«Верх наглости»: что в Донбассе думают о словах Кучмы

Председатель Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики Денис Мирошниченко назвал «верхом лицемерия и наглости» условия снятия блокады с Донбасса. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Совершенно непонятно, как представитель системы, которая пыталась задушить Республики санкциями, обстрелами и блокадами, может спокойно и публично заявлять подобное», — отметил Мирошниченко.

По его словам, украинская власть «не может выбраться из зазеркалья», что подтверждает лишний раз «треш-током перед заранее проигранной схваткой».

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Представитель Киева в Минской контактной группе Леонид Кучма ранее заявил, что Украина готова рассмотреть снятие экономической блокады Донбасса «лишь когда украинские активы окажутся в украинском правовом поле».

«Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности», — отметил 80-летний экс-президент Украины.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике также раскритиковали предложение Кучмы. Глава парламента ДНР Владимир Бидевка назвал его слова «популизмом без конструктива», передает ФАН.

«Условия снятия экономической блокады с Донбасса <...> не несут в себе конструктив, а, напротив, выглядят более похожими на стандартные популистские высказывания, которые звучат от представителей украинского политикума», – подчеркнул он.

По словам Бидевки, Киев обеспокоен только интересами олигархов. Он также напомнил, что именно украинские власти инициировали блокаду региона.

Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что снятие экономической блокады с Донбасса должно быть связано с предоставлением особого статуса ДНР и ЛНР «на уровне конституции».

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил в свою очередь, что деблокада Донбасса может открыть дорогу к мирному урегулированию конфликта.

Представитель политической рабочей группы на минских переговорах Родион Мирошник в разговоре с НСН ранее заявил, что важно смотреть на тональность переговоров, с которой украинская сторона приедет в Минск.

«Значение имеет та установка, которая будет дана со стороны президента Украины, с которой переговорщики приедут на заседание в Минск. Если они приедут с установкой вести конструктивный диалог и договариваться, то можно надеяться на положительные сдвиги. Если же установка будет как при Порошенко — ни о чем не договариваться, ничего не согласовывать, то надеяться на продвижение крайне сложно», — заявил ранее советник главы ЛНР.

В конце января 2017 года группа бывших участников военной операции в Донбассе, среди которых были и депутаты Верховной рады, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной украинским властям территорией Донбасса. Они объявили незаконной любую торговлю с самопровозглашенными республиками, а все осуществляемые товарные перевозки назвали контрабандой.

Изначально президент Украины Петр Порошенко осудил действия этих так называемых добровольческих батальонов, указав на значительный ущерб для экономики страны от блокады Донбасса. Но уже спустя несколько недель по его же инициативе Совет национальной безопасности и обороны республики принял решение перекрыть транспортное сообщение с регионом.

В ответ на транспортную блокаду со стороны украинских радикалов власти самопровозглашенных республик ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

Блокада Донбасса лишь за 2017 год нанесла ущерб украинской экономике в размере $1,8 млрд. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

В Нацбанке заявили, что «благоприятные условия торговли» и высокий урожай зерновых на Украине позволили частично компенсировать потери. Кроме того, Украина прекратила покупать на Донбассе уголь. Вместо донбасского угля Киев начал закупать сырье в США, заплатив повышенную цену за свою «энергетическую безопасность».