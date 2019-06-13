«Российское дело»: в США спросят с агентов ЦРУ

Министерство юстиции США намерено расспросить сотрудников ЦРУ, как именно было начато расследование вмешательства России в президентские выборы США 2016 года. Об этом сообщает The New York Times.

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По информации издания, ведомство допросит высокопоставленного сотрудника контрразведки и аналитика, которые занимались «российским делом».

Эта проверка ведется не в рамках уголовного расследования, однако столь повышенный интерес со стороны минюста вызывает беспокойство в ЦРУ, отмечают бывшие должностные лица. Проверку ранее инициировал генеральный прокурор США Уильям Барр. Он поручил федеральному прокурору в штате Коннектикут Джону Дарему изучить обоснованность расследования дела о вмешательстве России в американские выборы.

Директор ЦРУ Джина Хаспел уже заявила, что будет сотрудничать с прокуратурой, однако приложит все усилия, чтобы защитить информацию, которая может раскрыть источники или методы расследования.

Уильям Барр занял должность генпрокурора в феврале текущего года. Он выразил желание выяснить, почему ФБР начало расследование против Трампа, а также, не злоупотребляли ли сотрудники правоохранительных органов своей властью.

В частности, генпрокурор заявлял в апреле, что ФБР организовал слежку за избирательным штабом Трампа в 2016 году. На слушаниях в сенате Барр заявлял, что «шпионаж имел место», и он считает необходимым расследовать действия спецслужб США в этот период, потому что слежка за политической кампанией — это «серьезное дело».

Кроме того, Барр намерен выяснить, как именно ЦРУ пришли к выводам, что президент России Владимир Путин якобы дал распоряжение помочь Трампу в его избирательной кампании.

На расследовании неоднократно настаивал сам Дональд Трамп. Между тем, противники президента считают, что начатое расследование — попытка дискредитировать «российское дело», которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер.

Сторонники Барра полагают, что обстоятельства, при которых было начато расследование, заслуживают внимания, и генпрокурору можно доверить это дело.

Как отмечает NYT, минюст вряд ли ограничится расследованием деятельности ФБР и ЦРУ. Ведомство также изучит работу канцелярии директора национальной разведки и других ведомств.

Своеобразное продолжение «российского дела» уже стало частью новой избирательной кампании и предметом противостояния между демократами и Трампом.

После завершения расследования Мюллера представители Демократической партии сразу же заявили о своем намерении внимательно изучить содержание доклада, чтобы понять, можно ли расценивать действия Трампа как «воспрепятствование правосудию».

Демократы также потребовали от минюста полную версию доклада Мюллера — это может послужить им на руку в борьбе с Трампом. Правда, нельзя исключать, что они не содержат никакой компрометирующей информации. Сам Трамп недавно заявил, что не против того, чтобы Мюллер выступил перед конгрессом.

Сам же глава Белого дома активно заявляет о расследовании Барра.

Более того, Трамп в апреле заявил, что демократы сотрудничали с украинскими чиновниками в ходе президентской кампании 2016 года. Президент настаивает, что украинские политические деятели слили демократам компромат на Пола Манафорта, который в то время был главой избирательного штаба Трампа.

21 марта «Украинские новости» сообщили, что генпрокурор Украины Юрий Луценко начал расследовать этот инцидент с целью выяснить, умышленно ли правоохранительные органы передали демократам данные из «черной бухгалтерии» экс-президента страны Виктора Януковича.

Луценко заявлял, что основанием для начала расследования стала аудиозапись, на которой антикоррупционные украинские чиновники признаются, что слили финансовые данные Манафорта умышленно, чтобы помочь Хиллари Клинтон одержать победу на президентских выборах.