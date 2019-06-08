Не везет с президентами: как изменяли Украине

Бывшие президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма должны быть осуждены за госизмену — заявил депутат Верховной рады Юрий Левченко в эфире украинского телеканала NewsOne. По словам украинского парламентария, эти два бывших главы государства отдали за малозначащую «бумажку» третий ядерный потенциал мира.

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«Тема Будапештского меморандума очень часто поднимается в нашем обществе, но не все понимают его значение. На самом деле тот документ имеет очень мало гарантий по отношению к Украине, их там почти нет», — заявил Левченко.

В 1991 году Украина обладала третьим по величине ядерным арсеналом мира. Украина потеряла ядерный статус 2 июня 1996 года.

Два дня назад украинский парламент проголосовал за закон о полномочиях временной спецкомиссии «по импичменту президента», сообщает ФАН.

«При отсутствии оснований для обвинения президента Украины специальная следственная комиссия готовит заключение о необходимости прекращения процедуры импичмента», — отмечается в тексте законопроекта №1098.

В поддержку законопроекта выступили 279 депутатов при минимально необходимом количестве в 226 голосов. Закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» еще должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Лишь после этого решение парламента вступит в законную силу.

Проект закона предполагает, что

коллегия из депутатов, спецпрокурора и следователей будет расследовать обстоятельства «государственной измены президента» или любого другого преступления, в котором подозревается глава государства.

Кроме того, «комиссия по импичменту» сможет проверять наличие доказательств вины президента, а также их «полноту и обоснованность», передает НСН.

В конце прошлого месяца на еще одного бывшего президента Украины Петр Порошенко было возбуждено пятое уголовное дело – его подозревают в узурпации судебной власти, сообщали СМИ со ссылкой на бывшего замглавы администрации экс-президента страны Виктора Януковича юриста Андрея Портнова.

Кроме того, Государственное бюро расследований подозревает политика в незаконном завладении телеканалом «Прямой», который критиковался за пиар самого Порошенко и за нападки на его оппонентов на выборах 2019 года – Юлию Тимошенко и Владимира Зеленского.

«Заявление уже зарегистрировано и касается совершения возможных коррупционных преступлений, связанных в результате приобретения телеканала «Прямой», касается легализации доходов, полученных коррупционным путем по предварительному сговору группой лиц», — указали в ведомстве.

Сам же Портнов раскрыл детали расследования. Он отметил, что Порошенко оформил СМИ «на офшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии регионов [Владимиру] Макеенко».

Таким образом ГБР, по словам Портнова, возбудило дело «по факту легализации Порошенко преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму $300 млн по сделке продажи завода «Кузни на Рыбальском». Завод является судостроительным предприятием в Киеве. Заявление об этом также подал Портнов. Ранее

ГБР занялось расследованием дела по обвинению Порошенко в государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе,

когда служащие ВСУ на трех военных украинских кораблях незаконно пересекли границу РФ и были задержаны сотрудниками ФСБ. Порошенко, по мнению Портнова, специально подверг угрозе украинских моряков.

Чуть ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины также возбудила уголовное дело в отношении Порошенко и ряда высших должностных лиц по факту превышения служебных полномочий.

Расследование касается назначений должностных лиц в одну из ведущих компаний — производителей электроэнергии на Украине — «Центрэнерго». В обвинении говорится, что Петру Порошенко удалось завладеть имуществом «Центрэнерго» через утверждение результатов конкурса «по приватизации принадлежащего государству пакета акций общества».

При этом средства в сумме более 6 млрд гривен (около $227 млн), полученные от отчуждения имущества, были выведены из «Центрэнерго», утверждается в обвинении. В мае генпрокуратура Украины открыла уголовное дело по факту давления политика на судей, которые отменили национализацию «Приватбанка».

Кроме Порошенко, представители судебной власти заявили, что на них также оказывали давление и глава Нацбанка Яков Смолия и министр юстиции Павел Петренко. Их, по словам судей, также не устроило признание незаконности национализации финансовой компании.

Чиновники, как утверждают обвинители, пытались «фактически» узурпировать судебную ветвь власти, а также установить «над ней тотальный контроль с целью подчинения своей воле, что прямо противоречит принципам, закрепленным в конституции».

В январе нынешнего года Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы.

Не ушел от уголовного преследования и еще один бывший президент Украины — Виктор Ющенко. В среду 5 июня Генпрокуратура страны выдвинула против него подозрение по статье 191 части 5 УКУ (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Дело касается роскошной загородной резиденции Межигорье, которая с 1935 по 2007 год являлась государственным правительственным объектом, пока не была выведена в частную собственность в 2007 году.

Комплекс зданий в экологически чистой заповедной зоне недалеко от Киева был выведен из ведения Департамента управления собственностью в сферу ведения Кабмина, который передал Межигорье в устав госпредприятия Украины, а далее резиденция была выведена из госсобственности в пользу, как указывают украинские СМИ, «фиктивной донецкой фирмы».

Сам Ющенко отверг все обвинения.

«Да, действительно в Генпрокуратуре мне было сообщено о подозрении. Коротко суть указанного подозрения сводится к тому, что якобы я в 2002 году вступил в сговор с Януковичем относительно завладение им урочища Межигорье. Всевозможные обвинения отвергаю, потому что не вижу ни оснований, ни доказательств. В суде я это беспрекословно докажу! Есть ли в деле политический подтекст? Очевидно, есть», — заявил бывший украинский лидер.