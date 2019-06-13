«Все хуже и хуже»: Путин признал деградацию отношений с США

Российско-американские отношения деградируют, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР».

«Они [отношения] деградируют, становятся все хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что Кремль не теряет надежду на улучшение ситуации — возможно, наладить отношения с США удастся после саммита «большой двадцатки» (G20) в японской Осаке в конце июня. Именно в Японии может состояться очередная встреча с президентом США Дональдом Трампом, отметил Путин.

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«Мы очень рассчитываем, что здравый смысл, в конце концов, восторжествует», — подчеркнул российский президент.

Трамп ранее подтвердил, что встретится с Путиным на полях саммита G20, сообщила газета The Washington Post.

«Я буду встречаться с Путиным на «двадцатке». И с Си Цзиньпином на саммите я тоже встречусь», — заявил американский лидер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль по-прежнему не получил от Белого дома конкретных предложений по поводу подготовки встречи. Он добавил, что, поскольку американская сторона «ничего не инициировала», то Москва не готовит отдельную встречу.

До саммита осталось две недели — и если службы безопасности и протокола президентов двух стран не занимаются подготовкой встречи Трампа и Путина, то она может произойти «на ногах» или «на полях».

Трамп еще в середине мая заявлял, что намерен встретиться с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином во время саммита G20 в июне в Осаке. Однако представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США не обращались к российской стороне с предложением о встрече Путина и Трампа на саммите «большой двадцатки» в Японии. 7 июня он заявил, что «шанс есть на все».

Идея о встрече российского и американского лидеров витает в воздухе, заявил 11 июня помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков.

«Что касается встречи с американцами, я что могу сказать, «висит в воздухе» эта идея о возможности встречи Путина и Трампа в Осаке в рамках «двадцатки», но обозначив эту идею, американская сторона пока ее не конкретизировала», — подчеркнул он, заявив, что план поездки Путина в Японию еще «не полностью сформирован».

Песков ранее подчеркивал, что инициатива по встрече Путина и Трампа должна исходить от Белого дома, а не Кремля. Москва ждет инициативы от Вашингтона по причине того, что предыдущая встреча двух президентов в аргентинском Буэнос-Айресе была отменена «за 24 часа» до мероприятия, отметил Песков. Он также выразил надежду, что «более-менее полномасштабный» саммит все же состоится, «исходя из общих интересов» двух держав.

Первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа прошла 7 июля 2017 года на саммите G20 в немецком Гамбурге и была довольно жесткой из-за обсуждения мнимого «вмешательства» России в президентские выборы в США, которые Москва отрицает.

Затем — 11 ноября 2017 года — во второй день 25-го саммита форума Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество во вьетнамском Дананге во время церемонии фотографирования президенты провели встречу «на ногах». Наконец, еще раз Путин и Трамп встретились тет-а-тет в Хельсинки летом 2018 года. Тогда американский лидер подчеркнул, что

«саммит с Россией был большим успехом», несмотря на «наихудшие отношения с момента их установления».

Краткая встреча Трампа и Путина состоялась также в Париже в ходе торжественных мероприятий, посвященных окончанию Первой мировой войны. Лидеры двух держав смогли вкратце обсудить основные проблемы: ракетно-ядерное разоружение и обстановку на международной арене.