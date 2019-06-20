Зеленский берет Раду: роспуск парламента признан законным

Конституционный суд Украины в ходе пленарного заседания палаты КСУ признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. За такое решение отдали голос 11 судей, пятеро проголосовали против.

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Неделей ранее стало известно, что партия Зеленского «Слуга народа» «собирается стать монополистом» в Верховной раде после внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля. Об этом рассказал представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук.

«Мы делаем все, чтобы стать монопартией, которая возьмет на себя всю ответственность перед народом Украины», — заявил чиновник.

Он также добавил, что представители партии работают в этом направлении, поскольку им важно сделать одного ответственного за государство «впервые за 28 лет независимости Украины».

На данный момент в списке партии состоит 201 человек. Для получения большинства в Раде партии необходимо получить в ходе выборов 226 парламентских мест.

Стоит отметить, что в Раде считают: разрешение внутригосударственного военного конфликта в Донбассе станет возможным при улучшении российско-украинских отношений. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич,

«Мы считаем, что надо искать диалог с Россией.

Потому что сегодня с Российской Федерацией мы найдем ответы на все вопросы. Мы найдем ответы на вопросы: «Как найти мир?», «Как сделать жизнь людей дешевле?» — указал парламентарий.

Он добавил также, что Зеленский должен отвечать за свои слова, а не только за поступки, передает ФАН.

Вместе с тем, другой депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что Зеленский и его команда ведут страну к катастрофе. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина», обсуждая намерения новой администрации президента.

«Мир стоит во главе угла, мира не будет — будет НАТО, это для меня катастрофа. Зеленский — это для меня теперь катастрофа», — пояснил нардеп.

Рабинович отметил, что желание Зеленского продолжать силовую операцию в Донбассе демонстрирует отсутствие прогресса. По словам парламентария, ему новый президент «очень нравится, может, даже больше, чем многим».

Однако при этом Рабинович подчеркнул, что он хочет для Украины развития, а не «бесконечного 96-го квартала». Разрыв отношений с Россией станет для Украины катастрофическим и усугубит кризис в стране, добавил депутат.

«Нельзя разрывать связи с восточными партнерами, нам надо стать независимой страной, «швейцарией» Восточной Европы, торгующей и с Востоком, и с Западом», — резюмировал Рабинович.

В ходе «Прямой линии» 20 июня

президент России Владимир Путин заявил, что происходящее на Украине нельзя назвать «комедией» — это уже «трагедия».

«Я помню его [украинского лидера Владимира Зеленского] выступление на КВН в Москве где-то в 2000-х годах, в середине, все это было талантливо и смешно. Но то, что мы сейчас видели, — не смешно. Это не комедия, это трагедия», — сказал российский лидер.

Глава государства также обратил внимание на то, что Зеленскому нужно решать проблемы страны, раз он стал ее президентом.

«Тем более что в ходе избирательной кампании он неоднократно об этом говорил», — отметил Путин.

Согласно самому свежему рейтингу одобрения деятельности Зеленского стало известно, что работа политика удовлетворяет 50% населения.

Еще около 40% украинцев не определились с отношением к новому лидеру. Около 14% граждан не одобряют действий Зеленского. В то же время работой Верховной рады недовольны почти 90% респондентов, передает НСН.

Касательно же собственно выборов, то, согласно последнему опросу, за партию Зеленского «Слуга народа» готовы отдать голос 47,5% электората.

На втором месте с 10,4% сторонников идет объединение «Оппозиционная платформа — За жизнь», которое возглавляет украинский миллиардер Виктор Медведчук.

«Бронзу» с 7,9% голосующих завоевывает партия Петра Порошенко «Европейская солидарность», которая придерживается исключительно евроатлантического вектора развития Украины. На четвертом месте оказывается «Батькивщина» экс-премьер-министра страны Юлии Тимошенко с 7,5% поддерживающих.