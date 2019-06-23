«Больше они ничего не теряли»: как искали записку Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о судьбе утерянной записки россиянки на имя Владимира Путина. Об этом представитель российского лидера сообщил в эфире телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», передает НСН.

«Те, кто потерял записку, больше ничего не терял, можно с уверенностью это сказать. А женщину так и не нашли», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что Путин «безжалостен» касательно обращений к президенту граждан России. Глава государства «остро чувствует» ответственность перед людьми, добавил Песков, и считает крайне важным качеством откровенность.

Особенно президенту России нравятся вопросы «с юмором», отметил пресс-секретарь.

«Путин откровенен с людьми, и когда ему задают откровенный вопрос, он искренне на него отвечает», — подчеркнул Песков.

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При этом прошения и обращения к президенту передаются порой в самых неофициальных формах: на кусочках бумаги или завернутые в газеты. Песков отметил, что Путин всегда требует от своих помощников сообщать о судьбе писем и обращений, передает ФАН.

Как сообщили РИА «Новости», в 2010 году Владимир Путин получил записку от жительницы Сыктывкара Валентины. Россиянка, узнав о визите премьер-министра в свой город, договорилась с другой горожанкой – если получится «пробиться» к Путину, то ему передадут две записки сразу, свою и своей знакомой.

Речь в записке шла о судьбе сына Валентины, по ее словам — незаконно осужденного. Женщине удалось подбежать к Путину, хотя охрана премьера пыталась вытеснить горожан с площади.

В ходе «прямой линии» с президентом России Владимир Путин рассказал, что ему до сих пор стыдно за то, что эта записка была потеряна его помощниками.

«Уже конец рабочего дня, темно, это было, по-моему, осенью, я шел по слякоти к машине. Вдруг появилась женщина преклонного возраста. Что-то невнятно сказала и вдруг упала на колени, отдала мне записку. Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам, и ее потеряли. Никогда этого не забуду», — посетовал президент РФ.

Путин подчеркнул, что теперь старается «отработать по полной» все прошения, которые попадают к нему в руки.

«Прямая линия» в июне 2019 года стала уже 17-й по счету. Эфир длился 4 часа 16 минут. За это время президент России ответил на 81 вопрос. Всего же было задано 2,6 млн вопросов. Впервые Владимир Путин общался с гражданами в таком формате в 2001 году.

21 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовят перечень поручений по итогам «прямой линии» с Путиным. По его словам, в администрации президента начинается работа со стенограммой «прямой линии», чтобы «не забыть ни одного обещания».

Песков отметил, что последняя «Прямая линия» с Путиным понравилась большей части граждан.

«Линию ждали, линию слушали и смотрели. В большей части линия понравилась, понравилась однозначно», — сказал представитель Кремля.

В ходе «Прямой линии» Путин также сообщил, что за результаты национальных проектов министры несут персональную ответственность .

«Можно и нужно понять, что является главным, чтобы обеспечить нам прорывное развитие, что является главным с точки зрения мировых тенденций, что мы должны сделать и чего добиться, чтобы обеспечить повышение уровня развития граждан», — заявил российский лидер.

Именно вокруг этой темы построена вся работа правительства, отметил президент. В каждом направлении поставлена задача, которую необходимо выполнить.

«Результаты должны чувствоваться уже сейчас: в этом году, в следующем и так далее. Это должно отражаться и на уровне доходов, заработных платах», — заявил президент, после чего ведущие перешли к обращениям россиян.

Первый же вопрос «прямой линии» касался низкого уровня заработной платы российских граждан. Эта тема еще не раз поднималась по ходу эфира и является наиболее популярной за всю историю этой телепередачи. Владимир Путин признал, что такая проблема существует, при этом в среднем заработные платы по стране растут. Президент заявил, что в мае темпы роста составили 2,8 процента.

«Реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет. Самый большой спад был в 2016 году. Сейчас постепенно доходы начали восстанавливаться», — сообщил Путин. Тем не менее, президент признал, что в регионах существует проблема с низкими зарплатами, однако напомнил, что правительство занимается проектами по увеличению денежного обеспечения граждан.