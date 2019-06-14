Саакашвили стыдно: Украина похожа на Нигерию

Украина напоминает своей бедностью худшие по экономическому развитию африканские страны, например, Нигерию, заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, признавшись, что ему стыдно.

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«Почему страна должна выглядеть, как субсахарная Африка? Вот, в Нигерии я видел такую инфраструктуру. Нигерия, действительно, которая самая коррумпированная страна в мире, она похожа очень на Украину. Разве наша мечта была быть похожим на пригород Лагоса?», — приводит сайт kp.ru слова политика.

В свою очередь, экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что главной причиной бедности украинцев является социально-экономическая система последних 25 лет. По его словам, эту систему строили 25 лет, однако она плохо сказалась на жителях страны, передает ФАН. «Соседние страны добились намного больше успехов, чем мы», — добавил Рева.

Он признался, что были совершены ошибки в реформах. Ответственность за них лежит и на нем, добавил министр.

Двумя неделями ранее сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Международный валютный фонд поставил Украину на первое место по коррупции. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина». Он отметил, что

Украине дали $5 млрд «под громадные проценты» и «под убийственное принятие решений», загнавшее украинцев в «беспросветную нищету».

«Ну что это, объясните, люди?!... это разве такая помощь?» — возмутился депутат, подчеркнув, что другие страны не помогают Украине, а каждое государство думает только о себе.

Он также спрогнозировал, что население Украины вряд ли сможет выжить в случае объявления дефолта. По его словам, от дефолта, в первую очередь, пострадают рядовые граждане государства.

«Я думаю, что гривна будет за 200 (гривен за доллар — «Газета.Ru»), я думаю, что будет полное обнищание населения, а потом — да, с нуля начнем подниматься. Но кто выживет с этого нуля?» — сетует нардеп.

Он считает, что Украина находится в «безнадежной долговой яме» из-за действий Международного валютного фонда.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ stand-by была утверждена в середине декабря прошлого года. Ее объем составил около $3,9 млрд, а срок выполнения — 14 месяцев. В рамках нее предполагается последовательное выделение трех траншей Киеву с примерно полугодовым интервалом.

Так, около $1,4 млрд уже было направлено Украине, остальные средства в размере примерно двух равных частей планировалось направить в середине и в конце 2019 года. Эксперты утверждали, что сейчас речь могла идти о выделении $1,3 млрд.

Эти деньги особенно нужны будут Украине осенью. Очередной пик выплат у Киева по внешним долгам приходится на сентябрь. Тогда нужно отдать более $2 млрд.

По данным минфина Украины, в 2019 году общий объем платежей по государственному долгу составляет 417 млрд грн ($15,6 млрд), в том чиcле $9 млрд — в иностранной валюте.

В прошлом месяце Всемирный банк обнародовал специальный доклад о реализации потенциала экономического роста Украины, передает НСН.

По оценкам экспертов, страна с точки зрения ВВП на душу населения находится на одном уровне с Молдавией, Арменией и Грузией. А чтобы достичь уровня развития Польши, Киеву понадобится 50 лет.

С точки зрения уровня ВВП на душу населения, Украина «остается одной из беднейших стран региона», констатировали во Всемирном банке.

В конце декабря прошлого года лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина официально стала самой бедной страной Европы. На своей странице в фейсбуке она отметила, что больше половины страны — 58,7% населения — имеют доходы ниже среднего. Тимошенко добавила, что за чертой бедности сегодня находятся 30,5% украинцев, их доходы — ниже прожиточного минимума.

Стоит добавить, что бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее сообщал: ФБР расследует, как использовались кредитные средства, выданные стране. По его словам, в 2019 году Национальный банк Украины вывел из страны $3,5 млрд в «офшоры», но при этом страна заняла $2 млрд у Международного валютного фонда (МВФ) и миллиард долларов во Всемирном банке. Азаров заверил, что взял эти данные у НБУ.

«Иностранные партнеры уже много раз делали замечание киевскому режиму и предупредили: ребята, аккуратнее с теми деньгами, что мы вам даем. И я знаю, что ведется расследование, сейчас ФБР этим занимается», — сказал Азаров.