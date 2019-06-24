«Это победа»: сможет ли грузинская оппозиция захватить власть

Правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» продолжает идти на уступки протестующим. 24 июня председатель партии, бизнесмен Бидзина Иванишвили, которому за семь лет удалось сосредоточить огромное влияние в своих руках, объявил, что парламентские выборы 2020 года пройдут по пропорциональной системе.

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«Партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» выступает с инициативой проведения широкомасштабной политической реформы. Парламентские выборы 2020 года должны пройти по пропорциональной системе в условиях нулевого, повторяю, нулевого избирательного барьера», — заявил Иванишвили.

Сейчас в Грузии действует смешанная избирательная система. 77 депутатов проходят по партийным спискам, а 73 — по одномандатным округам.

Это достаточно серьезный шаг навстречу протестующим, хотя грузинские власти и намеревались перейти на пропорциональную избирательную систему, правда, только к 2024 году.

Неожиданным стало решение правительства вообще упразднить проходной барьер, об этом оппозиция даже не говорила. При этом остается неясным, как будет решаться судьба тех партий, которые наберут меньше одного процента — чтобы провести в парламент одного депутата, необходимо будет набрать около 0,67%.

К слову, проходной барьер и так уже был снижен с 5% до 3% в 2017 году. Тогда Грузия приняла новую конституцию, которая окончательно превратила страну в парламентскую республику. Уже тогда оппозиция высказала свое недовольство тем, что президент станет символической фигурой, а переход на пропорциональную избирательную систему произойдет лишь в 2024 году. Снижение проходного барьера не удовлетворило оппозицию.

«Уже не осталось ни малейшего шанса сменить нынешнюю власть мирным, демократическим путем», — заявлял в 2017 году один из лидеров оппозиционной партии «Демократическое движение — Единая Грузия» (ДДЕГ).

Тогда же он пообещал, что в скором времени «процессы будут развиваться по радикальному сценарию». В течение двух лет эта проблема волновала оппозиционный силы, которые решили объединиться перед президентскими выборами. Должного результата объединение не принесло, президентом стала Саломе Зурабишвили, которую поддерживала «Грузинская мечта», при этом настроение правящей партии было все же испорчено.

Основную конкуренцию Зурабишвили составил представитель оппозиции, кандидат от бывшей правящей партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» — Григол Вашадзе. В первом туре Зурабишвили удалось обогнать противника с небольшим перевесом — всего на 0,9%.

После президентских выборов оппозиция вновь объединилась, чтобы сосредоточиться на своей предыдущей цели — изменении избирательной системы на пропорциональную к 2020 году.

«Иванишвили и его команде нужно было «постараться», чтобы объединить всех оппозиционных политиков — даже нас и «Национальное движение», — рассказала в марте глава оппозиционной партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе в интервью Sputnik Грузия. — Оппозиционный блок пришел к важному решению: 20 партий сели за один стол ради единственного общего требования: изменить законодательство Грузии».

Ждать еще пять лет для достижения своей цели оппозиция была не намерена. С приближением парламентских выборов политики перешли от слов к делу. 13 июня представители 20 оппозиционных партий внесли в парламент 300 тыс. подписей граждан в поддержку изменения избирательной системы.

«Сегодня мы внесли 300 тыс. подписей, но кампания по поводу сбора миллиона подписей продолжается. Подлинность подписей рассмотрит парламент в течении 10 дней. Затем на сессии будет специальная комиссия публичного обсуждения, которая проведет встречи по всей Грузии в течении месяца», — заявил председатель партии «Новые правые» Мамука Кацитадзе в эфире Первого канала.

Однако председатель парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что эта тема не подлежит обсуждению.

«В основных постановлениях конституции прописано, что как только состоятся следующие парламентские выборы, каждые последующие пройдут по пропорциональной системе. Этот вопрос уже решен», — отметил Кобахидзе.

Однако уже через неделю этот вопрос неожиданно для всех вновь всплыл на поверхность и потребовал немедленного решения. Инцидент с российским депутатом Сергеем Гавриловым стал «подарком» для грузинской оппозиции.

Протестующие выдвинули четыре требования: отставка спикера парламента и главы МВД Георгия Гахария, освобождение всех задержанных в ходе протестов и переход на пропорциональную избирательную систему.

Первые уступки последовали уже на следующий день — Ираклий Кобахидзе покинул пост председателя парламента. Его место займет лидер парламентского большинства, член правящей партии Арчил Талаквадзе. Наконец, сегодня правительство удовлетворило главное требование оппозиции — парламентские выборы пройдут по пропорциональной системе в следующем году. Причем из-за нулевого проходного барьера шансы попасть в парламент есть у каждой партии.

«Бидзина Иванишвили озвучил беспрецедентное решение», — заявил журналистам премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Оппозиционные силы остались довольны подобным результатом.

«В первую очередь, я хочу поздравить всю гражданскую общественность. Я и моя политическая команда считаем, что это большой успех, это победа, — заявила депутат от партии «Европейская Грузия — движение за свободу» Ирма Надирадзе. — С политической точки зрения, это шаг вперед, потому что «Грузинская мечта» больше не сможет надеяться на мешки с деньгами, подразумевая мажоритариев, которые с одного правительства переходят во второе и подписывают любое решение. Это победа».

При этом оппозиция продолжает настаивать на выполнении оставшихся требований. МВД Грузии уже сообщило, что отстраняет от работы десять полицейских, участвовавших в разгоне протестующих в Тбилиси. Впрочем, этого может оказаться недостаточным. Опьяненные уже полученной победой протестующие могут стоять до конца, требуя отставки главы МВД и освобождения всех задержанных.

При этом замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что власть не намерена идти на уступки до конца.

«Такое впечатление, что в этой ситуации власть решила держаться достаточно твердо», — говорит эксперт.

Комментируя сложившуюся в Грузии ситуацию, Жарихин обращает внимание на тот факт, что среди лозунгов не было упоминания президента Саломе Зурабишвили. По его мнению, без ведома лидера государства Межпарламентская ассамблея православия, председателем которой является российский депутат, пройти не могла.

«То есть, по идее, она ответственна перед радикальными националистами за произошедшее. Я не исключаю, что во всей этой истории Зурабишвили играет свою игру.

Она была поддержана «Грузинской мечтой», но никогда в нее не входила, и имела свою собственную, небольшую, но политическую организацию. Я не исключаю, что она таким образом решила уйти в свободный полет. Конечно, Зурабишвили не могла не знать о назревающей ситуации»,

— считает эксперт.

Оппозиция, действительно, одержала большую победу. «Грузинская мечта» чувствовала себя достаточно уверенно после 2012 года, когда партия в составе правящей коалиции забрала власть у партии Саакашвили. В 2016 году команда Иванишвили в одиночку заполучила парламентское большинство. Однако президентские выборы 2018 года стали первым тревожным сигналом для правящей партии.

Инцидент с российским депутатом в парламенте Грузии заставил «Грузинскую мечту» растеряться, в то время как оппозиция сумела правильно им воспользоваться в своих целях. При этом противники Иванишвили все же подготовили почву, чтобы подобная ошибка изменила расклад сил в парламенте. Впрочем, изменение избирательной системы еще не означает победу для оппозиции.

«Я бы сказал, что расклад сил между партиями изменится не сильно, но всегда при мажоритарной системе есть определенная группа кандидатов, которые выступают независимыми, но потом присоединяются к правящей партии. Это определенный ресурс для правящей партии всегда. В данном случае его не будет.

Но при этом сказать, что это кардинальным образом поменяет ситуацию в парламенте Грузии, пока сложно.

Я думаю, что, они снова сыграют как-нибудь так, что «Грузинская мечта» или самостоятельно или в созданной коалиции все равно, скорее всего, останется у власти», — считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

При этом оппозиция уже не раз продемонстрировала свои способности, так что недооценивать ее не приходится. «Грузинская мечта», получив тревожные сигналы после выборов президента, анонсировала изменения в партии.

«В 2020 году у нас будет новая данность и новая команда, безусловно, будет режим обновления. Речь идет о региональных организациях. У партии есть много разных ответвлений, и нам нужно много энергичных молодых людей, и не только молодых, опытных людей», — заявлял в марте лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.

Впрочем, теперь «Грузинской мечте» придется отвлечься от подготовки к выборам. Партии Иванишвили придется позаботиться о том, как покончить с протестами, которые, в свою очередь, привели к созданию новой проблемы. 22 июня Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию с 8 июля. Экономика Грузии может понести большие потери — по разным оценкам, от $100 млн до $750 млн.

«По данным Национальной администрации туризма Грузии, в 2018 году россияне были третьими по въезду в Грузию, там побывало 1,7 миллиона гостей из России, рост составил 22,4%. А за пять месяцев с начала этого года зафиксировано 539,4 тыс. прибытий граждан России, что на 14% больше, чем за тот же период 2018 года», — рассказала РИА «Новости» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Вице-спикер парламента Грузии Серги Капанадзе сказал, что запрет на полеты в краткосрочной перспективе может негативно сказаться на грузинской экономике, однако в долгосрочном периоде страна диверсифицирует свой туристический рынок, и ситуация исправится.

Так или иначе правительству придется направить силы на решение этой проблемы.

Россияне, которые на данный момент находятся на отдыхе в Тбилиси, рассказали «Газете.Ru», что по центру грузинской столицы ездят автомобили, из окон которых развеваются грузинские флаги, стоит гул автомобильных гудков, и настроение, в целом, довольно напряженное.

«Я здесь на отдыхе, и это все, конечно, очень неприятно. Хочется поскорее уехать отсюда», — говорит Юлия.

За пределами Тбилиси картина прорисовывается совсем иная. «Ничего такого нет — ни плакатов, ни сборов. Могу сказать точно, что очень грустят и русские гости, и те, кто их всегда так радушно принимал. [Говорят, что] люди отменяют брони, грузины ругают верхушку, которая не дает обычным людям по обе стороны границы радоваться и путешествовать», — рассказала «Газете.Ru» Татьяна, которая планирует посетить сразу несколько грузинских городов — Кобулети, Уреки, Батуми. Однако собеседница издания сказала, что вылетать в Россию ей все равно придется из столичного аэропорта.