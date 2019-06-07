«Мы ненавидим это»: Евросоюз прогнулся под Британию

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинула пост главы Консервативной партии. В течение недели будет выбран новый лидер тори. При этом Мэй сохранит за собой должность премьер-министра до тех пор, пока не будет объявлен ее преемник.

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Выход Великобритании из Евросоюза уже отложен на целых семь месяцев — с марта 2019 года на октябрь. Однако Brexit может затянуться еще больше. Как сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС, Брюссель готов предоставить Лондону новую отсрочку.

Brexit привел Терезу Мэй на пост премьер-министра — и он же завершил ее политическую карьеру. Она так и не смогла найти компромиссный вариант сделки, который устроил бы всех — и в палате общин, и в Брюсселе.

За пять месяцев до выхода из ЕС кресло британского премьер-министра фактически оказалось пустым. Кто станет во главе правительства и возьмет на себя ответственность за Brexit, станет понятно в середине июля.

Как сообщает The Times, Германия и большинство других стран ЕС поддержат новую отсрочку независимо от того, что станет следующим премьером королевства.

В Брюсселе считают, что будущему лидеру тори понадобится больше времени, чтобы найти выход из тупика. Большинство стран готовы отложить выход Великобритании из ЕС до июня 2020 года — в это время Евросоюз должен принять семилетний план по бюджету.

«Мы ненавидим это, — сказал источник. — Но мы собираемся дать им новую отсрочку. В конце концов, никто не хочет, чтобы его считали тем, кто отключает от системы жизнеобеспечения».

Впрочем, новый премьер может и не воспользоваться отсрочкой. Некоторые кандидаты на должность считают, что Лондон при любых обстоятельствах должен покинуть союз до 31 октября.

Именно такой позиции придерживается, например, фаворит предвыборной гонки бывший глава МИД Борис Джонсон. Этот политик пользуется огромной популярностью как среди избирателей, так и внутри Консервативной партии. Поддержку Джонсону выразил даже президент США Дональд Трамп.

Хорошие шансы на победу есть у Доминика Рааба, экс-министра по вопросам Brexit.

Однако возникает немало вопросов к этим политикам. Палата общин и Евросоюз загнали Терезу Мэй в достаточно тесные рамки.

Брюссель заявил, что не намерен менять соглашение, а депутаты не собираются его принимать. Важно и то, что палат общин заблокировала вариант выхода страны из ЕС без соглашения.

Джонсон и Рааб, судя по всему, в эти рамки вписаться не готовы. Бывший министр иностранных дел считает, что сделку надо изменить, его не устраивает сохранение Северной Ирландии — автономного региона Великобритании — в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка.

Если же Евросоюз откажет в пересмотре сделки, Джонсон намерен выйти из ЕС 31 октября без соглашения.

«Мы покинем ЕС 31 октября — со сделкой или без. Лучший способ получить хорошую сделку — готовиться к тому, что сделки не будет. Чтобы решать вопросы, необходимо быть готовыми уйти», — заявил Джонсон.

Другие сценарии политика не устраивают. Новую отсрочку британцы «не простят», уверен он. Бывший министр также выступает категорически против второго референдума.

«Я думаю, что гнев среди населения был бы сильным и уставшие люди сочли бы безумной саму идею вновь голосовать за это», — сказал он. Повторное голосование, по мнению Джонсона, даст тот же результат.

Примерно той же позиции придерживается и Доминик Рааб. Экс-министр по вопросам Brexit недоволен сделкой, полагая, что Лондон должен добиться пересмотра положения о границе между Северной Ирландией и Ирландией.

Рааб, как и Джонсон, считает, что если эта цель не будет достигнута, то Британии следует выйти без сделки вовсе. По мнению политика, покинуть ЕС Лондон должен не позднее 31 октября.

Схожие взгляды на Brexit и у министра иностранных дел Джереми Ханта, который также обладает неплохими шансами на пост премьера. В лагере сторонников жесткого Brexit находятся также другие кандидаты на пост премьера — бывший лидер палаты общин Андреа Ледсом, экс-министр труда и пенсий Эстер Маквей, министр внутренних дел Саджид Джавид, депутат Марк Харпер.

То есть эти кандидаты за три месяца собираются пересмотреть сделку, внести в нее изменения, а также провести с Брюсселем переговоры и добиться от ЕС уступок (а в Брюсселе неоднократно уже подчеркнули, что не будут этого делать). В противном случае они предложат выход без соглашения 31 октября (а этот вариант весной заблокировала палата общин).

По этим причинам эти радикальные политики в борьбе за пост премьер-министра могут проиграть, шансы обойти их есть у более компромиссных кандидатов.

Министр окружающей среды Майкл Гоув стал первым политиком из лагеря евроскептиков, который не исключил возможности переноса сроков Brexit. Причем позиция Гоува основана в том числе и на его личных интересах.

Как сообщает The Sunday Telegraph, министр окружающей среды уже заявил депутатам-консерваторам, что выход Британии из Евросоюза без сделки приведет к внеочередным выборам в стране. Шансы консерваторов на фоне этого правительственного кризиса не так велики.

Рейтинг этой политической силы составляет всего 19%, согласно результатам последнего опроса исследовательского центра YouGov. Консервативная партия занимает лишь третье место — это самый низкий результат за 19 лет.

Тем временем к проведению досрочных выборов все активнее призывает лидер лейбористов Джереми Корбин и мэр Лондона Садик Хан.

Провал на внеочередных выборах — далеко не самая лучшая перспектива для консерваторов. Соответственно, вероятность того, что они допустят к власти сторонника «жесткого» Brexit, не так велика.

Кроме Гоува против этого сценария выступают министр международного развития Рори Стюарт и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Последний не допускает выход без соглашения, но хочет опять же внести изменения в сделку.

Позиция Стюарта отличается от остальных. Министр международного развития не рассчитывает на то, что Евросоюз пересмотрит сделку.

«Ни малейшей надежды на то, чтобы заключить с Европой новое соглашение до 31 октября, нет. Ни малейшей», — сказал он 5 июня в радиоэфире «Би-би-си».

При этом Рори Стюарт надеется, что сделку может поддержать палата общин, которая уже трижды ее отвергла. В целом, стратегия Стюарта мало чем отличается от стратегии Терезы Мэй, которая, как известно, не принесла результатов.

Единственный из кандидатов, кто выступает за проведение второго референдума — бывший замминистра образования по делам университетов Сэм Джима.

Стоит отметить, что первую строчку в соцопросах получила партия «Либеральные демократы», которая выступает за новый референдум (24%).

На втором месте оказалась партия Brexit Найджела Фараджа, которая существует всего несколько месяцев и выступает за полный разрыв с ЕС (22%). Они же одержали победу на выборах в Европарламент, взяв 28 мандатов. Второе место на недавнем голосовании в ЕП досталось либерал-демократам, за ними разместились лейбористы и партия зеленых, которые также агитируют за повторный референдум.

Все это указывает на тотальный раскол в британском обществе.

В Евросоюзе не намерены допускать «жесткий» Brexit, поэтому Брюссель готов дать очередную отсрочку, закрывая глаза на накопившееся раздражение и неудобства, которые ЕС вынужден испытывать (например, то же участие Британии в выборах в Европарламент).