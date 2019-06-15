Украинский трезубец: что Порошенко пожелал Севастополю

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что украинский «трезубец» появился в Севастополе раньше на тысячу лет, чем российский триколор.

«Сегодня наш украинский Севастополь празднует день города. Его история была разной: полной сказок и побед, масштабных трагедий и героизма. Однако мы знаем, что украинский трезубец там видели за тысячу лет до российского триколора», — написал Порошенко в фейсбуке.

Кроме того, он пообещал в своем посте, что продолжит выступать за возвращение полуострова Украине. «Крым и Севастополь — это наши святыни. И мы будет бороться до победы. Потому что Севастополь — это Украина», — заявил экс-глава государства.

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В конце своего поздравления Севастополя с днем города, который отмечается 14 июня, Порошенко сообщил, что встретился с украинскими активистами, которые «своей борьбой показывают россиянам, что это не их сакральный Крым».

Отметим, что территория полуострова вошла в состав России в 2014 году. 16 марта 2014 года прошел референдум, итоги которого показали, что 96,77% жителей автономной республики при явке 83,1% поддерживают вступление Крыма в состав Российской Федерации.

Тем не менее, некоторые страны — в частности Евросоюз и США — не признали легитимность выбора крымчан. В итоге эти страны буквально сразу ввели антироссийские санкции.

Российские власти неоднократно заявляли, что жители региона приняли решение в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. Однако Украина до сих пор считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. В то же время президент России Владимир Путин говорил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Отметим, что на Украине неоднократно звучали сомнительные высказывания относительно истории этой страны и ее взаимодействия в частности с Россией.

В июле прошлого года экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов заявил, что Украина издревле была «мощной морской державой».

«Украина издавна была мощной морской державой — история ее флота берет начало со времен Киевской Руси и Запорожской Сечи», — цитирует слова Турчинова агентство УНИАН.

Он также добавил, что в 2018 году происходит «возрождение национального флота в новых местах базирования и дислокации на континентальной части Украины», передает РИА «Новости».

Между тем в стране неоднократно заявляли о проблемах Военно-морских сил Украины. Так, замминистра по вопросам так называемых «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявлял, что украинскому флоту нечего противопоставить российскому на Азовском море. «У нашей армии на море есть только дуля», — считает Тука.

Украинский журналист Виталий Гайдукевич же утверждает, что Украина с Россией воюет уже 400 лет. Телеведущий связан боевые действия в Донбассе с походом гетмана Петра Сагайдычного на Москву в 1618 году. Гайдукевич посчитал, что это событие можно считать началом «большой освободительной войны» между Украиной и Россией [в действительности Московский поход Сагайдычного состоялся в рамках Русско-польской войны. — Прим. РИА «Новости»].

«По сути, то, что сейчас на востоке делают солдаты ВСУ, — это то же самое, что делал Сагайдычный с казаками под стенами Кремля, войска Ивана Выговского под Конотопом», — сказал журналист в эфире украинского «Пятого канала».

Ранее, в апреле 2018 года, заместитель министра по вопросам «временно оккупированных» территорий Украины Юрий Грымчак говорил, что противостояние между Москвой и Украиной длится уже 300 лет. Такое мнение он выразил в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, Россия старается «дестабилизировать обстановку» на территории Украины. «Это не закончится даже после освобождения Донбасса, я думаю, это будет в более-менее ближайшее время, условно говоря. Но все равно война продолжится. Она идет 300 лет», — считает чиновник.

Певица Руслана в январе прошлого года выдвинула теорию, что предками украинцев были шумеры, которые жили в Южной Месопотамии во II тыс. до н. э. Об этом она заявила в интервью каналу «112».

«Мы страна значительно глубже, значительно историчнее, гораздо интереснее, аутентичнее, гораздо экзотичнее. Наши корни говорят о древних культурах и цивилизациях. Страна, которая имела скифов, сарматов, Триполье, шумеров, и нам бы с Египтом соревноваться каждый день по достоянию», — считает украинская исполнительница.