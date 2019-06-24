Другие выборы: власти Грузии решили пойти навстречу протестующим

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» начинает реформу по переходу к 2020 году избирательной системы в парламент страны по партийным спискам. Как сообщает ФАН, грузинские власти таким образом пошли на уступки митингующим.

«Мы <...> выступаем с инициативой широкомасштабной политической реформы — провести парламентские выборы 2020 года по пропорциональной системе в условиях нулевого избирательного барьера», — заявил председатель партии Бидзина Иванишвили.

Политик отметил, что изначально переход на пропорциональную систему был назначен на 2024 год, а барьер должен был составить 5%. Однако теперь ценз аннулирован, и шанс пройти в парламент появляется у всех партий Грузии.

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Переговоры с участием оппозиции — как парламентской, так и непарламентской — по изменению избирательной системы начнутся после завершения сессионной недели.

Сейчас в Грузии действует смешанная избирательная система. Парламент состоит из 150 депутатов, из которых 77 избираются по пропорциональному принципу, а 73 — по мажоритарному.

Изменение системы выборов — одно из требований митингующих в Тбилиси. Кроме того, демонстранты требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии и освобождения граждан, задержанных в ходе столкновений с полицией у стен парламента.

Ранее масштабный антироссийский митинг в Тбилиси завершился шествием от парламента Грузии до здания правительства. Участники акции прошли весь маршрут, несмотря на дождь. Около здания правительства манифестанты встали напротив кордона полиции и начали выкрикивать антиправительственные лозунги.

Антироссийские и антиправительственные протесты вспыхнули в Тбилиси 20 июня из-за инцидента с участием депутата Государственной думы РФ Сергея Гаврилова. Парламентарий, прилетевший в Грузию в составе российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия (МАП), возмутил грузинскую оппозицию тем, что занял место спикера парламента и произнес речь на русском языке.

Депутаты от «Европейской Грузии» и «Единого национального движения» сначала потребовали от российских депутатов «убираться из парламента». После этого они сами покинули здание и призвали грузин выйти на митинг. Вечером на площади перед зданием грузинского парламента собрались несколько тысяч возмущенных человек, требовавших от глав силовых ведомств и правительства уйти в отставку.

Участники акции выкрикивали антироссийские лозунги и скандировали название Грузии на грузинском языке — «Сакартвело!»

Полиция не стала прикладывать особых усилий, чтобы не допустить манифестантов в парламент. Радикалы ворвались в зал заседаний, облили депутата Гаврилова водой и потребовали от российских делегатов немедленно вернуться в Россию. После этого россияне в сопровождении охраны незамедлительно выехали в аэропорт и вернулись в Москву первым же авиарейсом.

Одновременно с этим на площади начались столкновения радикалов с полицейскими. Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Около 250 человек пострадали, задержаны были более 200 протестующих.

В Кремле тбилисские беспорядки назвали «экстремистской русофобией». Как сообщает НСН, президент России Владимир Путин своим указом 8 июля временно запретил пассажирское авиасообщение с Грузией.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что российским туристам следует воздержаться от поездок в Грузию, пока ситуация в стране не стабилизируется.

По его словам, туристам из России лучше не рисковать, учитывая сложившуюся там обстановку.

Джабаров также добавил, что в ближайшее время ситуация в Грузии может вновь накалиться. В конце сенатор выразил надежду, что грузинские власти осудят эту «некрасивую историю».

Впоследствии член комитета Совфеда по безопасности Франц Клинцевич заявил, что существует вероятность появления новых ограничительных мер против грузинской стороны из-за продолжения антироссийских протестов.

По мнению Клинцевича, Тбилиси могут вынудить Москву к новым шагам против себя из-за «антироссийской истерии», которая в настоящее время продолжается в Грузии. Он также сделал намек, что эти меры будут выходить за пределы туристического эмбарго.