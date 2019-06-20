Секреты Белого дома: что мог знать экс-бойфренд Бутиной

Экс-бойфренд осужденной в США россиянки Марии Бутиной политконсультант Республиканской партии Пол Эриксон долгое время дружил с замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон и ее мужем. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники, передает ТАСС.

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Автор материала WP отметил, что в 2018 году Томпсон при утверждении своей кандидатуры на нынешний пост не говорила ни начальству, ни конгрессу, что она знакома с Эриксоном.

Между тем в 2017 году он, как утверждает издание, проводил церемонию заключения брака Томпсон и Дэвида Джиллиана. Тогда она занимала должность помощника вице-президента США Майкла Пенса по национальной безопасности.

«Пол Эриксон знал Томпсон и Джиллиана много лет. Он считал их друзьями и согласился провести свадебную церемонию в 2017 году», — рассказал адвокат Эриксона в разговоре с WP. По его словам, Бутина присутствовала на свадьбе Томпсон и Джиллиана в 2017 году. При этом, она «не имела серьезных контактов» с женихом и невестой.

Старший демократ комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) сказал журналистам газеты, что его комитет займется расследованием того, что Томпсон не сообщила парламентариям и ФБР о том, что она состоит в дружеских отношениях с бывшим бойфрендом Бутиной.

«Эти сообщения о заместителе госсекретаря Томпсон ставят вопросы о ее отношении ко всей важной информации во время процесса утверждения [сенатом США]», — утверждает демократ.

Издание отмечает, что Томпсон, как считают в вашингтонской администрации, поступила необдуманно. Американское СМИ напомнило, что ранее ее экс-начальник, помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, был вынужден покинуть в феврале 2017 года свой пост. Он, отмечает WP, не в полной мере рассказал Пенсу о своем общении с Сергеем Кисляком, который был тогда послом России в США.

По мнению ряда высокопоставленных чиновников, передает издание, Томпсон должна была сама рассказать о своих взаимоотношениях с Эриксоном, так как у нее есть высшая категория доступа к секретной информации в сфере безопасности. Кроме того, она, как утверждает WP, работала в американской разведке в течение нескольких лет.

Российскую политическую активистку Марию Бутину задержали летом 2018 года. Она обвиняется в «сговоре с целью незаконной работы иностранным агентом». Власти США уверены, что она нарушила американское законодательство, так как не регистрировалась в качестве иностранного агента при министерстве юстиции США. Сначала она свою вину отрицала, затем пошла навстречу следствию.

В апреле этого года она была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Это решение принял суд округа Колумбия. Тем не менее россиянка должна выйти на свободу 5 ноября, то есть раньше, чем она предполагала. При этом, ее сразу депортируют в Россию без права въезда на территорию Соединенных Штатов.

Ноябрьская дата установлена с учетом того, что она несколько месяцев провела под стражей. Помимо этого, как сообщил ее адвокат Роберт Дрисколл, ей дали стандартную «скидку» в 50 дней за год приговора.

Отметим, что она призналась, что пыталась оказать влияние на членов Национальной стрелковой ассоциации США, которые являются сторонниками американского лидера Дональда Трампа.

Прокуроры считают, что 30-летняя Бутина не является шпионом в традиционном смысле. Однако они уверены, что ее деятельность могла навредить нацбезопасности США.

В то же время адвокат Марии Бутиной утверждает, что россиянка не собирала какую-либо секретную информацию и не работала на спецслужбы. Она, как считает сторона защиты, наоборот, «пыталась поспособствовать улучшению отношений между Россией и США», не влияя на политику Соединенных Штатов. Кроме того, по мнению адвоката, нет никаких доказательств, того, что она могла поставить под угрозу нацбезопасность страны, в которой находилась.

С решением, которое суд вынес 26 апреля, не согласились в посольстве России в США. Дипломаты назвали этот приговор «неправомерным» и направили ноту протеста американским властям. Об этом шаге диппредставительство рассказало на своей странице в фейсбуке.

В ведомстве потребовали «обеспечить защиту прав и законных интересов» россиянки «в соответствии с международными стандартами в области прав человека».