Беспрецедентно: крымчане-эмигранты обратились за паспортами РФ

Сразу 125 человек, родившихся в Крыму и Севастополе во время, когда полуостров входил в состав Украины, и покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились в Министерство внутренних дел РФ за получением российского гражданства. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу МВД.

«До настоящего времени решения по результатам рассмотрения таких заявлений территориальными органами МВД России не принимались, паспорта гражданина Российской Федерации не выдавались», — отметили в ведомстве.

При этом российское гражданство просят целыми семьями: речь идет о детях, мужьях с женами и их родителях. Рассмотрение прошений займет до трех месяцев, добавили в МВД.

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Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому отдельные категории лиц могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. В частности, такую возможность получили украинские граждане, родившиеся или постоянно проживавшие на территории Севастополя и Крыма и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года. Крым вошел в состав России на правах субъекта федерации по итогам общенародного референдума, на котором воссоединение поддержало большинство избирателей.

Как сообщает НСН, 14 июня началась выдача паспортов России жителям самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Процедуру организовали в селе Покровском Ростовской области.

Сама процедура выдачи занимает не более десяти минут. Для этого необходимо пройти дактилоскопию — сдать отпечатки пальцев — и принять присягу гражданина Российской Федерации. Предварительные списки желающих стать россиянами оформляются властями ЛНР и ДНР.

3 июня пресс-центр МВД России сообщил, что в ведомстве уже получили несколько тысяч заявлений на получение российского гражданства от жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Подчеркивается, что все заявки будут рассмотрены в срок до трех месяцев — согласно указу президента России Владимира Путина. «При этом решение будет получено в кратчайшие сроки по окончании проведения всех проверочных мероприятий», — добавили в МВД.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса. По его словам, в Кремле ищут возможности облегчить получение паспортов России не только жителям самопровозглашенных республик, но и всем украинцам. «Та же Польша выдает паспорта, паспорта выдает Румыния, соответственно венграм, румынам, полякам. У меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?» — заявил российский лидер.

Он также заверил, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не повлияет на выполнение государством социальных обязательств перед пенсионерами РФ. Глава государства назвал эти слухи «страшилками», которые распространяют люди, не желающие, чтобы наша страна «поддерживала людей, проживающих в Донбассе».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман вскоре заявил, что Киев признает выданные в Донбассе паспорта РФ недействительными.

«Сегодня мы примем решение правительства <...> о том, чтобы признать все паспорта, которые будут выданы на Украине, на нашей территории, на территории суверенного украинского государства с нарушением каких-либо международных норм, правил, эти паспорта будут признаны незаконными», — заявил премьер 9 мая.

Российские документы, попадающие под определение Киева, будут признаны украинскими властями незаконными при пересечении госграницы и использовании на территории Украины, добавил он.

Впоследствии народный депутат Олег Мусий внес в Верховную раду законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса, которые получили российские паспорта.

Согласно названию документа, предлагается конфисковать имущество у граждан Украины, добровольно получивших российское гражданство и проживающих в «некоторых регионах» Донецкой и Луганской областей.

Полтора месяца назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не принял решения об упрощенной схеме выдачи паспортов всем гражданам Украины. Представитель Владимира Путина заявил, что такой режим актуален исключительно для жителей ДНР и ЛНР «в гуманитарных целях».

«Действительно, идет обмен заявлениями. Мы все тщательно фиксируем, принимаем во внимание», — подчеркнул Песков.