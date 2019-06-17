Враги народа: журналисты ответили Трампу на обвинения в измене

The New York Times отвергла обвинения Трампа в измене из-за статьи о России

The New York Times ответила Дональду Трампу, обвинившему издание в «государственной измене» за публикацию статьи о кибератаках на Россию со стороны США. Газета заявила, что факты являются правдивыми, несмотря на заявления президента США. Госсекретарь Майк Помпео не комментирует слова главы Белого дома. При этом сам Трамп ранее признавался в кибератаках США против России.

Издание The New York Times в твиттере прокомментировала обвинения президент США Дональда Трампа в адрес издания после статьи об усилении американских кибератак в отношении российских энергосистем.

«Мы описали статью правительству перед публикацией», — говорится в сообщении.

В издании также добавили, что обвинять СМИ в предательстве «опасно».

В NYT подчеркнули, что американские чиновники не нашли никаких поводов для «беспокойства» относительно безопасности США в статье.

Накануне NYT сообщила, что Соединенные Штаты активизируют цифровые вторжения в российскую электрическую сеть — об этом уже якобы был предупрежден президент России Владимир Путин. Администрация Трампа использует новые возможности для более агрессивного использования кибер-инструментов, указывалось в статье со ссылкой на нынешних и бывших чиновников правительства.

При этом сам Трамп опроверг достоверность сведений, указанных в материале одной из известнейших американских газет о том, что США в последнее время якобы усилили кибаратаки на системы управления российскими электросетями.

«Это неправда! Что-то происходит с нашими коррумпированными СМИ сегодня. Они сделают или скажут что угодно, даже без малейшей мысли о последствиях! Это настоящие трусы и, без сомнения, враги народа!» — написал американский лидер в твиттере.

Госсекретарь США Майк Помпео отреагировал на слова Дональда Трампа о кибератаках против России. В эфире Fox News он отказался комментировать эту ситуацию. Он заявил, что США будут защищать свои интересы. «Мы будем делать все необходимое для защиты интересов США», — уточнил Помпео. Он подчеркнул, что ему «нечего добавить к словам Трампа».

Ранее глава Белого дома подписал указ, ограничивающий сделки в области информационных технологий, которые, по мнению Вашингтона, ставят под угрозу вопросы национальной безопасности. Об этом заявила пресс-секретарь администрации США Сара Сандерс. По ее словам, президент подписал указ под названием «Обеспечение безопасности информационных технологий и технологий связи, а также цепочки поставок услуг».

Она пояснила, что данный документ устанавливает режим «национального чрезвычайного положения» в отношении угроз США в области IT-технологий. Сандерс подчеркнула, что новый закон призван защитить Соединенные Штаты от «иностранных противников», которые посягают на национальные информационные технологии.

Стоит отметить, что в мае 2019 года частичную ответственность за кибератаку на Россию признал и сам Трамп. Об этом он намекнул в интервью телеканалу Fox News. «Появились сведения, что вы лично санкционировали кибератаку на Россию где-то в прошлом году, чтобы остановить их вмешательство в промежуточные выборы [в конгресс]», — обратился к президенту журналист.

Трамп в ответ на это сказал, что «так бы уж не сказал», но добавил, что «вся история случилась в его президентский срок». Интервьюер попросил объяснить, почему президент не хочет говорить на эту тему. В ответ на уточняющий вопрос Трамп заявил следующее:

«Ну, вы знаете разведку — они говорят «пожалуйста, не стоит об этом распространяться».

В ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что нет официальных доказательств о причастности американской стороны к кибератакам на нашу страну.

Как отмечал ранее в беседе с «Газетой.Ru» эксперт клуба «Валдай», гендиректор АО «Управляющая компания «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев, Россия объявлена противником Соединенных Штатов в доктринальных документах высшего уровня. Речь идет о стратегиях национальной безопасности и обороны, а также документах конгресса США.

«В доктринах не скрывается, что наличие у России ядерного оружия делает полномасштабный конфликт невозможным, поэтому предполагается использовать различные методы экономического давления, а также кибератаки и воздействие на когнитивную сферу».

К 12 июля сенаторы США потребовали от ФБР отчитаться о расследовании, приписываемых России кибератак. Соответствующий запрос директору ФБР Кристоферу Рею был направлен группой сенаторов.