«На ногах»: о чем Путин и Эрдоган общались в Душанбе

В Душанбе прошла короткая встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры «на ногах» состоялись перед началом саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), передает РИА «Новости». По информации агентства, главы двух стран прошли в зал для заседания и побеседовали несколько минут в компании министров иностранных дел России и Турции.

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Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС. На вопрос, удалось ли президентам России и Сирии переговорить перед началом саммита, он ответил: «Кратко переговорили на ногах». Кроме того, Песков отметил, что отдельной встречи Путина и Эрдогана в Душанбе «не планируется».

Между тем турецкая сторона заявила на саммите, что выступает против изменения статуса Иерусалима.

«Мы предпринимаем активные действия по палестинскому вопросу и отвергаем политику свершившегося факта в отношении Иерусалима. Мы продолжим наши усилия в рамках стамбульского процесса», — сказал Эрдоган.

Участники СВМДА Анкару поддержали и «решительно выступают против любого одностороннего решения, которое может привести к изменению статус-кво священного города Иерусалим», говорится в сообщении на сайте Кремля, опубликованном по итогам заседания СВМДА.

Статус Иерусалима является одной из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне в ходе войны 1967 года заняли восточную часть города и утверждают, что это столица их государства, «единая и неделимая». В то же время палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства. Недавно американские власти признали Иерусалим израильской столицей и перенесли туда свое посольство.

Во время саммита турецкий лидер также обратил внимание на заслуги страны в решении конфликта в Сирии. «Мы приняли на своей территории 4 млн сирийских беженцев. Нами были достигнуты определенные успехи в проведении трансграничных операций против террористических организаций. Мы обезопасили регионы [в Сирии], куда смогли вернуться беженцы», — отметил Эрдоган. Он добавил, что Турция продолжает вести борьбу с террористами, «которые представляют угрозу для будущего Сирии».

Кроме того, на полях саммита Тайипу Эрдогану и президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву удалось договориться об усилении продвижения совместных проектов, передает РИА «Новости».

«Достигнута договоренность о продолжении активных усилий по продвижению приоритетных проектов практического сотрудничества», — говорится в сообщении пресс-службы узбекистанского лидера.

Глава России Владимир Путин призвал участников встречи сотрудничать в борьбе с терроризмом.

«Следует наращивать сотрудничество по выявлению и нейтрализации террористических группировок, блокированию их финансовой подпитки, в том числе за счет наркотрафика», — сказал Путин. Российский лидер отметил, что это важно для того, чтобы «не допустить террористов к химическому, биологическому и иным видам оружия массового уничтожения».

Он считает, что урегулирование кризисных ситуаций и противодействие террористической угрозе поможет достигнуть «по-настоящему устойчивой стабильности в Азии». Владимир Путин также призвал страны СВМДА «пресекать пропаганду экстремистских идей».

Он обратил особое внимание участников саммита на ситуацию в Афганистане, где активируются «радикальные экстремистские организации». При этом глава государства напомнил, что Россия содействует межафганскому диалогу.

Российская сторона, отметил Путин, готова взаимодействовать со странами-участницами СВМДА, чтобы реализовать масштабные задачи, направленные на укрепление мира и стабильности в Азии.

«Выступаем за активизацию совместных усилий в интересах формирования в Азии системы равной, общей и неделимой безопасности, системы, основанной на универсально признанных принципах международного права, Устава ООН», — сказал Путин.

Кроме того, касаясь вопроса Сирии, Владимир Путин отметил, что для стабилизации ситуации в стране необходимы политические преобразования.

«Сообща мы способствуем продвижению межсирийского процесса, включая формирование и запуск работы Сирийского конституционного комитета», — приводит ТАСС слова российского президента.