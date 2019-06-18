А будет ли встреча? Зеленский придумал, как начнет с Путиным

«Донбасс и Крым — это Украина», — так президент Украины Владимир Зеленский начал бы разговор с Владимиром Путиным при первой встрече, заявил он в интераью германскому изданию Bild.

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Зеленский утверждает, что у него есть план для решения проблем урегулирования конфликта на Украине, однако заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, что подразумевают минские соглащения. При этом Киев считает, что все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках минского процесса, об этом украинский лидер заявил после встречи в Париже с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Глава Украины также рассказал, что главы МИД стран «нормандского формата» уже готовят новую встречу по Донбассу.

«Мы договорились о важности обновления сотрудничества в рамках «нормандского формата». Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров нормандского формата. Это и является ключевым вопросом»,

— пояснил Зеленский.

Он также назвал свои условия для встречи с российским президентом. Среди них — освобождение «пленных», возвращение украинских моряков, задержанных Россией в ноябре 2018 года из-за попытки незаконно пересечь государственной границу РФ в районе Керченского пролива, прекращение огня и разведение войск в зоне конфликта.

Ранее новый украинский президент говорил о необходимости провести референдум о формате переговоров с Россией по вопросу Донбасса, но затем отказался от этой идеи. В Кремле, между тем, подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, и переговоры нужно вести непосредственно с руководством непризнанных республик.

При этом Зеленский считает необходимым расширить санкции против России.

В интервью Bild он заявил, что санкции являются «единственным средством давления» на Москву. «Санкции нужно сохранять до тех пор, пока не будет восстановлен суверенитет Украины», — сказал Зеленский. Он также добавил, что санкции следует ужесточить, если они не оказывают «желаемого воздействия».

Во время своего первого президентского визита в Брюссель Зеленский также призвал страны Евросоюза усилить санкции против России.Об этом украинский политик говорил на встрече с главой Евросовета Дональдом Туском.

«Я высказал благодарность за неизменную позицию ЕС по поддержке Украины и призвал к дальнейшей консолидации взаимных усилий и усилению санкционных мер, чтобы вернуть мир», — заявил Зеленский. Туск, в свою очередь, заверил, что Евросоюз продолжит предоставлять финансовую помощь Киеву.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин занимает выжидательную позицию по Украине.

«Путин <...> занимает такую выжидательную позицию. Но в целом подход позитивный, и ожидания сдержанного оптимизма есть»,

— отметил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, ключевыми моментами для отношений Москвы и Киева является «в целом недружественная позиция Украины» и «позиция Киева в отношении минских соглашений». Однако Зеленский по-прежнему не обозначил четко свою позицию по поводу этих вопросов, отметил Песков. Именно поэтому Кремль не спешит предпринимать какие-либо политические шаги.

В свою очередь, президент России выразил надежду, что Зеленский достаточно быстро адаптируется в статусе главы государства. «Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени», — подчеркнул российский лидер. Он добавил, что никак не оценивает деятельность Зеленского — поскольку «никакой деятельности пока нет».

Путин подчеркнул, что украинский президент только приступает к работе и это «объективное обстоятельство».

«Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами», — отметил Путин.

Крым и Севастополь вошли в состав России после референдума в марте 2014 года, по итогам которого подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ. Киев и страны Запада итогов плебисцита не признали и продолжают считать Крым украинской территорией. В Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.

Краеугольным камнем в урегулировании конфликта в Донбассе являются минские соглашения. Вопрос снятия санкций ЕС против России увязывается как раз с выполнением этих договоренностей. В то же время Москва постоянно указывает западным партнерам, что Киев уклоняется от выполнения своей части обязательств.

Пришедший к власти в мае 2019 года Владимир Зеленский также делал заявления, из которых следует, что он не собирается выполнять как минимум политическую часть соглашений: не хочет идти на прямые переговоры с представителями самопровозглашенных республик Донбасса, а так выступает против предоставления особого статуса региону. Кроме того, в ДНР и ЛНР заявляют, что обстрелы территорий при Зеленском лишь усилились.