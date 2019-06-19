Популизм Порошенко: Москва ответила на связь Крыма и Донбасса

Новые украинские власти могут признать Крым российским в обмен на завершение конфликта в Донбассе — заявил бывший президент Украины Петр Порошенко. При этом он пояснил, что от такой политики пострадает простое население Украины, передает РИА «Новости».

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«Но сразу же перестанут быть властью. Это будет очень опасно для людей, в первую очередь потому, что судьба новых политиков меня интересует гораздо меньше», — сказал Порошенко.

Он также посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому принимать в расчет «зашкаливающие риски и угрозы» со стороны России.

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в ответ на это указал, что такие заявление Порошенко связаны с предстоящей борьбой за депутатские мандаты, передает RT.

«У Порошенко фантомные терзания о потерянной власти. А сейчас путь в Раду приходится выгрызать по живому, обвинять во всем команду нового президента, стращать народ потерей Крыма, который и без украинского согласия навсегда приобрел российский статус. Если говорить о войне в Донбассе, у Порошенко было достаточно возможностей её закончить», — пояснил парламентарий.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заметил, что теперь Порошенко не занимает никаких ответственных постов, поэтому может позволить себе говорить любые фантастические вещи.

«Порошенко уже не президент, он может говорить что угодно.

Он не является гарантом украинской конституции, поэтому может позволить себе любые высказывания», — пояснил сенатор.

Член верхней палаты парламента также напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал окончательное и бесповоротное вхождение Крыма в состав РФ, а потому о каких бы то ни было условиях признания этого факта говорить бессмысленно, передает ФАН.

«Я считаю, что слова Порошенко — обычный популизм. Крым останется российским вне зависимости от того, пожелает ли обратного Порошенко или не пожелает. Вопрос по Крыму был закрыт в 2014 году, его даже поднимать не стоит», — резюмировал Джабаров.

Днем ранее Владимир Зеленский заявил, что придумал первые слова, которые он намерен сказать Владимиру Путину в ходе их первой встречи. Об этом политик рассказал немецкой газете Bild.

«Для начала, Донбасс и Крым — это Украина», — заявил Зеленский. При этом президент Украины разговаривал с немецкими журналистами в чрезвычайно неформальной обстановке — сидя вместе с ними на лестнице.

Он подчеркнул, что лелеет надежду на возвращение полуострова под желто-голубой флаг, поскольку «много-много раз» приезжал в Крым и «любит его». По словам Зеленского, для него Крым останется украинским «навсегда», передает НСН. Он также подчеркнул уникальность крымской природы и исторического наследия.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что Владимир Путин сможет начать диалог с Владимиром Зеленским с правильных слов.

«У меня нет сомнений, что

президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз.

В случае если такое общение [с Зеленским] когда-нибудь состоится, я не сомневаюсь, что он [президент РФ] тоже начнет общение с правильных фраз», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

Накануне сообщалось, что сразу 125 человек, родившихся в Крыму и Севастополе во время, когда полуостров входил в состав Украины, и покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились в Министерство внутренних дел РФ за получением российского гражданства.

Реагируя на это, глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе прокомментировал желание граждан Украины, родившихся в Крыму, получить российские паспорта. Он назвал это «осознанным и закономерным» решением. По его мнению, люди, способные сравнить положение дел в России и на Украине, принимают такие решения. Иоффе призвал не затягивать с предоставлением бывшим крымчанам гражданства России.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому отдельные категории лиц могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. В частности, такую возможность получили украинские граждане, родившиеся или постоянно проживавшие на территории Севастополя и Крыма и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года.