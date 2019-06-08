«Киевом управляет Вашингтон»: что изменилось при Зеленском

Вашингтон продолжает свое внешнее управление Украиной и во время правления украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение выразил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Киевом сегодня управляют извне — «коллективный Запад», и в первую очередь Вашингтон. Внешнее управление Украиной началось в 2014 году и наблюдалось все время правления [экс-президента Украины Петра] Порошенко. К сожалению, оно продолжается и при президенте Зеленском»,

— написал украинский политик на своей странице в твиттере.

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В начале мая на одной из открытых встреч представителей американского конгресса обсуждалось, чем должен заняться Зеленский после вступления в должность. Так, американские власти ждут, что новоизбранный президент страны проведет реформы для борьбы с коррупцией, а также решит политические и экономические проблемы.

«Перед новоизбранной главой государства предстанут важные задачи — продолжить антикоррупционные реформы, обеспечить политическую стабильность и экономическое благосостояние страны», — говорится в сообщении украинского посольства в США, которое дипмиссия разместила на своей странице в фейсбуке. Эти моменты являются, как считают конгрессмены и эксперты, ключевыми.

Кроме того, по мнению представителей конгресса, власти США должны оказать поддержку Украине, в том числе «политическую, дипломатическую и военно-техническую», в борьбе с «российской агрессией».

О том, что Украине необходимо помогать ранее заявлял и спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

«Мы надеемся, что эффективный процесс прекращения войны на востоке Украины возможен, что Россия может обеспечить мир, но сделает ли это РФ или нет, все равно нужно помогать Украине стать устойчивым государством», — заявил американский политик венгерскому изданию Valasz Online в конце апреля.

Сотрудничество США и Украины осуществляется не только на политическом, но и на военном уровне. Так, 8 июня командующий Военно-морских сил ВС Украины Игорь Воронченко и старший советник США по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины Дональд Винтер обсудили в ходе встречи дальнейшее развитие украинских ВМС.

«Основной целью мероприятия было ознакомление с насущными потребностями ВМС ВС Украины в вооружении и военной технике. В ходе встречи стороны обсудили ряд важных вопросов относительно дальнейшего развития ВМС ВСУ», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы украинского Минобороны.

Там отметили, что американская сторона предложила улучшить «военное сотрудничество между странами». Воронченко и Винтер обсудили также «основные направления работы и первоочередные задачи в военно-морской области».

В конце мая посол Украины в США Валерий Чалый сделал заявление о том, что власти США хотят выделить в качестве украинской поддержки в оборонной сфере большую сумму, передает «Укринформ».

Деньги, которые американская сторона намерена предоставить Украине, по словам Чалого, пойдут на улучшение военно-технической базы страны. Так, на них планируется закупка летального оружия оборонительного характера. «Общее планирование объема этих средств ожидается больше, чем в текущем году — свыше $700 млн», — заявил украинский посол. Он подчеркнул, что это «огромная поддержка», которая является «наибольшей», если сравнивать с поддержкой «стран европейского региона».

Он также обратил внимание журналистов украинского СМИ на то, что взаимодействие Украины и Вашингтона имеет интенсивный характер, который выражается и в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Однако незадолго до этого заявления, в США сообщили о гораздо меньшей сумме. Так, в планы американской стороны входило выделение лишь $250 млн на оборону Украины. Эти деньги должны стать «доступными до 30 сентября 2020 года». Из них порядка $50 млн уйдет на летательные аппараты. Остальные деньги планируется направить в такие сферы, как подготовка военнослужащих, логистическое обеспечение, поддержка в сфере военной разведки.

В 2019 году США выделили ровно столько же. Власти страны, как отмечает RT, не собирались увеличивать сумму оказанной помощи.

Тем не менее есть и противники того, чтобы Соединенные Штаты предоставляли помощь Украине, в том числе и со стороны США. Так, сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк заявил РИА «Новости», что американские власти действуют безрассудно, участвуя «в спорах на российской границе». Они, считает Блэк, должны прекратить такие провокационные действия.

«Мы действительно стали очень безрассудными, вмешиваясь в споры, которые происходят прямо на российской границе. Президент и наше правительство должны всегда учитывать, что, хотя мы, возможно, весьма сильны с точки зрения нашей экономики и контроля за банковской системой и так далее, Россия обладает почти таким же количеством ядерного оружия, что и мы», — сказал сенатор. Он отметил, что не стоит быть «опрометчивыми и вызывающими в том, что касается российской границы», так как что-то может пойти не так.

По его мнению, чем больше оружия предоставляется стране, тем «больше производители оружия хотят войны».