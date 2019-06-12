Болтовня не сигнал: МИД ответил Болтону о встрече Путина и Трампа

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что Белый дом рассчитывает на встречу Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» (G20) в японской Осаке. Соответствующее заявление Болтон сделал, выступая на форуме газеты The Wall Street Journal.

«Мы говорим о благоприятной возможности встретиться и обсудить некоторые критически важные вопросы в очень важное время с большим потенциалом», – заявил советник Трампа.

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Болтон также отметил, что президент США «надеется на встречу» с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином.

Министерство иностранных дел России незамедлительно прокомментировало слова Джона Болтона. «Конкретных сигналов все еще нет, публичные комментарии – это не подготовка», – передает РИА «Новости» сообщение МИДа.

Трамп еще в середине мая заявлял, что намерен встретиться с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином во время саммита G20 в июне в Осаке, передает НСН.

Однако представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США не обращались к российской стороне с предложением о встрече Путина и Трампа на саммите «Большой двадцатки» в Японии. 7 июня он заявил, что «шанс есть на все», передает ФАН.

Идея о встрече российского и американского лидеров витает в воздухе, заявил 11 июня помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков.

«Что касается встречи с американцами, я что могу сказать, «висит в воздухе» эта идея о возможности встречи Путина и Трампа в Осаке в рамках «двадцатки», но обозначив эту идею, американская сторона пока ее не конкретизировала», — подчеркнул помощник президента.

Он также отметил, что в Кремль поступило большое количество заявок на встречу с Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки». Имена представителей, которые намерены провести переговоры с российским президентом, помощник главы государства не огласил, заявив, что

план поездки Путина в Осаку еще «не полностью сформирован».

Песков ранее подчеркивал, что инициатива по встрече Путина и Трампа должна исходить от Белого дома, а не Кремля. Хотя американский лидер и выражал желание встретиться с Путиным, госсекретарь США Майкл Помпео не стал озвучивать каких-либо конкретных предложений по организации этой встречи, пребывая с визитом в Сочи.

Москва ждет инициативы от Вашингтона по причине того, что предыдущая встреча двух президентов в аргентинском Буэнос-Айресе была отменена «за 24 часа» до мероприятия, отметил Песков. Он также выразил надежду на то, что «более-менее полномасштабный» саммит все же состоится, «исходя из общих интересов» двух держав.

Лидеры России и США могли встретиться и обсудить текущее положение в российско-американских отношениях на саммите Большой двадцатки в Буэнос-Айресе. Однако за день до назначенной даты Трамп отменил переговоры, заявив, что не будет встречаться с российским лидером «в сложившихся условиях» – накануне произошел инцидент в Керченском проливе, когда российские пограничники задержали три украинских военных корабля.

Владимир Путин месяц спустя, во время своей ежегодной большой пресс-конференции заявил, что нельзя наверняка сказать, произойдет ли встреча с Трампом. Президент РФ отметил, что это зависит от того, сможет ли Америка решить свои внутренние проблемы.

«Может быть, мы достигнем дна наших отношений и поймем, что делать дальше. На экспертном уровне идет работа над организацией встречи. Нам нужно поговорить о многом: и о Северной Корее, и о взаимоотношениях наших стран.<...> Что касается России, то мы готовы выстраивать двусторонние отношения», — заявил Путин.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в японском городе Осака с 28 по 29 июня. Решение о проведении саммита G20 в Японии было принято по итогам прошлогодней встречи лидеров «двадцатки» в Германии. Осака — третий по величине город Страны Восходящего Солнца с населением около 2,7 млн человек.

Первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа прошла 7 июля 2017 года на саммите G20 в немецком Гамбурге и носила напряженный характер из-за обсуждения темы обвинений Москвы со стороны американских спецслужб во «вмешательстве» в президентские выборы в США, которые РФ отрицает.

Затем — 11 ноября 2017 года — во второй день 25-го саммита форума Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество во вьетнамском Дананге во время церемонии фотографирования президенты провели встречу «на ногах». Наконец, еще раз Путин и Трамп встретились тет-а-тет в Хельсинки летом 2018 года.