацию провел достаточно скромно.

При нем в Ингушетии стали действовать программы по возвращению к мирной жизни боевиков, которые пожелали сложить оружие.

Председатель правительства республики Зелимхан Евлоев рассказал ТАСС, что считает главным достижением Евкурова на посту борьбу с терроризмом.

«Это был очень сложный период — его руководства. Первые пять-шесть лет — это борьба с международным терроризмом, это разобщенность общества. Люди просили главу и федеральный центр, чтобы прекратилось убийство людей. И самое большое, главное завоевание — что при нем все это остановилось», — сказал Евлоев.

Экономическая ситуация в Ингушетии при Евкурове определенным образом улучшалась — в республике активно развивался малый и средний бизнес. Однако, по данным рейтинга качества жизни регионов, подготовленным на основе статданных агентством РИА «Новости», республика по-прежнему замыкала десятку отстающих регионов страны. В марте 2019 года Евкуров обозначил одну из главных целей своего правления — борьбу против коррупции в республике.

В последний год руководства республикой Евкурова в Ингушетии сложилась конфликтная ситуация — местные жители выступили против решения властей пересмотреть административную границу с соседней Чеченской Республикой. Осенью 2018 года главы двух субъектов федерации подписали соглашение о границе. По итогам в состав Чечни вошла часть Сунженского района. Ингушетия же получала часть Надтеречного района Чечни.

Как объяснил тогда Евкуров, это сделано исключительно для того, чтобы «выровнять границу и один клин выправить». Республику охватили массовые протесты — противники соглашения напоминали, что в Сунженском районе находятся могилы предков. Стоит отметить, что во времена СССР Чечня и Ингушетия были частью одного образования — Чечено-Ингушской ССР.

Под давлением общественности Евкуров обратился в Конституционный суд о соответствии подписанного документа республиканским законам — этот орган вынес решение в пользу соглашения. Несмотря на то что Евкуров толерантно относился к митингам, соглашение подорвало его позиции в ингушском обществе. Федеральный центр также не был доволен тем, что власти не смогли объяснить жителям пользу договора.

Не исключено, что после ухода со своего поста Евкурова руководить регионом будет назначен внешний по отношению к республике человек, как это было недавно в Дагестане.

Здесь главой региона вместо ушедшего в отставку Рамазана Абдуллатипова был назначен бывший замглавы МВД и один из лидеров «Единой России» Владимир Васильев. Его назначение было воспринято позитивно, так как в нем видели человека не связанного с местными элитами.