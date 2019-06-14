Саакашвили стыдно: Украина похожа на Нигерию

Саакашвили сравнил Украину с пригородом столицы Нигерии

Михаил Саакашвили заявил, что ему стыдно за Украину, которая напоминает пригороды в Нигерии. Экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что главной причиной бедности украинцев является социально-экономическая система последних 25 лет. Нардеп Вадим Рабинович заявил, что Международный валютный фонд поставил Украину на первое место по коррупции.

Украина напоминает своей бедностью худшие по экономическому развитию африканские страны, например, Нигерию, заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, признавшись, что ему стыдно.

«Почему страна должна выглядеть, как субсахарная Африка? Вот, в Нигерии я видел такую инфраструктуру. Нигерия, действительно, которая самая коррумпированная страна в мире, она похожа очень на Украину. Разве наша мечта была быть похожим на пригород Лагоса?», — приводит сайт kp.ru слова политика.

В свою очередь, экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что главной причиной бедности украинцев является социально-экономическая система последних 25 лет. По его словам, эту систему строили 25 лет, однако она плохо сказалась на жителях страны, передает ФАН. «Соседние страны добились намного больше успехов, чем мы», — добавил Рева.

Он признался, что были совершены ошибки в реформах. Ответственность за них лежит и на нем, добавил министр.

Двумя неделями ранее сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Международный валютный фонд поставил Украину на первое место по коррупции. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина». Он отметил, что

Украине дали $5 млрд «под громадные проценты» и «под убийственное принятие решений», загнавшее украинцев в «беспросветную нищету».

«Ну что это, объясните, люди?!... это разве такая помощь?» — возмутился депутат, подчеркнув, что другие страны не помогают Украине, а каждое государство думает только о себе.

Он также спрогнозировал, что население Украины вряд ли сможет выжить в случае объявления дефолта. По его словам, от дефолта, в первую очередь, пострадают рядовые граждане государства.

«Я думаю, что гривна будет за 200 (гривен за доллар — «Газета.Ru»), я думаю, что будет полное обнищание населения, а потом — да, с нуля начнем подниматься. Но кто выживет с этого нуля?» — сетует нардеп.

Он считает, что Украина находится в «безнадежной долговой яме» из-за действий Международного валютного фонда.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ stand-by была утверждена в середине декабря прошлого года. Ее объем составил около $3,9 млрд, а срок выполнения — 14 месяцев. В рамках нее предполагается последовательное выделение трех траншей Киеву с примерно полугодовым интервалом.

Так, около $1,4 млрд уже было направлено Украине, остальные средства в размере примерно двух равных частей планировалось направить в середине и в конце 2019 года. Эксперты утверждали, что сейчас речь могла идти о выделении $1,3 млрд.

Эти деньги особенно нужны будут Украине осенью. Очередной пик выплат у Киева по внешним долгам приходится на сентябрь. Тогда нужно отдать более $2 млрд.

По данным минфина Украины, в 2019 году общий объем платежей по государственному долгу составляет 417 млрд грн ($15,6 млрд), в том чиcле $9 млрд — в иностранной валюте.

В прошлом месяце Всемирный банк обнародовал специальный доклад о реализации потенциала экономического роста Украины, передает НСН.

По оценкам экспертов, страна с точки зрения ВВП на душу населения находится на одном уровне с Молдавией, Арменией и Грузией. А чтобы достичь уровня развития Польши, Киеву понадобится 50 лет.

С точки зрения уровня ВВП на душу населения, Украина «остается одной из беднейших стран региона», констатировали во Всемирном банке.

В конце декабря прошлого года лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина официально стала самой бедной страной Европы. На своей странице в фейсбуке она отметила, что больше половины страны — 58,7% населения — имеют доходы ниже среднего. Тимошенко добавила, что за чертой бедности сегодня находятся 30,5% украинцев, их доходы — ниже прожиточного минимума.

Стоит добавить, что бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее сообщал: ФБР расследует, как использовались кредитные средства, выданные стране. По его словам, в 2019 году Национальный банк Украины вывел из страны $3,5 млрд в «офшоры», но при этом страна заняла $2 млрд у Международного валютного фонда (МВФ) и миллиард долларов во Всемирном банке. Азаров заверил, что взял эти данные у НБУ.

«Иностранные партнеры уже много раз делали замечание киевскому режиму и предупредили: ребята, аккуратнее с теми деньгами, что мы вам даем. И я знаю, что ведется расследование, сейчас ФБР этим занимается», — сказал Азаров.