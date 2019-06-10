«Это точно моя речь?» Зеленскому советуют нанять спичрайтера

Президент Украины Владимир Зеленский шуткой ответил на претензии ряда политологов и общественности к тому, что его речь на недавних встречах с европейскими лидерами в Брюсселе была крайне похожа на спич предыдущего украинского лидера Петра Порошенко.

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«Это точно моя речь? Не Петра Алексеевича? Да, точно, наша. Мы готовились вечером», — сказал Зеленский на съезде партии «Слуга народа»

Ранее действующего главу государства обвинили в краже речи Порошенко и посоветовали нанять спичрайтера. Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко подчеркнул, что на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском Зеленский полностью повторил речь своего предшественника на посту президента Украины, передает ФАН.

Впрочем, вопросы к речам Зеленского имеются не только на Украине. Днем ранее президент России Владимир Путин также указал, что не поздравил коллегу с победой на выборах из-за нестабильности заявлений Зеленского.

«Он пока себя никак не проявил. А то, что мы видим, мы видим противоречивые высказывания: в ходе предвыборной кампании — одно, после выборов — другое. Поживем — увидим, посмотрим», — сказал российский лидер на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Впрочем, по словам Путина, диалог Москвы и Киев вполне восстановим.

«Я не говорю, что он, еще ничего не сделав, уже все испортил своими высказываниями, нет. Посмотрим»,

— обратил внимание президент РФ.

«Он до сих пор продолжает определенную риторику — называет нас врагами, агрессорами», — отметил президент России, указав, что Зеленскому необходимо определиться, чего хочет добиться, сделать.

В тот же день Порошенко заявил, что на предстоящих выборах в украинскую Раду его партия «Европейская солидарность» будет использовать разрыв отношений с российской стороной в качестве основы политической платформы.

По его словам, его партия является защитницей страны, реформ и европейского курса.

«Мы идем на выборы…чтобы не допустить реванша пророссийских сил», — заявил Порошенко.

Он добавил, что все, что отдаляет вступление страны в ЕС и НАТО, сближает ее с российской стороной.

«Что они могут предложить? Дешевый, удушливый российский газ?» — сказал политик собравшимся.

В целом в Москве согласны на переговоры с Зеленским, но пока оценивают его внешнюю политику осторожно.

Глава МИД РФ Сергей Лавров полагает, что говорить о встрече Путин и Зеленского «преждевременно».

«Оттуда [из Киева] звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией», — отметил министр.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что окно возможностей для переговоров России и Украины существует. По ее словам, странам необходимо договариваться по разным вопросам.

Сенатор отметила, что настроения «братьев-жителей Украины» известны, они своим голосованием на президентских выборах подтвердили, что устали от политики предыдущего режима.

Парламентарий подчеркнула, что для начала диалога нужно услышать позицию Зеленского, надо дать ему «время во всем разобраться».

В свою очередь, депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что Зеленский «превращается» в Порошенко.

«Я начинаю бояться, что вы превращаетесь в кабинете Порошенко. Вы превращаетесь в Порошенко», — сказал нардеп.

По его словам, Зеленскому следует переехать из офиса на Банковой. Украинский парламентарий также добавил, что команде Зеленского следует начать переговоры с Россией.

Ранее

Зеленский заявил в Брюсселе о готовности к переговорам с Москвой, при этом договорился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о проведении масштабных военных учений в Черном море, подразумевающих противостояние с Россией,

передает НСН.

Также украинский лидер заявил, что его государству нужно отстаивать свою стратегическую роль газотранспортной системы и всячески противодействовать введению в строй российского экспортного газопровода в Европу «Северный поток — 2». Об этом он сказал на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой.

До этого Владимир Путин указывал, что Москва в целом готова к восстановлению отношений в полном объеме, но все будет зависеть от позиции Киева.

«Я не знаю, это будет зависеть от той политики, которую будет проводить новое политические руководство Украины. Мы хотим, готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме. Но мы не можем делать это в одностороннем порядке», — сказал глава российского государства.