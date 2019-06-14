«Мужик с соседней улицы»: Дональду Трампу — 73

Дональд Трамп — самый возрастной президент США новейшего времени. Сравниться с ним может лишь Рональд Рейган, который был избран президентом на второй срок тоже в 73 года. Трампа с Рейганом объединяет не только возраст, но и расследования, которые оба благополучно пережили.

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Для Рейгана испытанием второго президентского срока стало дело «Иран-Контрас» о тайных поставках оружия Ирану для получения средств на помощь никарагуанским «контрас».

Для Трампа таковым стало расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «российских связях».

Оба президента вышли сухими из воды, но и Рейгану, и Трампу пришлось, хотя и в письменном виде, отвечать на вопросы следствия.

Фоторепортаж: День рождения Дональда Трампа __is_photorep_included12415105: 1

Окончание дела «Иран-Контрас» дало Рейгану возможность спокойно заняться внешней политикой и улучшением отношений с СССР. Хорошим подарком ко дню рождения для Трампа стало и окончание «российского дела». Несмотря на то что в докладе спецпрокурора Мюллера Трамп предстает президентом, который не особенно считается с правилами, главные обвинения в «связях с русскими» с него сняты. Рейтингов это, правда, ему не прибавило.

По данным апрельского опроса агентства Reuters, рейтинг Трампа упал на три пункта после публикации доклада «по российскому делу». В марте 2019 года деятельность Трампа одобряли 43% опрошенных, а 15 апреля этот показатель был на уровне 40%.

В настоящее время работой президента США недовольны 56% опрошенных американцев, 40% считают, что Трампу нужно объявить импичмент. В целом же, в пользу отставки Трампа высказались 47% американцев (респондентам предлагалась возможность выбрать сразу несколько вариантов ответа).

Трамп воюет, но пока без пуль

Во время предвыборной кампании имениннику спокойно спать не придется:

демократы в нижней палате намерены продолжать расследования, а спикер палаты Нэнси Пелоси признается в узком кругу, что хотела бы видеть президента США на нарах. Правда, произойти это, по ее словам, может тогда, когда Трамп проиграет выборы.

Но даже если это произойдет, угроза далека от реальности: ни один президент США не был заключен в тюрьму, хотя правозащитники в США и по всему миру угрожали этим Джорджу Бушу-младшему за военные преступления в Ираке.

На фоне хотя и недалекого, но воспитанного, Буша Трамп с его манерами не выглядит образцом добродетели, однако, завершая свой первый президентский срок, он еще не начал ни одной войны. У Буша в первом президентском сроке была разрушительная для Ближнего Востока иракская кампания, у его предшественника — демократа Билла Клинтона — операция против тогдашней Югославии. Для Трампа таковой могла бы стать операция против КНДР, которая казалась вполне реалистичной, однако, почти было подружившись с Ким Чен Ыном, американский президент смог избежать конфликта.

Правда, одна война Трампом все же была начата, и хотя торговый конфликт с Китаем ведется без выстрелов, он может привести к существенным потерям для Пекина.

В начале мая США повысили пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд с 10% до 25%. В ответ на это КНР ввела пошлины на товары из США объемом $60 млрд. На днях Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены ввести пошлины на товары из Китая объемом $325 млрд. Он добавил, что американские власти сделают это, если оба государства не договорятся относительно торговли.

Консерваторы подталкивают Трампа к более решительным действиям. США должны отвечать на агрессивность Китая большей силой, твердой непреклонностью и более активными дипломатическими и военными мерами, пишет The National Interest. Возможно, шанс договориться или хотя бы снизить накал торговой войны удастся на саммите G20 в конце июня в Японии. Сам Трамп заявил, что если председатель КНР Си Цзиньпин не придет на встречу лидеров G20, то США немедленно введут новые пошлины.

«Трамп хочет прижать Китай, и это пользуется популярностью у его сторонников»,

— сказал «Газете.Ru» ведущий аналитик Atlantic Council в Вашингтоне Мэтью Берроуз.

Те, кто поддерживает Трампа, приветствуют и жесткие заявления относительно мигрантов, которые он использует для мобилизации сторонников. Главной «фишкой» Трампа на выборах в конгресс были истории о «караване мигрантов», которые двигались из Латинской Америки в США через территорию Мексики. Угрозы ввести пошлины против Мексики, которая, по мнению Трампа, плохо охраняет границы, подействовали. Соседняя страна согласилась ужесточить контроль на границе. Более того, Мексика согласилась покупать у США сельхозпродукцию в больших объемах. В своем твиттере Трамп написал, что мексиканцы теперь будут получать продукты от «наших прекрасных патриотов-фермеров».

Однако главный подарок на свой день рождения Трамп еще не получил: стена на границе с южным соседом пока еще не построена, хотя средства на нее уже собираются выделить из бюджета Пентагона. Хотя штаты Калифорния и Нью-Мексико уже начали на этот счет судебные тяжбы против Белого дома.

Трампономика должна быть экономной

В то же время, большинство чудачеств президента США не будет оказывать серьезного воздействия на избирателя, пока американская экономика находится на подъеме. Происходит рост зарплат, безработица находится на низком уровне, хотя появляется и повод для тревог. В мае в США было создано только 75 тыс. рабочих мест, хотя, согласно ожиданиям, должно было быть создано более 100 тыс.

«Если смотреть традиционно, у него все карты в руках, чтобы быть переизбранным. Экономику он поднял, безработицы практически нет. Если не будет сильной рецессии, если Америка не впадет в какой-то ступор, то у него шансы достаточно велики»,

— говорил «Газете.Ru» глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко.

С этим согласен и программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, который отмечает, что у Трампа есть все шансы вновь быть избранным. Сегодня Трамп уже не выглядит бизнесменом-неофитом, каким он был в начале срока, отмечает эксперт: «Придя в Белый дом, он был человеком без политического опыта, сейчас, можно сказать, что он адаптировался», — говорит политолог.

В день рождения Трамп, как и любой другой мировой политик, получит многочисленные поздравления от иностранных коллег. Среди них будет, вероятнее всего, и российский президент Владимир Путин. И хотя в послании будут добрые пожелания, отношения Москвы и Вашингтона оставляют желать лучшего. Путин заявил, что диалог между нашими странами деградирует.

По его словам, отношения двух стран становятся «все хуже и хуже». Российский и американский президент встретятся на полях саммита «большой двадцатки» в Японии, хотя стороны и не ожидают, что после этого отношения резко станут лучше. У России к США накопилось немало претензий, как, впрочем, и у США.

К тому же, антироссийски настроена нижняя палата американского конгресса, где тон задают демократы.

Возможно, «поладить» с Россией получится в случае, если Трамп будет переизбран. Рейган — один из политических кумиров нынешнего главы Белого дома — начал налаживать отношения с СССР уже во второй срок правления, во время первого он еще называл страну «империей зла».

Сам Трамп, так же, как и Рейган, любит хлесткие выражения, которые он употребляет и в адрес своих политических противников. В своей день рождения он, без всякого сомнения, не обойдет вниманием миллионы своих читателей в твиттере, который стал излюбленным способом президента доносить послания. Тут, правда, надо отметить, что многим не нравится стиль и подача Трампа в соцсетях.

Трампа, действительно, не назовешь образцом для подражания: он не играет на саксофоне, как Билл Клинтон, не прочел много книг, как Барак Обама, не преуспел в армии и в разведке, как Джордж Буш-старший, а его эпизодические появления в кино не сравнятся с ролями Рональда Рейгана.

«Однако в отличие от всех, он «похож на мужика с соседней улицы, — рассказывала «Газете.Ru» о Трампе автор нескольких книг о нем Гвенда Блэр. — Он выглядит как такой типичный средний американец, который только что съел тарелку мясного рулета, и этот образ довольно привлекателен. Он не смотрит на людей сверху вниз, как сноб, несмотря на то, что богат».