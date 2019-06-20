«Полный провал»: на Украине отругали Зеленского за евротур

Рабочая поездка в Европу президента Украины Владимира Зеленского оказалась «полностью провальной». Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак, передает ФАН.

«Тезисы Макрона и Меркель, обращенные к Украине, переводятся с дипломатического языка как «ребята, европейский политический тренд изменился», — подчеркнул политик.

На встрече с французским и немецким лидерами Зеленскому дали понять, добавил Спивак, что Европа «будет сотрудничать с Россией <...> несмотря на то, хорошая она или плохая».

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Политик отметил, что сейчас и в Париже, и в Берлине понимают «ключевую роль России на международной арене». Сотрудничество между РФ и Западом становится более интенсивным, а число инфраструктурных проектов растет, добавил Спивак.

«Макрон сказал, что РФ будут потихоньку возвращать в ПАСЕ, что в Воронеже построили завод Renault, а на днях под Москвой открылся завод Mercedes. То есть, о каких санкциях идет речь?» — возмутился глава «Национальной стратегии развития».

Он добавил, что Зеленский неопытен и ему придется приложить очень много усилий, чтобы попытаться изменить хоть что-то в мировой политике.

Политолог Андрей Иванов в разговоре с ФАН заявил, что на Украине с приходом Зеленского появился запах позитива — диалог с Россией хотя бы начали конструктивно обсуждать.

«Все годы правления Порошенко вся дискуссия на российскую тему сводилась к повторению воинственных мантр. Теперь — по сути того, о чем говорит Спивак. Он совершенно прав, что Европа хочет сотрудничать с Россией, и ей самой надоели эти санкции. Другое дело, что так просто их не снимут, на эту тему не надо питать иллюзий. Но внутриполитическая ситуация в Европе меняется», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что все сильнее в ЕС становятся националисты и евроскептики, настроенные на сотрудничество с Россией.

Накануне бывший представитель МИД Украины Олег Волошин в эфире «112 Украина» заявил, что и Ангела Меркель, и Эммануэль Макрон ждали от Владимира Зеленского новых тезисов по поводу конфликта в Донбассе. Однако новый украинский лидер не привез им ничего нового и разочаровал «непримиримостью».

«А в ситуации, когда Зеленский перебивает Макрона, <...> я не вижу, что может быть нового. В очередной раз призывать Россию уйти с Донбасса – для этого не нужно собираться. <...>

Макрон – человек гораздо менее деликатный и более откровенный, чем госпожа Меркель, прямо между строчек у него читалось: «Ну, сделайте уже что-нибудь, дайте какие-то гарантии, что вы начнете выполнять политическую часть Минских соглашений!» — заявил Волошин.

17 июня на встрече с Зеленским в Париже глава французского государства сказал, что Киев готов вступить в переговоры с «сепаратистами». Украинский президент тут же заявил, что не готов идти на прямой диалог с Донецком и Луганском. «Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами», — заявил Зеленский. В ответ Макрон отметил, что скорее всего его слова неверно перевели на украинский.

Кроме того, Зеленский считает, что позиции Украины и Германии в рамках энергетического проекта «Северный поток — 2» различаются.

«Наши позиции относительно проекта «Северный поток — 2» являются диаметрально противоположными», — заявил Зеленский спустя сутки в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером Ангелой Меркель. Как сообщает НСН, на встрече с украинским лидером Меркель стало плохо из-за приступа тремора.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что Зеленский до сих пор не совершил никаких действий на посту украинского главы государства. По мнению Путина, это совершенно нормально, поскольку Зеленский адаптируется к новой должности и ответственности. Президент России отмечал, что ждет встречи с Зеленским и желает поскорее познакомиться с новым украинским лидером — но пока что Кремль занимает «выжидательную позицию».

Это связано с тем, что от Киева не исходит однозначных сигналов, и Москва пока что просто не знает, с каких позиций начинать новый разговор с Украиной.

Зеленский ранее заявлял, что санкции против РФ необходимо усиливать, если они не приносят ожидаемого эффекта. Он также подчеркнул, что Украина уже является частью европейского сообщества, но сделает все возможное, чтобы страны Евросоюза увидели в ней равного. Кроме того, Зеленский назвал НАТО гарантом континентальной безопасности и вновь отметил, что Украина стремится стать «надежным членом» Североатлантического альянса.